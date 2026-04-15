Google Play systeemupdate april 2026: dit is er nieuw

Google heeft een nieuwe Google Play systeemupdate uitgegeven voor deze maand. Met de nieuwe update van april worden verschillende verbeteringen doorgevoerd in Google-diensten en apps. We zetten de verbeteringen op een rij.

Als Android-bezitter ben je zeker van verschillende updates en verbeteringen. Deze komen via verschillende wegen naar jouw toestel. Dit gebeurt middels Android-updates van versies, maar ook beveiligingsupdates. Dan is er ook nog een derde soort update: de Google Play systeemupdate. Een nieuwe update is nu vrijgegeven en zal in de komende tijd naar de verschillende devices uitgerold worden.

De changelog van de update uit april hebben we hieronder voor je neergezet. Houd er rekening mee dat het best even kan duren totdat de update beschikbaar is voor jouw toestel.

Google Play-services v26.14 (13-04-2026)

Accountbeheer

[Telefoon] Met deze update kun je je apparaat sneller instellen als je accounts en instellingen overzet vanaf een bestaand apparaat.

Wallet

[Telefoon] Je kunt nu met nieuwe privacyinstellingen per kaart bepalen hoe privékaarten in Wallet werken met andere Google-services, zoals automatisch invullen.

[Telefoon] Je kunt nu een vernieuwde Wallet-interface gebruiken voor snelle toegang, zoeken en ontdekken.

Google Play Store v51.0 (13-04-2026)

[Telefoon] Je kunt nu feedback geven over AI-gegenereerde samenvattingen van gebruikersreviews.

[Telefoon] Je kunt nu rechtstreeks vanaf het tabblad Jij een gamerprofiel maken.

[Telefoon] Je kunt nu sommige games op het tabblad Jij spelen zonder ze te installeren.

Google Play-services v26.13 (06-04-2026)

Accountbeheer

[Auto] When a user signs in to their Google account on Android Automotive devices via QR code, the sign-in confirmation displays the requesting device’s name.

Apparaatconnectiviteit

[Telefoon] Nieuwe functies voor ontwikkelaars van apps van Google en derden om in hun apps processen te ondersteunen die gerelateerd zijn aan apparaatconnectiviteit.

Locatie en context

[Telefoon] Met deze update zijn de API’s voor Locatie delen verfijnd en zijn er nieuwe locatieverzoeken geïntroduceerd.

[Telefoon] Met deze update worden winkelbezoeken op basis van de locatiegeschiedenis op het apparaat vaker verwerkt.

Systeembeheer

[Auto, pc, telefoon, tv, Wear] Updates voor services voor systeembeheer die de beveiliging en stabiliteit verbeteren.

Wallet

[Telefoon] Bugfixes voor services voor Wallet.

Google Play Store v50.9 (06-04-2026)

[Telefoon] Je kunt nu rechtstreeks vanaf het tabblad Jij deelnemen aan en meedoen in Play Games Leagues.

