Android-telefoons tonen ten onrechte 5G-icoon: dit gaat er mis

Bij verschillende Android-toestellen is sprake van een opvallende verschijning. Waar verschillende providers nog hun 5G-netwerk moeten activeren, geven Android-toestellen al aan dat zij verbonden zijn met een 5G-netwerk.

5G-icoontje op Android

Uit research van DroidApp blijkt dat verschillende Android-toestellen een bug bevatten die aangeven dat ze verbonden zijn met een 5G-netwerk. Het gaat om een fout die we gevonden hebben in verschillende toestellen die wel ondersteuning bieden voor 5G. We merken dit op bij de OnePlus 8 Pro, Oppo Find X2 Pro en de Sony Xperia 1 II. Daarbij maken ook gebruikers van de Poco F2 Pro melding van deze bug.

Niet elk 5G-toestel toont deze bug, zo blijkt uit onze test waarbij bijvoorbeeld de LG Velvet wel gewoon 4G(+) aangeeft. Die beschikt overigens over een andere processor dan de eerder genoemde toestellen.

Nu denk je misschien, is het wel een bug? Jazeker. Uit een netwerkcontrole door DroidApp blijkt dat een bepaalde frequentie (de 700 MHz band) die in dit geval door T-Mobile wordt gebruikt, door een smartphone soms wordt aangezien als 5G-frequentie. Vervolgens laat de desbetreffende telefoon zien dat het verbonden is met het 5G-netwerk van T-Mobile. Dit netwerk is echter nog niet geactiveerd. Het probleem zou echter ook bij Vodafone optreden.

In het X55-modem van de Snapdragon 865 van Qualcomm is een instelling die aangeeft dat het modem “dss” ondersteunt. Met dss kan een stukje frequentie ruimte gebruikt worden voor het opzetten en onderhouden van een 5G verbinding op een 4G frequentie. Je gebruikt dat 5G zendtechniek maar de achterliggende verbinding blijft lopen via 4G.

Anderzijds zijn er fabrikanten en providers die het tonen van het 5G icoon op de minst strenge instelling hebben staan. Het tonen van het 5G-icoontje kent vier verschillende degradaties, zo is door de GSMA vastgelegd. In dat geval ondersteunen de mast en telefoon wel 5G maar is die 5G verbinding er helemaal niet. Ook dan ben je nog verbonden met het 4G netwerk.

In het geval van de Poco F2 Pro is het überhaupt een raar verhaal. Deze smartphone heeft weliswaar 5G-ondersteuning, maar alleen op de 3,5 GHz band. Deze frequentie is pas over een aantal jaar in Nederland beschikbaar.

De bug lijkt voornamelijk in de Randstad op te duiken, we zagen deze bug onder andere in Delft, Gouda, Den Haag en Rotterdam terug, maar in Drenthe niet. Er wordt nu gewerkt aan een software-update om de bug ongedaan te maken bij de desbetreffende toestellen.