Fuelio 7.7: toffe autokosten-app krijgt nieuw design en handigere rapporten en meer

Als je benieuwd bent naar de kosten van je auto, dan is Fuelio een uitstekend hulpmiddel. Met Fuelio 7.7 heb je nog beter inzicht in je brandstofverbruik en meer gegevens van je auto.

Fuelio 7.7

Ik ben een fervent Fuelio-gebruiker. Braaf vul ik steeds bij het tankstation de gevraagde informatie in, om zo op de hoogte te blijven van de verschillende autokosten. Dit kan voor onderhoud zijn, maar juist ook voor het bijhouden van het brandstofverbruik. De update naar Fuelio 7.7 brengt een hoop handige verbeteringen.

Nieuwe functies en verbeteringen

In Fuelio 7.7 zien we allereerst wat wijzigingen in de interface, met onder andere een nieuw lettertype. Ook zijn er verbeteringen doorgevoerd in het donkere thema. De ontwikkelaars van Sygic hebben verder gewerkt aan betere icoontjes en kleuren, zodat het allemaal nog beter oogt.

Na de update is het ook mogelijk om betere rapporten te krijgen, bijvoorbeeld met het brandstofverbruik. Je kunt hierbij zelf categorieën maken en bepaalde informatie filteren of juist uitlichten. De rapporten kun je opslaan als PDF voor een mooi overzicht.

Trip Log

Daarnaast heeft Fuelio 7.7 voorzien van optimalisaties in Trip Log. Hiermee kun je je autoroute bijhouden. Er zijn wat optimalisaties in de interface met onder andere nieuwe pictogrammen. Het algoritme is verbeterd met bijvoorbeeld de GPS-precisie. Ook zijn er nieuwe kaarten met de hoogte en de snelheid. Tevens kun je nu kiezen om het donkere thema niet automatisch toe te passen als de rest van je telefoon wel dit gebruikt.

De update voor deze erg handige app is vanaf nu te downloaden uit de Google Play Store. Downloaden kan via onderstaande button.