Tankservice app krijgt grote update: brandstofprijzen in België

DirectLease heeft met de Tankservice app een handige toepassing uitgebracht in de Play Store. Met de nieuwste update wordt een fijne verbetering toegevoegd; de brandstofprijzen voor benzine, diesel en LPG in België.

Brandstofprijzen in België

De brandstofprijzen in België kun je voortaan raadplegen via een app. De DirectLease Tankservice app is namelijk bijgewerkt met een update. Indien deze beschikbaar zijn, kun je van Belgische tankstations de prijzen raadplegen. Dit kan gaan om een literprijs van diesel, benzine en LPG/CNG. Omdat de data niet van alle tankstations beschikbaar is, kan het zijn dat sommige tankstations ontbreken in het overzicht.

De update voor de DirectLease Tankservice app brengt nog meer verbeteringen. Onderin beeld vind je een balk die middels kleuren de hoogte van de prijs aangeeft. Gebruikers kunnen de applicatie ook in het Frans gebruiken. Daarnaast is er ondersteuning voor het dark theme in Android, waarbij de systeeminstelling automatisch overgenomen wordt.

Via de Google Play Store kun je de nieuwe versie van de Tankservice app gratis downloaden. De app is voor iedereen te gebruiken.