Android beveiligingsupdate juli 2025 brengt 22 patches

Een nieuwe update is vrijgegeven door Google. Het gaat om een nieuwe beveiligingsupdate, welke in de komende weken voor verschillende toestellen uitgerold zal worden. Met de nieuwe patch zien we 22 verbeteringen die Android krijgt.

Beveiligingsupdate van juli

Wat later dan normaal, heeft Google de beveiligingsupdate van juli vrijgegeven. Dat gebeurde eerder al, maar qua details bleef de informatie wat achter. Ook deze maand weet Google weer verschillende kwetsbaarheden in het Android-besturingssysteem aan te pakken en op te lossen. In totaal gaat het om zo’n 22 patches die doorgevoerd worden.

Niet alle patches zijn direct voor alle modellen die op Android draaien. Met Android-beveiligingsupdates wordt er onderscheid gemaakt op verschillende gebieden. Zo kan dit afhangen van de gebruikte chipset of andere technische eigenschappen, en de Android-versie van je toestel. Van de 22 patches is er in ieder geval een kritieke patch, welke een kwetsbaarheid dicht in de GPS-module van de Snapdragon 8 Gen 3 chipset. Deze chipset kennen we onder andere van de Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6 en de Galaxy S24 Ultra. Ook wordt hij gebruikt in de OnePlus 12.

In de komende tijd zullen de nodige toestellen bijgewerkt worden met een update. Krijg je een update binnen, dan horen we dat heel graag van je. Stuur ons een screenshot van de update, in een mailtje naar redactie@droidapp.nl.