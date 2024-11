Google’s Quick Share komt mogelijk naar Apple apparaten

De samenwerking tussen Samsung en Google om het delen van bestanden op je Android device makkelijker te maken, is super handig en bovendien een goed alternatief voor normale diensten om bestanden te delen. Quick Share lijkt nu naar Android te komen.

Quick Share voor Apple?

Naast Bluetooth en Wi-Fi wordt er naar verluidt ook gewerkt aan ondersteuning voor het delen van bestanden via het mobiele netwerk. Handig als je beschikt over een grote of zelfs onbeperkte databundel. Maar dat is niet het enige wat mogelijk in de pijplijn zit voor de Quick Share app.

De Quick Share app is naast Android ook beschikbaar op ChromeOS en Windows. Onder de motorkap wordt gebruik gemaakt van Google’s Nearby Connections protocol. Dit protocol geeft je de mogelijkheid om peer-to-peer verbindingen te maken met apparaten die zich in je nabijheid bevinden.

Tijdens het ontwikkelproces zou een opmerking van een ontwikkelaar verwijzen naar hoe de applicatie namen van iOS en Mac apparaten ontvangt. Een regeltje code die de naam van een Apple apparaat uitleest en verkort verscheen in de broncode. Met die toevoeging aan de broncode start ook de speculatie over de komst van Quick Share naar iOS, MacOs en iPadOS. Voor Mac-gebruikers die gek zijn op hun Android zou het een welkome aanvulling kunnen zijn.