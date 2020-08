T-Mobile laat klanten 5G-bundel activeren voor 2,00 euro (+ dekkingskaart)

T-Mobile heeft net als KPN afgelopen week het 5G-netwerk geactiveerd. Niet voor alle klanten is dat gratis beschikbaar. Nu delen we de dekkingskaart en de prijs van deze 5G-bundel.

5G bundel bij T-Mobile

De drie providers van Nederland hebben nu elk een eigen 5G-netwerk in de lucht. Vodafone deed dit als eerste. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 4G-band, waardoor je nog lang niet alle voordelen van 5G kunt gebruiken. KPN en T-Mobile hebben afgelopen week 5G geactiveerd. KPN op slechts een aantal plaatsen, T-Mobile in een breder gebied.

Bij de introductie van 5G bij T-Mobile maakte de magentagekleurde provider bekend dat klanten met een Unlimited abonnement gratis toegang krijgen tot 5G. Dit geldt dus niet voor de klanten met een Go-abonnement waarmee je niet onbeperkt kunt internetten, zij moeten betalen voor de 5G-toegang. Nu kunnen we ook de kosten en meer informatie met je delen.

Kosten bundel

Klanten met een ander dan Unlimited-abonnement kunnen de 5G-bundel activeren voor een bedrag van 2,00 euro per maand extra. Als we inloggen bij My T-Mobile, zien we dat dit uitkomt op een bedrag van €2,05, al zou dit volgens de provider een foutje zijn. Vooralsnog werkt dit alleen in Nederland. Voor het buitenland moeten eerst nog gesprekken gevoerd worden met buitenlandse operators.

Dekkingskaart

T-Mobile heeft nog geen landelijk dekkend 5G-netwerk, maar heeft al wel een groot gebied in ons land waar je 5G kunt gebruiken. Dit is terug te zien in de bovenstaande 5G dekkingskaart van T-Mobile. Eind 2020 zal T-Mobile een landelijk dekkend 5G-netwerk hebben, zo stelt de provider.

T-Mobile geeft meer informatie over het 5G-netwerk op haar website.