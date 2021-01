Toekomstige Android-versies laat je WiFi-wachtwoord delen via Nearby Share

Het delen van je WiFi-wachtwoord wordt waarschijnlijk een stuk makkelijker gemaakt in toekomstige Android-versies. Een nieuwe versie van Nearby Share laat je namelijk op een eenvoudige wijze je WiFi-wachtwoord delen.

Nearby Share laat je WiFi-wachtwoord delen

Wanneer anderen vragen naar je wachtwoord, kan het zomaar zijn dat je de meterkast in moet duiken, op zoek naar het wachtwoord op het modem. Als je iedereen je wachtwoord geeft, kan dat er ook voor zorgen dat je minder controle hebt op de toestellen die verbonden zijn met je netwerk. In de technische code van de ontwikkeling van Android is een aanwijzing gevonden voor een nieuwe functie in Android 12. De nieuwe Android-versie moet een handige toevoeging krijgen in Nearby Share.

Voor het delen van WiFi wachtwoorden kon je al uit de voeten met bijvoorbeeld een QR-code. Maar dan moet de ontvanger wel weten hoe de code gescand kan worden. Met Nearby Share wordt het mogelijk gemaakt dat je WiFi-wachtwoord via de Apple AirDrop-tegenhanger van Google kunt delen met anderen. Zonder dat iemand er voor iets hoeft te scannen of dergelijke, kunnen de WiFi-gegevens eenvoudig via Nearby Share gedeeld worden.