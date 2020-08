Het warme weer: tips om je smartphone tegen de hitte te beschermen

We zuchten en steunen met dit warme weer, maar niet alleen jij hebt ‘het zwaar’. Je smartphone heeft het ook moeilijk met dit weer. En dit kan nare gevolgen hebben. We geven je een aantal tips waarmee je je telefoon kunt beschermen tegen de hitte.

Smartphone in de zomer

Je smartphone neem je overal mee naar toe, onderweg, naar het strand en op vakantie. Met deze erg warme dagen kan je smartphone oververhit raken; deze apparaten zijn namelijk erg gevoelig voor de temperatuur in de omgeving. Zo is op een winterse dag je toestel koud. Op een zonnige dag kan de temperatuur al meer oplopen.

De warmte en ook de zon kan ervoor zorgen dat je toestel oververhit raakt waardoor het zichzelf uitschakelt. In sommige gevallen kan een telefoon waarschuwen dat het schaduw nodig heeft, door een notificatie te geven, al is dat niet bij ieder toestel het geval. Een computer kan ook warm worden, maar heeft als voordeel dat het beschikt over een ventilator, een fan. Die zorgt ervoor dat de warme lucht weg kan.

In de meeste gevallen kan een smartphone zichzelf beschermen tegen oververhitting. Er zijn namelijk allemaal beveiligingsmaatregelen getroffen door fabrikanten. Het opladen verloopt trager of wordt gestopt en er wordt voor gezorgd dat er minder energie verbruikt wordt, door bijvoorbeeld de processor langzamer te laten werken of het scherm minder fel te laten zetten.

Oververhitting

De bovenstaande maatregelen treden in werking voordat het toestel definitief oververhit raakt. Het is na het automatisch uitschakelen wel nodig om de telefoon verkoeling te brengen; door hem in de schaduw te leggen.

Direct schadelijk is oververhitting niet, maar het kan wel invloed hebben op bepaalde componenten van je smartphone. De accu van je toestel kan te lijden hebben onder de hitte, waardoor het sneller in capaciteit verliest. In uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat deze in de brand vliegt, al gebeurt dit zelden.

Oplossingen en tips

Natuurlijk wil je ook op zomerse dagen van je smartphone genieten. Hoe ga je hier dan mee om? Hoe kan je je smartphone beschermen tegen de zomerse warmte? We geven je een aantal tips die deze zomer zeker van pas kunnen komen.

Opladen: het opladen van een toestel in de zon kan funest zijn voor een elektronisch apparaat. Er wordt nog meer warmte gecreëerd terwijl het al zo heet is. Als het kan, stel het opladen uit of laadt hem op in de schaduw.

het opladen van een toestel in de zon kan funest zijn voor een elektronisch apparaat. Er wordt nog meer warmte gecreëerd terwijl het al zo heet is. Als het kan, stel het opladen uit of laadt hem op in de schaduw. Gebruik: merk je dat je smartphone heet begint te worden? Pas dan je gebruik aan. Het beste is om hem een tijdje helemaal niet te gebruiken. Mocht dat niet lukken, dan is het raadzaam er zo min mogelijk mee te doen. Het spelen van games en gebruik van zware apps is dan het minst handige om te doen.

merk je dat je smartphone heet begint te worden? Pas dan je gebruik aan. Het beste is om hem een tijdje helemaal niet te gebruiken. Mocht dat niet lukken, dan is het raadzaam er zo min mogelijk mee te doen. Het spelen van games en gebruik van zware apps is dan het minst handige om te doen. Zon en hitte: met de zomerse dagen is het raadzaam je toestel uit de zon te houden. Tijdens het autorijden kan dit ook zijn als door de voorruit de zon op je broekzak schijnt, waar precies je smartphone in zit. Dit kan ook onaangenaam worden. Denk ook aan je smartphone tijdens het navigeren in de auto. In een autohouder wordt het toestel met de zon in de rug van de telefoon al snel bloedheet. Misschien kun je de autohouder verplaatsen? Leg de telefoon in de schaduw, maak eventueel gebruik van een ventilator. Leg je telefoon nooit in de koelkast . Dit is zeer schadelijk voor je smartphone en kan je toestel onherstelbaar beschadigen. Laat je telefoon niet achter in een bloedhete auto. Ook ongebruikt kan je smartphone heet worden op het terras.

met de zomerse dagen is het raadzaam je toestel uit de zon te houden. Tijdens het autorijden kan dit ook zijn als door de voorruit de zon op je broekzak schijnt, waar precies je smartphone in zit. Dit kan ook onaangenaam worden. Denk ook aan je smartphone tijdens het navigeren in de auto. In een autohouder wordt het toestel met de zon in de rug van de telefoon al snel bloedheet. Misschien kun je de autohouder verplaatsen? Leg de telefoon in de schaduw, maak eventueel gebruik van een ventilator. Leg je telefoon . Dit is zeer schadelijk voor je smartphone en kan je toestel onherstelbaar beschadigen. Laat je telefoon niet achter in een bloedhete auto. Ook ongebruikt kan je smartphone heet worden op het terras. Hoesje en bescherming: Hoewel een case, bumper of hoesje ervoor zorgt dat je belangrijke bezit beschermd wordt, is dit op zonnige dagen misschien een minder goed idee. Door het hoesje kan een smartphone zijn warmte niet (goed) kwijt.

Hoewel een case, bumper of hoesje ervoor zorgt dat je belangrijke bezit beschermd wordt, is dit op zonnige dagen misschien een minder goed idee. Door het hoesje kan een smartphone zijn warmte niet (goed) kwijt. Functies uitschakelen: misschien heb je niet alle functies van je smartphone nodig, maar staan deze uit gemak wel standaard aan. Je kunt ervoor kiezen om overbodige functies uit te schakelen. Denk aan GPS, NFC, Bluetooth, WiFi of andere opties. Heb je hem voorlopig helemaal niet nodig, dan kun je ervoor kiezen om hem op vliegtuigmodus te zetten of de mobiele telefoon helemaal uit te schakelen.

Mocht je je smartphone toch niet met rust kunnen laten. Wellicht kan deze smartphone-ventilator voor wat verkoeling voor je toestel zorgen. Deze kun je voor een paar euro kopen bij AliExpress.

Artikel gepubliceerd op 25 juli 2019, bijgewerkt op 15 augustus 2020