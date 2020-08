ANWB Onderweg 4.6: grote update brengt handig parkeeradvies

De ANWB heeft een nieuwe update uitgebracht voor de ANWB Onderweg app. Twijfel je nog een beetje wat de beste parkeerplaats is voor je bezoek aan een plaats? Dan helpt ANWB Onderweg 4.6 je met parkeeradvies.

ANWB Onderweg 4.6

De ANWB Onderweg app is een applicatie die van pas komt bij het autorijden. Niet alleen kun je de verkeersinformatie raadplegen, je vindt er ook parkeerplaatsen mee, kunt ermee parkeren en de benzineprijzen mee raadplegen. Met ANWB Onderweg 4.6 wordt een nieuwe functie toegevoegd waarmee je aan de slag kunt; parkeeradvies.

Parkeeradvies

De nieuwe functie heet dus parkeeradvies, en helpt je bij het geven van advies voor de beste parkeerplaats, op basis waar je naartoe gaat. Stel je hebt een etentje in Woerden op een zaterdag rond etenstijd. Op basis van de gekozen dag en tijd, zie je een indicatie van de prijzen. Mocht je mobiel willen betalen, dan zie je ook de zones in de buurt van je bestemming. Indien mogelijk wordt ook getoond waar je gratis in de buurt kunt parkeren met je auto. De mogelijkheden hebben we hieronder voor je neergezet.

Indicatie van het tarief op bestemming op de gekozen dag en tijd

Zones in de buurt van je bestemming (voor als je mobiel wil betalen met een parkeerapp)

Gratis parkeren in de buurt van je bestemming (indien mogelijk)

Parkeergarages in de buurt van je bestemming

P&R mogelijkheden in de buurt van je bestemming

Parkeerplaatsen die je kunt reserveren

De ANWB Onderweg app houdt ook rekening met het plekken waar je een maximale tijd mag staan. Soms kan het interessanter zijn om een andere parkeerzone uit te zoeken, en ook daar kijkt de app naar.

Update

De update wordt gefaseerd uitgerold voor de ANWB Onderweg app. Versie 4.6 kan vanaf wanneer hij beschikbaar is gedownload worden uit de Play Store via onderstaande button.