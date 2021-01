Tele2 begint met aanbieden van 5G bij mobiele abonnementen

Klanten van telecomprovider Tele2 kunnen vanaf nu aan de slag met het 5G-netwerk. De provider heeft een pagina online gezet waarbij je de 5G-bundel kunt activeren. Bestaande klanten moeten nog wel wat langer wachten.

5G bij Tele2

Tele2 heeft bekend gemaakt dat klanten het 5G-netwerk kunnen gebruiken. De telecomprovider maakt hiervoor gebruik van het netwerk van T-Mobile, zoals dat ook het geval is bij de andere verbindingen. Om het 5G-netwerk te gebruiken dien je allereerst te beschikken over een smartphone die dit aanbiedt. Tegenwoordig hoeft dat niet direct een high-end toestel te zijn. Ook de minder dure telefoons krijgen steeds vaker ondersteuning voor 5G, zo zie je ook terug in ons artikel met beste smartphones tot 300 euro.

Daarnaast dienen klanten de 5G Toegang bundel af te sluiten. Deze bundel kost je 2,00 euro per maand en is daarmee net zo duur als bij T-Mobile. Wel is er een belangrijk verschil. Bij T-Mobile krijgen klanten met een Unlimited-bundel automatisch toegang tot het 5G-netwerk, zonder meerprijs, bij Tele2 is dat niet zo. Wanneer je met je Tele2 Unlimited bundel 5G wilt gebruiken, kun je zelf kiezen om deze bundel wel of niet te nemen. Deze bundel kun je maandelijks opzeggen.

Mocht je al klant zijn van Tele2, dan kun je niet direct de 5G-bundel aansluiten. Voor nu kan deze alleen geactiveerd worden voor nieuwe klanten en klanten die willen verlengen bij de van oorsprong Zweedse provider. Bestaande klanten kunnen nu niet de 5G Toegang bundel nemen, maar dit moet ‘binnenkort’ wel gaan veranderen, zo meldt Tele2. Het is niet bekend wanneer dit staat te gebeuren.

Omdat Tele2 gebruik maakt van het mobiele netwerk van T-Mobile, zit het met de dekking en het bereik wel goed. Volgens eerdere cijfers heeft T-Mobile in Nederland een 5G dekking van 90 procent waar alle inwoners van Nederland wonen. Met 5G kun je profiteren van sneller en stabieler internet. Alle details vind je op de website van Tele2, waar je eventueel ook je abonnement kunt verlengen.

OnePlus Nord Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 399,00 euro

Xiaomi Mi 10T Lite Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 258,00 euro