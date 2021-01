Google Maps krijgt verbeteringen elektrische auto’s (EV): laadstations langs route

Google Maps heeft aangekondigd dat het met verbeteringen komt voor degenen met een elektrische auto. Het komt namelijk met een routeplanner die zich aanpast aan laadstations op de route.

Google Maps voor elektrische auto’s

Voordat je direct naar de Google Maps app grijpt, de verbeteringen zijn voor nu alleen aangekondigd voor de elektrische auto’s zelf die het Google Maps systeem aan boord hebben. Echter achten wij de kans niet ondenkbaar dat de Android-app op termijn ook met deze verbetering komt.

Bij het plannen van een langere route kan Google Maps rekening houden met laadstations voor je elektrische auto, ofwel een EV. Het gaat hierbij om een route waarvoor minimaal twee laadstops nodig zullen zijn. Hiervoor kijkt Maps ook naar bijvoorbeeld hellingen, lengtes en hoogtes van wegen. Daarbij worden verschillende algoritmes gebruikt. Zo kan het soms interessanter zijn om te laden van 20 naar 60 procent, dan van 60 tot 100 of 0 tot 40 procent.

Uiteindelijk komt het er op neer dat Google Maps de route voor je kan bepalen. Hierbij wordt de meest optimale route voorgeschoteld. Het plannen van de route moet binnen 10 seconden gebeurd zijn en de tijd die je kwijt bent bij laadstops moet zo kort mogelijk zijn, zo is de bedoeling.

Bij het plannen van een korte route kan je bij het navigeren kiezen uit een lijst met laadstations. Hierbij zie je ook wat de verwachtte laadtijd zal zijn. In Europa wordt daarbij ook getoond welke betaalmethoden hierbij geaccepteerd worden. Indien de informatie beschikbaar is, wordt ook weergegeven welke services aanwezig zijn. Denk aan WiFi, een supermarkt of een andere voorziening.

Voor nu is de functionaliteit alleen beschikbaar voor de bezitters van de Polestar 2 en Volvo XC40 Recharge. In de toekomst moet dit uitgebreid worden. We hopen vooral dat Google de functionaliteit snel uitbrengt voor de Android-app van Maps.