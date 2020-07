De 17 beste kampeer-apps voor je vakantie met caravan of camper

Ieder jaar gaan meer dan een miljoen Nederlanders kamperen; met de camper, caravan of tent. Of je nou in Nederland blijft, of naar Duitsland, Frankrijk, Scandinavië, Australië of ander land trekt; een goede voorbereiding is het halve werk. DroidApp zet de 17 beste kampeer apps voor je op een rij; voor een geslaagde vakantie!

Kampeer apps

Hoewel volgens de laatste onderzoeken de populariteit van kamperen licht afneemt, kiezen nog vele honderdduizenden Nederlanders voor kamperen. Zowel ons eigen land als het buitenland zijn populair waarbij we even heerlijk kunnen ontspannen. In dit overzicht hebben we 17 onmisbare camping-apps voor je op een rij gezet. Zo vind je bijvoorbeeld snel rustplaatsen, campings of andere voorzieningen en komt het helemaal goed met die vakantie. Een fijne vakantie alvast!

Campercontact app

De Camperplaats app van Campercontact is een populair platform waar vele kampeerders hun informatie vandaan halen. Verspreid over 39 landen in Europa vind je in de Campercontact app camperlocaties zoals staanplaatsen, campings en serviceplaatsen. Tevens zijn er tal van filters aanwezig, vind je foto’s en beoordelingen en kun je uitgebreide informatie vinden. Voor de echte kampeerders is de betaalde versie (voor NKC-leden gratis) aan te raden. Je hebt dan 12 maanden lang toegang tot de volledige database met campings en offline kaarten. De eerste keer opstarten kan even duren.

ADAC Camping Stellplatz

Het Duitse ADAC vernieuwt ieder jaar de ADAC Camping Stellplatz app. Deze applicatie bevat veel informatie over locaties voor campings en staanplaatsen voor je camper of caravan. Overigens werkt deze applicatie niet alleen in Duitsland, maar in heel Europa. Zo vind je ook campings in Scandinavië, Frankrijk, Italië, Polen, Kroatië en meer landen. Bij iedere camping vind je nuttige informatie, kun je eigen notities toevoegen en vind je de beoordeling van ADAC, van andere kampeerders en de voorzieningen. Tevens is er een erg gebruiksvriendelijke zoekmachine die je laat zoeken naar namen, plaatsen, landen en meer. Een erg complete en onmisbare app. Hij is dan ook de eenmalige prijs van 8,99 euro zeker waard. Wel is de informatie Duitstalig maar wordt veel uitgebeeld met icoontjes.

Stellplatz Finder

De Stellplatz Finder app heeft onlangs een update ontvangen waardoor de app er een stuk beter uitziet dan voorheen. Je kunt met deze app campingplaatsen vinden over verschillende landen. Hiervoor kun je gebruik maken van verschillende POI databases waarbij je kunt zoeken naar campings in Duitsland, Frankrijk en diverse andere Europese landen. Het laat de locatie zien op de kaart en je kunt er desgewenst via Google Maps naartoe navigeren. Tevens kan het de coördinaten tonen en toont het voorzieningen in Nederland en andere landen.

Campervan.Guide

De Womo Campervan.Guide app is eigenlijk een zoekmachine waarmee je op zoek kunt naar campings in binnen- en buitenland. Je vindt namelijk staanplaatsen door verschillende landen, namelijk; Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Polen, Frankrijk, Italië, Spanje, Noorwegen, Zweden, Nederland, Denemarken, Luxemburg en Portugal. Volgens de ontwikkelaars bevat de database meer dan 9000 staanplaatsen. Bij iedere camping vind je, indien aanwezig, de services voorzieningen, een beschrijving, prijzen, informatie en eventueel foto’s.

NorCamp

Ga je met de sleurhut of camper naar Scandinavië, dan heb je aardig wat keuze aan apps. Zo is er ook de app NorCamp. Met deze app krijg je toegang tot de uitgebreide campinggids van campings in Zweden, Noorwegen, Denemarken en Finland. Tevens is de informatie offline te bewaren en kun je gedetailleerde informatie vinden over de camping zoals prijsklasse, aantal hutten en natuurlijk contactgegevens.

Archiescampings

Vertrek je met de camper, caravan of tent? Dan kan de app Archiescampings absoluut van pas komen. Deze applicatie geeft bevat een enorme database aan campings waarvan sommigen offline opgeslagen worden. Je krijgt een selectie van campings langs de snelweg, naturisten campings en je kunt zoeken met behulp van vele filters. Tevens kun je eigen POIs aanmaken, ze als favoriet markeren en er direct naar toe navigeren.

Camping Info POIbase

De app Camping Info POIbase maakt gebruik van de gegevens van Camping.info, Stellplatz.info en CaravanMarkt.info. Je kunt hiermee zoeken naar campings in binnen- en buitenland. Hierbij krijg je als je online bent informatie te zien, foto’s en reviews. De allerbelangrijkste informatie zoals de GPS-coördinaten zijn offline beschikbaar. Je kunt direct naar de camping van je keuze navigeren en hem toevoegen aan je lijst met favorieten. Volgens de ontwikkelaars zijn er in de app meer dan 24.900 kampeerterreinen verspreid over 44 landen te vinden en 5800 standplaatsen. Ook vind je dealers en kampeerauto’s terug in de app. Hoewel de app vrij compleet lijkt, vinden we hem soms iets minder gebruiksvriendelijk.

Park4Night

Park4Night is een nuttige applicatie die je van heel veel landen een overzicht geeft van rustplaatsen, parkeerplaatsen, sommige campings en parken. Niet alleen om te overnachten, maar ook van mooie uitzichten, voorzieningen en meer. De app beperkt zich niet alleen tot Europa. Wel is de informatie van de voorzieningen buiten Europa veel minder uitgebreid. Het is in de Park4Night app ook mogelijk zelf locaties toe te voegen.

Camper Leveler (waterpas)

Ga je met de camper op vakantie, dan is de camper waterpas-app ‘Camper Leveler’ een interessante applicatie. Via de app kun je zien of je camper of vierwielig voertuig recht staat. Hierbij wordt rekening gehouden met de wielbasis en de wielbreedte van het voertuig. Tevens vind je in de app een handige checklist voor reizen met de camper. Goed om te weten is dat de app gebruik maakt van sensoren en je voor het eerste gebruik eerst de positie moet kalibreren. In de app kun je ook kijken waar de zon is op basis van hoe je je camper neerzet.

AriApp

Voor degenen die met de camper of caravan naar Italië gaan, is de AriApp een handige applicatie. Hierin krijg je een overzicht van campings en rustplaatsen in Italië. Je kunt hierbij gebruik maken van verschillende filters zoals de afstand, op naam, plaats of zoeken op de kaart. Je kunt kampeerplaatsen toevoegen aan je favorieten, informatie over raadplegen en beoordelingen van andere gebruikers lezen.

CampingCard ACSI Campings

Beschik je over de CampingCard van ACSI? Dan is er ook de camping-app ‘CampingCard ACSI Campings’. Op plaatsen waar de kaart geaccepteerd wordt kun je de informatie van terugvinden in de bijbehorende app. Je kunt ook in deze app gebruik maken van filters om een passende camping te vinden. Daarbij zie je ook bij welke campings je gebruik kunt maken van de lagere tarieven door de kortingskaart te tonen. Wel is de applicatie 1 kalenderjaar te gebruiken in combinatie met je ACSI CampingCard.

ACSI Campings Europa

ACSI heeft nog een kampeer-app uitgebracht in de Google Play Store; de ACSI Campings Europa app. Zoals de naam al aangeeft bevat deze applicatie een overzicht van de bij ACSI aangesloten campings in Europa. De app is gratis uit te proberen met 50 geselecteerde campings rondom het Gardameer. Voor de rest kun je een landenpakket aanschaffen of compleet pakket kiezen. Voor een jaar kost dit tussen de 99 eurocent en 12,99 euro.

Alle campings in Frankrijk

Op zoek naar campings in Frankrijk? Dan is er de app ‘Alle campings in Frankrijk’ die precies doet wat de naam al doet vermoeden. Je vindt een overzicht van meer dan 8000 campings verspreid over Frankrijk. Of je nou een camping aan de Côte d’Azur zoekt, of in de Dordogne; je vindt het in deze applicatie. Aangevuld met informatie, reviews (onder andere van Zoover), voorzieningen en foto’s. Wel is de navigatie even verwarrend, want het menu-icoontje zit rechts; terwijl het menu links opent.

Stellplatz Scandinavia

Ga je met de caravan of camper naar Scandinavië? Dan mag de Stellplatz Scandinavia app niet op je toestel ontbreken. Uit ervaring kan ik vertellen dat deze app misschien wel de meest uitgebreide database heeft van serviceplaatsen, leegstations, staanplaatsen en dergelijke voor de camper. Je vindt in de app de locaties voor Zweden, Noorwegen, Finland en Denemarken; aangevuld met beoordelingen (waar helaas wel een vertaalfunctie mist), foto’s en nuttige informatie met bijvoorbeeld voorzieningen.

Stellplatz-Radar

Stellplatz Radar is een applicatie van Duitse bodem waarmee je niet alleen camperplaatsen en campings op kunt vragen, maar ook de serviceplaatsen voor je camper krijgt te zien. Dit geldt niet alleen voor plaatsen in Duitsland, maar ook bijvoorbeeld in Frankrijk en delen van Europa. De applicatie is gedeeltelijk Duits en gedeeltelijk Nederlands. In de applicatie kun je ook nieuwe staanplaatsen doorgeven, mochten deze nog ontbreken. Bij de staanplaatsen zie je ook direct of de prijs boven of onder de 5,00 euro ligt en vind je aanvullende informatie over of er elektriciteit, water en vuilstort is.

CamperMate

Ga je met de camper reizen door Nieuw Zeeland en Australië, dan is de app CamperMate een aanrader. Deze toepassing bevat een grote database van locaties waar je kunt staan, overnachten, je afval kunt dumpen, openbare toiletten kunt vinden en nog veel meer. Je vindt in de CamperMate app ook nog meer informatie en tips.

AllStays Camp and RV

De Camp & RV app van AllStays is een uitgebreide applicatie die onmisbaar is voor het reizen door de Verenigde Staten en Canada. In de app vind je meer dan 30.000 campings, en verder worden ook Nationale Parken, andere parken, rustplaatsen, en nog veel meer getoond. Er wordt uitgebreide informatie gegeven, net als tips, routebeschrijving, foto’s en nog veel meer. Daarnaast is de app voor een groot deel ook offline te gebruiken.

De applicatie is niet meer beschikbaar, we hebben de RV Parks & Campgrounds app gevonden ter vervanging.

We hebben gemerkt dat er bij vrijwel iedere camping-app verschil zit in het resultaat. Campings die we in de ene app niet zagen, kregen we bijvoorbeeld bij de andere app wel te zien.

Heb jij naast deze 17 kampeer-apps nog een app die niet mag ontbreken? Laat het ons dan zeker weten door een reactie onder dit bericht achter te laten. Lees ook onze smartphone zomertips, de interessante GPX Viewer app die van pas kan komen voor het uitstippelen van je route, de beste vakantie apps en de uitgebreide weer-app test.

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op 18 juli 2020, eerst gepubliceerd op 8 juli 2017