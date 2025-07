Google bevestigt samenvoeging van ChromeOS en Android

Al jaren gaan er geruchten over het samenvoegen van ChromeOS met Android. Na vele berichten hierover, is het hoge woord er eindelijk uit. De twee platforms worden inderdaad samengevoegd. Dit betekent dat er één platform komt voor smartphones, tablets en laptops.

ChromeOS en Android gaan samen

Na jaren van geruchten heeft Google officieel bevestigd dat het werkt aan een fusie van ChromeOS en Android. Daarmee komt het bedrijf een stap dichter bij één geïntegreerd platform voor smartphones, tablets én laptops. De bevestiging komt van Sameer Samat, directeur van Android bij Google, in een interview met TechRadar. Hoewel er nog weinig concrete details bekend zijn, is de richting nu duidelijk: Android en ChromeOS groeien naar elkaar toe.

De stap van Google komt niet uit de lucht vallen. Eerder in 2024 kondigde het bedrijf al aan dat Android en ChromeOS onder de motorkap steeds meer technologie zouden delen, onder andere om kunstmatige intelligentie sneller te integreren. De samenvoeging gaat dus verder dan alleen een gemeenschappelijke basis. Het gaat om een volledige versmelting van beide systemen, bedoeld om je ervaring op verschillende apparaten soepeler en consistenter te maken.

Wat ga je merken?

Wat je daar als gebruiker van zal merken? Mogelijk zie je in de toekomst Chromebooks die nog beter samenwerken met je Android-telefoon, of zelfs laptops die draaien op een nieuwe versie van Android met desktopfunctionaliteiten. Denk aan betere ondersteuning voor multitasking, externe schermen en vensterbeheer; functies die je van een laptop verwacht, maar dan met de flexibiliteit van Android-apps.

Volgens Samat kijkt Google nu actief naar hoe mensen hun apparaten gebruiken. De aanleiding voor het interview was opvallend persoonlijk: Samat vroeg een journalist waarom hij een MacBook, iPhone en Apple Watch gebruikte. De vraag was onderdeel van een bredere zoektocht naar hoe Google zijn ecosysteem gebruiksvriendelijker kan maken.

Hoewel er nog geen officiële tijdlijn is, wordt duidelijk dat de overgang tijd zal kosten. De eerste tekenen van verandering zie je mogelijk al terug in een nieuwe versie van Android 16, die later dit jaar wordt uitgebracht. Die versie krijgt onder andere een ‘desktopmodus’, waarmee je op een groter scherm efficiënter kunt werken.

Tijdens het aankomende Pixel 10-evenement in augustus zal waarschijnlijk nog geen concrete aankondiging volgen over de samensmelting. Waarschijnlijk neemt dit veel meer tijd in beslag.