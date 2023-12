‘Google en Samsung gaan Nearby Share en Quick Share bundelen’

Een handige toevoeging om snel bestanden door te sturen naar een ander apparaat; dat doen Nearby Share van Google en Quick Share van Samsung. Er gaan nu berichten rond dat de twee diensten samengevoegd worden en voortaan door het leven gaan als ‘Quick Share’.

Nearby Share en Quick Share worden gebundeld

Interessant nieuws bereikte ons deze ochtend; Samsung en Google zouden hun diensten waarmee je snel bestanden uit kunt wisselen, willen bundelen. Dit betekent dat Quick Share van Samsung en Nearby Share samengevoegd worden. Het is een dienst waarmee middels een peer-to-peer netwerk bestanden gedeeld kunnen worden.

In een nieuwe versie van de Google Play Services app, is een aanwijzing gevonden dat Google van plan is om de naam Nearby Share te veranderen in Quick Share. Dit is dus de naam die Samsung gebruikt voor het delen van bestanden via eenzelfde manier. Nadat met de technische code aan de slag is gegaan, gaf Nearby Share de melding dat de dienst voortaan Quick Share heet.

Tip: Dichtbij delen tip: heel snel en handig bestanden uitwisselen tussen Android

De melding van de rebranding van Google Nearby Share naar Quick Share wordt weergegeven in de Quick Settings-tegel, het vindbaarheidsdialoogvenster en de bestandsdeelinterface. Er is een nieuw pictogram zichtbaar in zowel de melding als de Quick Settings-tegel. Tijdens het onderzoeken van de Play Services-app, ontdekte ontwikkelaar Kamila Wojciechowska bewijs van een migratie-educatiestroom voor de nieuwe Quick Share-ervaring. Dit, in combinatie met de naamswijziging die aansluit bij Samsung’s bestandsdeeldienst, suggereert dat de verandering meer inhoudt dan enkel een nieuwe naam. Het lijkt erop dat Google en Samsung mogelijk hun bestandsdeeldiensten samenvoegen.

Hoewel er nog geen concreet bewijs is van een daadwerkelijke samenvoeging, lijkt het waarschijnlijk gezien de omstandigheden. Als Nearby Share wordt hernoemd naar Quick Share zonder een samenvoeging van de diensten, kunnen Samsung-apparaten twee ‘Quick Share’-opties hebben, wat tot verwarring kan leiden bij gebruikers. Daarom lijkt een samenvoeging logischer. Hoe dit er precies uit zal komen te zien, is niet bekend. Mogelijk horen we volgend jaar er meer over.