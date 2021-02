Google Maps laat je via app betalen voor parkeren en openbaar vervoer

Google Maps heeft een nieuwe feature geïntroduceerd voor de mobiele apps van de navigatie-app. Het wordt vanaf nu mogelijk gemaakt om mobiel te parkeren en direct te betalen via Maps. Daarnaast kun je ook je transactie voor het openbaar vervoer afrekenen via de app van Google Maps.

Betalen via Google Maps

Google rolt de laatste tijd steeds meer nieuwe functies uit naar de kaarten-app. We schreven eerder al dat brandstofprijzen in Google Maps getoond worden, en je kunt ook de split-screen voor Street View gebruiken, welke erg handig is. Nu is het tijd voor een andere nieuwe functie.

Google Maps lijkt de strijd aan te gaan met de klassieke parkeermeter. Het wordt mogelijk gemaakt om de parkeertijd voor je voertuig te selecteren in Google Maps en ook via deze weg te betalen, zo maakt Google bekend in een nieuwe post. Hiervoor maakt de dienst gebruik van betaaldienst Google Pay, welke helaas niet in Nederland beschikbaar is, maar wel in België en Duitsland. Via de applicatie heb je ook de mogelijkheid om de parkeertijd te verlengen, indien dat op de desbetreffende locatie ook toegestaan is.



Voor het parkeren werkt Google Maps samen met parkeerdiensten Passport en ParkMobile. Vanaf vandaag zal de functie beschikbaar komen in meer dan 400 steden in de Verenigde Staten. Binnenkort komt hij ook naar Apple iOS, maar het is niet duidelijk wanneer de rest van de wereld aan de beurt is voor de nieuwe functie. Daarbij lijkt het volgens ons erop dat we in ieder geval in Nederland voorlopig naar de nieuwe functie kunnen fluiten, omdat Google Pay nog altijd niet in ons land beschikbaar is.

Openbaar vervoer

Een andere verbetering die voor Google Maps is aangekondigd, laat je direct een ticket kopen voor het openbaar vervoer. Ook hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Pay. Bij het zoeken naar een route met het OV zie je de tarieven en wordt het mogelijk een kaartje te kopen. Deze functie komt wereldwijd beschikbaar bij 80 vervoerders in de komende weken. Onbekend is waar dit precies zal zijn.