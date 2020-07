T-Mobile en KPN zetten volgende week 5G-netwerk aan in Nederland: alle details

We hebben er even op moeten wachten, maar zowel T-Mobile als KPN hebben goed nieuws te melden omtrent het 5G-netwerk. Vanaf volgende week wordt het netwerk geactiveerd, zo melden de twee providers. Vodafone zette het 5G-netwerk eerder al (deels) live.

T-Mobile en KPN op 5G

We beginnen met het nieuws over T-Mobile. De magentagekleurde provider laat weten dat vanaf dinsdag 28 juli 2020 het 5G-netwerk aangezet wordt in Nederland. Op dit moment wordt er gewerkt aan de laatste voorbereidingen om klanten met een 5G-abonnement en 5G-toestel toegang te geven tot het 5G-netwerk. Klanten met een Unlimited of Unlimited Plus abonnement kunnen 5G gebruiken zonder kosten, degenen met een T-Mobile Go abonnement zonder Unlimited, kunnen de optie toevoegen aan hun abonnement, maar hiervoor worden wel kosten in rekening gebracht. Die kosten zijn nog niet gecommuniceerd en de bundel kan ook nog niet geactiveerd worden.

T-Mobile geeft aan dat het gebruik maakt van de deze week verworven 700 MHz-frequentie. Deze frequentie moet samen met 5G zorgen voor een stabielere netwerkverbinding. Daarnaast maakt 5G meer toepassingen mogelijk, is de snelheid hoger dan 4G en biedt het nog verschillende andere voordelen.

Overigens zullen de snelheden in het begin nog niet heel veel verschillen met die van 4G. Dit omdat nog niet alle frequentiebanden ingezet kunnen worden. Onduidelijk is of het T-Mobile 5G-netwerk direct landelijk dekkend is in Nederland. Vermoed wordt van niet. Wel zou 5G dit jaar nog landelijk dekkend moeten zijn bij T-Mobile, zo stelt de provider.

KPN

Ook KPN begint met het aanbieden van 5G. Dit zal ook vanaf dinsdag 28 juli gebeuren. Overigens zal KPN eerst in de Randstad en in Eindhoven het 5G-netwerk activeren. Pas volgend jaar verwacht de groengekleurde provider een landelijk 5G-netwerk aan te kunnen bieden. Bij KPN hoef je, zover bekend, geen speciaal abonnement te hebben om toegang te hebben tot 5G.

Vodafone

Vodafone, de andere netwerkprovider in Nederland, heeft sinds een aantal maanden 5G beschikbaar gesteld. Overigens is dit ook niet landelijk dekkend. Tevens wordt gebruik gemaakt van 4G-frequenties, waardoor de voordelen op het netwerk erg klein zijn.

De informatie over 5G vind je terug op de website van T-Mobile en bij KPN.

