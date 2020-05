Rechtbank oordeelt: uitrol van 5G mag gewoon doorgaan

Vandaag heeft de rechtbank uitspraak gedaan in de zaak die was aangespannen door de actiegroep Stop5GNL. De groep claimt dat de uitrol van het 5G-netwerk in Nederland gestopt moet worden, maar de rechter heeft die eis verworpen.

Uitrol 5G mag doorgaan

Actiegroep Stop5GNL heeft een kort geding tegen de Nederlandse Staat verloren. De groep had als eis dat de uitrol van 5G in Nederland gestaakt werd. Volgens hen is er geen goed onderzoek gedaan naar de risico’s van 5G op de gezondheid. Stop5GNL zegt dat de bouw van het netwerk ‘niet te rechtvaardigen’ is. De straling van zendmasten en antennes is schadelijk voor de gezondheid, zo stelt de actiegroep.

Middels een rechtszaak hoopten zij dat de bouw van het 5G-netwerk pas verder zou gaan, als naar voren komt dat er geen reële risico’s zijn voor de gezondheid. Nu zou dat onvoldoende onderzocht zijn, zo stellen ze.

Maandag is de uitspraak geweest van de zaak. De rechter heeft bepaald dat er geen reden is om te stoppen met het uitrollen van het nieuwe netwerk in ons land. De rechter geeft aan dat er advies van veel deskundige partijen is verkregen. Hierbij is onder andere gekeken naar de straling gekeken, of die binnen de limieten blijft. Daarbij kan de Staat in actie komen als de limieten overschreden worden.

Op dit moment verloopt alles volgens de regels en is er ‘geen aanleiding’ om de uitrol te verbieden. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de richtlijnen van het ICNIRP. Dit instituut is gespecialiseerd in het onderzoeken van gezondheids- en milieueffecten op ‘niet ioniserende straling’, waaronder dus het 5G-netwerk. De actiegroep trekt deze richtlijnen in twijfel, maar de rechter geeft aan geen reden te hebben om hier aan te twijfelen.

In de afgelopen tijd hebben actievoerders zich al meermaals laten horen. Er zijn verspreid over Nederland meerdere zendmasten in de brand gestoken, als protest tegen de uitrol van 5G. Er is echter nergens bewijs dat 5G schadelijk zou zijn voor de gezondheid. Overigens is dit niet de eerste keer dat er tegen een nieuw netwerk geprotesteerd wordt. Ook bij eerdere nieuwe netwerken zoals UMTS en 4G waren er protesten.

