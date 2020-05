Vraagstuk: een 5G-smartphone kopen: heeft dat nu al zin?

We hebben al veel over 5G gehoord en ook in de komende maanden en jaren gaan we er veel over horen. In de telefoonwinkels vind je al verschillende 5G-smartphones, maar heeft het zin om nu al een 5G-toestel te kopen?

5G: wat kun je ermee?

Dit jaar moet het gaan gebeuren, de uitrol van het 5G-netwerk in Nederland en in andere landen. Het kent verschillende voordelen tegenover het 4G-netwerk; zoals een lagere latency. hogere snelheid en het kan meer mensen aan op het netwerk. Dit zijn de dingen die je merkt op je smartphone.

Daarnaast kan het ook communiceren tussen verschillende apparaten, wat we terug zullen gaan zien bij apparaten met Internet of Things (IoT). Dit betekent dat 5G een rol zal spelen bij de zelfrijdende auto, waarbij gecommuniceerd kan worden met andere voertuigen en de weg zelf. We zullen 5G ook in verschillende bedrijfstakken terug gaan zien, zoals in de precisielandbouw, in de havens, op vliegvelden en op vele andere plekken.

We zagen al dat Vodafone is begonnen met het uitrollen van het nieuwe 5G-netwerk in Nederland. Dit gebeurt echter nu nog op de bestaande 4G-frequenties. Hierdoor is de snelheidswinst minimaal. Later, als de netwerkfrequenties geveild zijn, kan het echte werk beginnen. Maar dit is pas over een aantal jaar.

5G-smartphones

Toch zien we al verschillende 5G-toestellen. Denk aan de Samsung Galaxy S20, Huawei P40 Pro, Oppo Find X2 en de OnePlus 8 Pro. Stuk voor stuk erg dure smartphones. Binnenkort komen daar toestellen bij die lager geprijsd zijn; zoals de Oppo Find X2 Lite en Nokia 8.3.

Allemaal leuk en aardig, maar voegt het nou ook echt wat toe om nu al een 5G-smartphone te kopen? Is het niet te vroeg? En wat merk je op de lange en korte termijn bij het kopen van een toestel dat wel of geen 5G aan boord heeft? Dominick legt de aandachtspunten hierover uit in onderstaande video.



