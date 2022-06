Klaar voor de zomer? Nu je smartphone nog!

Veel mensen hebben de vakantie voor de komende zomer al geboekt en verheugen zich hier al flink op. Samen met het gezin, geliefde of vrienden lekker genieten van de zon. In gedachten ben je er al helemaal klaar voor, maar is je smartphone dat ook? Met deze tips heeft je telefoon ook een prettige vakantie.

Smartphone summer-proof?

We schatten de kans groot dat je ook na je vakantie nog wilt genieten van je smartphone. Soms zit een ongeluk in een klein hoekje en tijdens de zomer-(vakantie) is de kans hierop misschien nog wel wat groter. Bescherm je smartphone ook tegen de zomer met deze handige tips.

Warmte

Je smartphone kan best wat hebben, maar directe warmte kan hij over het algemeen vrij slecht tegen. Toch liggen telefoons vaker in de zon dan eigenlijk wenselijk is. Denk bijvoorbeeld maar eens aan het moment dat jij aan het zwembad je smartphone op je handdoek neerlegt, keurig in de schaduw. Maar na een half uurtje is de zon een stuk gedraaid en ligt jouw stukje technologie vol in de hete Spaanse zon. Niet alleen direct zonlicht is slecht voor je telefoon, ook wanneer je jouw smartphone in een warme ruimte laat liggen kan er schade ontstaan. Bijvoorbeeld wanneer je telefoon in een afgesloten auto blijft liggen, die in de zon geparkeerd staat.

Het meeste gevaar bij warmte loopt je batterij. Net als mensen hebben smartphones een soort ideale temperatuur waarbij ze het best functioneren. Wanneer je smartphone te warm wordt kan de batterij uitzetten en hierdoor slecht presteren. In het slechtste geval zet de batterij uit door de warmte en kan dit de behuizing krom buigen. Probeer je telefoon dus zoveel mogelijk te beschermen tegen hoge temperaturen.

Zon, zee en strand

We nemen onze telefoon tegenwoordig overal mee naar toe, dus ook naar het strand. Het gevaar van de warmte van de zon hebben we hierboven al besproken, maar aan het strand zijn meer gevaren te vinden voor je digitale vriend. Een deel van de mobiele telefoons is tegenwoordig waterbestendig, maar lang niet allemaal. Pas dus op in de buurt van water. Dit geldt niet alleen voor de zee, maar zeker ook voor het zwembad.

Mocht je telefoon toch in het water vallen of nog in je broekzak zitten wanneer je lekker het water in springt, probeer je telefoon dan zo snel mogelijk in ongekookte rijst te leggen. De rijst neemt het vocht uit je telefoon dan op. Ook is het belangrijk dat als het in aanraking is geweest met zout water, bijvoorbeeld uit zee, hem eerst met schoon water af te spoelen zodat het zout weggespoeld kan worden.

Naast het water op het strand is er nog een ander gevaar voor je telefoon, namelijk zand. Als jij ‘s avonds op je hotelkamer komt, heb je waarschijnlijk nog wel ergens zand in zitten. Hetzelfde geldt eigenlijk voor je telefoon. Het zand kruipt in de USB- en koptelefoonaansluiting en kan ervoor zorgen dat deze minder goed functioneren. Daarnaast kunnen zandkorrels zorgen voor krassen op je scherm. Daarom is het een goed idee om je telefoon op vakantie te beschermen met een hoesje. Zo houd je zand en (deels water) weg bij je dierbare gadget. Daarbij is het verstandig om ook je oordopjes te beschermen tegen zand! Zand in je oren kan gehoorschade tot gevolg hebben! Hoesjes voor smartphones zijn tegenwoordig helemaal niet duur meer. Zo kun je goedkope hoesjes scoren bij bijvoorbeeld GSMpunt en Smartphonehoesjes.

Diefstal

De plekken waar veel toeristen aanwezig zijn, zijn altijd populaire locaties voor zakkenrollers. Zorg er daarom voor dat je je waardevolle spullen (naast je smartphone bijvoorbeeld je portemonnee en paspoort) goed opbergt. Het liefst zo dicht mogelijk op je lichaam, zodat je het merkt wanneer een zakkenroller jouw eigendommen probeert te rollen. De kontzak van een broek is voor zakkenrollers misschien wel het makkelijkste doelwit. Probeer je eigendommen daarom ook zoveel mogelijk aan de voorkant van je lichaam te dragen, daar heb je namelijk zicht op.

Toch is het in het zicht hebben van je smartphone soms niet voldoende, bijvoorbeeld op terrasjes. Veel mensen leggen hun smartphone (maar ook portemonnee) op het tafeltje wanneer ze op een terras zitten. Zakkenrollers spelen hierop in door aan het tafeltje een flyer of folder te tonen. Deze plaatsen ze over de smartphone zodat deze aan het zicht van de eigenaar ontnomen wordt. Als de zakkenroller later weg is en jij een app’je wilt sturen, blijkt je smartphone ook verdwenen.

Netflix

Na een dag in de volle zon, kun je ‘s avonds best zin hebben om je even te ontspannen op je hotelkamer. Maar vaak ben je aangewezen op de televisie van het hotel, waarop veel buitenlandse zenders te vinden zijn. Tegenwoordig bieden de meeste hotels draadloos internet aan en beschikken de meeste televisies over een HDMI-aansluiting. Mocht jij – of één van je reisgenoten – een Netflix-account hebben dan kun je met een Chromecast jouw favoriete series streamen, zelfs aan de Spaanse Costa.

Een fijne vakantie!

