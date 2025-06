Android beveiligingsupdate juni 2025: 36 patches doorgevoerd

Een nieuwe update is vrijgegeven voor Android. Iedere maand brengt Google een nieuwe security-patch uit voor Android; vandaag is het de beurt aan de beveiligingsupdate van juni 2025.

Beveiligingsupdate van juni

Google komt maandelijks met een nieuwe security-patch voor het Android-systeem. Met de komst van een nieuwe maand, de maand juni, komt er ook een nieuwe beveiligingsupdate. Het is de beveiligingsupdate van juni, en met deze update kunnen fabrikanten de komende tijd aan de slag. In totaal gaat het om 36 patches die toegevoegd worden door Google. Fabrikanten doen er hier vaak nog een aantal extra bij.

Niet alle 36 patches zijn voor alle toestellen. Er wordt namelijk onderscheid gemaakt tussen bepaalde eigenschappen van een telefoon, tablet of ander Android-apparaat. Zo zien we bijvoorbeeld patches voor toestellen met een MediaTek- of juist Snapdragon-processor, de Android-versie en andere eigenschappen.

Krijg je een update binnen, dan horen we dat heel graag van je. We nemen de informatie dan mee in de berichtgeving. Stuur ons een mailtje, met een screenshot, naar redactie@droidapp.nl.