‘Google wil Android en ChromeOS definitief samenvoegen’

Al langer gaan er berichten rond dat Google op één of andere manier afscheid lijkt te gaan nemen van ChromeOS. Nu spreken de nieuwste geruchten over het samenvoegen van ChromeOS en Android.

Eén platform als vervanger van ChromeOS

Op basis van informatie uit een bron, meldt Android Authority dat er door Google gewerkt wordt aan een meerjarenplan voor ChromeOS. In dit plan staat dat ChromeOS volledig omgevormd moet worden tot Android. Door het samenvoegen van deze twee besturingssystemen moeten de technische middelen efficiënter ingezet kunnen worden, zo is de gedachte hierachter. Tevens wil Google op deze manier ook sterker staan op de tabletmarkt en de concurrentie aangaan met de iPad.

In de toekomst zouden Chromebooks uitgebracht moeten worden met Android. Google zelf heeft niet gereageerd op de berichtgeving. Het is daarbij onduidelijk of Google de naam ‘Chromebook’ wil behouden. Eerder dit jaar gaf Google al aan dat ChromeOS meer op Android zal gaan lijken. In 2015 kwam een vergelijkbaar nieuwsbericht online, toen zei Google dat ChromeOS en Android niet samengevoegd zouden worden. Negen jaar later is de visie hierop dus veranderd.