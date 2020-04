OnePlus 8 Pro review: met grote stappen vooruit

OnePlus draait inmiddels alweer zo’n zes jaar mee in de smartphonewereld. Begonnen bij de OnePlus One, en nu zijn we bij de 8-serie. DroidApp heeft de afgelopen weken met de OnePlus 8 Pro de dagen doorgebracht. Onze ervaringen lees je in de uitgebreide OnePlus 8 Pro review.

OnePlus 8 Pro review

De Chinese fabrikant OnePlus kent een grote groep enthousiaste gebruikers. Anders dan bij veel andere fabrikanten luistert de fabrikant echt naar wat de mensen willen, ze spreken over hun eigen community. Nog altijd is de community een belangrijke drijfveer in de ontwikkeling van producten bij OnePlus. Dat zien we dan ook terug bij de OnePlus 8-serie. In de afgelopen weken ben ik in de weer geweest met het toestel. Is het een vooruitgang? Dat lees je in deze OnePlus 8 Pro review.

Verkooppakket

Het verkooppakket van de OnePlus 8 Pro bestaat uit wat papierwerk, wat stickers van het OnePlus-logo, een datakabel, een oplader, een siliconen case en natuurlijk het toestel zelf. Vanzelfsprekend wordt ook een pinnetje voor het simkaartslot meegeleverd. Een headset vinden we niet bij het toestel. Uiteraard kun je een eigen USB-C headset gebruiken of een Bluetooth-headset verbinden. Eventueel kun je bij OnePlus nog aanvullende accessoires zoals verschillende soorten hoesjes aanschaffen.

Design en interface

In vergelijking met de vorige generatie smartphones van OnePlus zien we bij de OnePlus 8 Pro een aantal aanpassingen. De belangrijkste verandering is dat de pop-up camera uit de 7- en 7T-serie vervangen is door een punch-hole. De front-camera is verwerkt in het cameragat in de linkerbovenhoek. OnePlus laat ons weten dat hiervoor gekozen is, omdat volgens de community relatief weinig selfies worden genomen. Daarbij zorgt deze oplossing ervoor dat het toestel wat lichter is en nog sneller is.

Voorop is een 6,78 inch Quad-HD+ AMOLED-beeldscherm geplaatst. Deze krijgt van OnePlus alle aandacht. Zo kan het nog feller, is het nog scherper, beter, helderder en mooier. En helemaal gelogen is dat niet, want het beeldscherm ziet er zeer strak uit. De beelden zijn diep van kleur, geven veel details en het scherm is ook op zonovergoten dagen zonder enig probleem af te lezen.

We zien wel dat, wanneer we het toestel vergelijken met de Oppo Find X2 Pro, het scherm niet spierwit is maar iets neigt naar klein beetje geel. Echter zie je dit alleen als je de twee smartphones naast elkaar hebt liggen en is het niet storend. Over het scherm zit een screenprotector, welke goed doorloopt tot over de zijkanten. Beter dan bij de 7 Pro, waar hij direct na de bocht al ophield. Zo ontstonden er binnen no time belletjes onder het scherm.

Beeldscherm

Nog even over het scherm van de OnePlus 8 Pro. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Oppo Find X2 kun je niet de telefoon zelf laten kiezen of hij schakelt tussen 60Hz en 120Hz. Je kiest of het één of het ander. Dan over de resolutie, je kiest uit QHD+ of Full-HD+. Wel kan bij QHD+ gekozen worden om de geschikte resolutie te kiezen. Dus het lijkt erop dat dit wel door de OnePlus zelf gekozen kan worden.

Aan de achterzijde heeft de OnePlus 8 Pro het nieuwe logo en beeldmerk van OnePlus. Verder zien we in vergelijking met de voorganger kleine aanpassingen. Er is nu een quad-camera in verticale opstelling en hier zullen we later in de review uitgebreider op terugkomen. De speciale coating aan de achterzijde zorgt er trouwens voor dat vingerafdrukken direct wegtrekken. Handig!

Zowel de linker- als de rechterkant zijn nagenoeg identiek aan die van de voorgangers. Zo vinden we links de volumetoets terug. De rechterzijkant biedt de alert-slider; het blijft een handige feature van OnePlus. Dankzij de alert-slider zet je snel je telefoon op geluid, trillen of geluid uit. Ook de power-button is rechts geplaatst. Aan de onderzijde is de smartphone voorzien van speakers en een USB-C aansluiting.

Interface

De OnePlus 8 Pro draait op Android 10 maar heeft dankzij de aanwezigheid van OxygenOS een hele hoop extra’s te bieden. Ik vind OxygenOS één van de fijnste lagen over Android en een waardevolle aanvulling op het besturingssysteem. We hebben het al in eerdere OnePlus reviews besproken en zullen het hier ook nog even toelichten.

Met OxygenOS krijg je namelijk de mogelijkheid om een hoop aan te passen. Denk aan de accentkleuren van verschillende onderdelen, zoals de icoontjes bij de snelle instellingen. Tevens kun je zelf aanpassen welke pictogrammen je wel en niet wilt zien in je statusbalk. Zo interesseren mij de icoontjes van VoWiFi en VoLTE bijvoorbeeld niet. Erg handig dat je deze kunt verbergen en je statusbalk zo opgeruimd kunt houden.

In een eerder bericht van de fabrikant werd duidelijk dat er gewerkt wordt aan een Always On Display. Helaas is dat bij de 8-serie nog niet op het toestel te vinden. Deze komt later beschikbaar middels een software-update. Wel kun je het Ambient Display gebruiken. Even tikken op het scherm en je ziet direct de tijd, datum en notificaties, samen met het accupercentage.

Verder heb je toegang tot de verschillende hoofdschermen. Duidelijk is dat OnePlus afscheid heeft genomen van haar eigen Shelf-paneel. Deze is vervangen door het scherm van Google Discover. Het linkerscherm geeft daarom gepersonaliseerd nieuws, maar eventueel kun je Google Discover uitschakelen, mocht je dit niet wensen. Daarnaast kun je je geïnstalleerde apps terugvinden in het menu die je met een veeg naar boven kunt openen. Alles laat zich vanzelfsprekend en snel wijzen en bedienen.

Met de komst van Android 10 is het op smartphones met deze versie mogelijk om een donker thema te gebruiken. Ook OnePlus biedt deze optie natuurlijk aan. We missen wel een zogenoemde ‘toggle’ waarmee je met één druk op de knop het dark theme in kunt stellen. Nu moet je via het menu met instellingen deze optie opzoeken. Niet handig als je met regelmaat wilt schakelen, zoals ik.

Communicatie: bellen, internetten en netwerken

Bellen met de OnePlus 8 Pro gaat prima. Je gebruikt hiervoor de dialer-app van OnePlus zelf. Deze geeft je toegang tot je contactpersonen en natuurlijk eerdere oproepen. De belkwaliteit is prima, het volume kan luid en de persoon aan de andere kant van de lijn is goed en duidelijk te verstaan.

Ben je meer van het sms’en, dan is er de eigen berichten-applicatie van OnePlus. Typen gaat standaard met het Gboard toetsenbord, al zijn er natuurlijk tal van alternatieven te vinden in de Google Play Store. We achten de kans groter dat je gebruik maakt van chat-apps zoals WhatsApp of Telegram en natuurlijk is ook daarvoor de telefoon prima geschikt. Voor het internetten is de Chrome-browser op het toestel te vinden. Ben je bekend met het Android OS, dan heeft dit eigenlijk geen verdere uitleg nodig.

5G en dual-sim

Op het gebied van connectiviteit heeft de OnePlus 8 Pro eigenlijk alles aan boord wat je nodig hebt. Allereerst is er ondersteuning voor het 5G-netwerk. Het is nu nog een kwestie van wachten totdat de providers hun 5G-netwerk beschikbaar stellen voor het brede publiek. In ieder geval is de telefoon er vast klaar voor. Er is ook dual-sim ondersteuning. OnePlus laat aan DroidApp weten dat er één simkaart aangewezen kan worden voor het gebruik van data, maar je kunt wel op beiden gebeld worden. Binnenkort wordt het middels een OTA-update mogelijk gemaakt om 4G+5G dual-sim te activeren, zo laat de fabrikant weten.

Wat we verder op de OnePlus 8 Pro tegenkomen is WiFi, inclusief ondersteuning voor de nieuwe WiFi 6-standaard. De smartphone is verder voorzien van Bluetooth, GPS, NFC en natuurlijke alle andere connectiviteitsmogelijkheden die je op een high-end smartphone mag verwachten. Niets op aan te merken.

Multimedia: muziek en film

Het beeldscherm is misschien wel de belangrijkste key-feature van de OnePlus 8 Pro. Dat bewijst zich ook in de praktijk, want het scherm is van hoge kwaliteit. Kleuren komen echt goed tot hun recht en ook de helderheid is dik in orde. Op een zonovergoten dag is het aflezen van het scherm absoluut geen enkel probleem. Wel had wat ons betreft de laagste stand helderheid wat lager gemogen, die vind ik persoonlijk nog wat aan de te felle kant, hoewel dit niet zeer storend is.

Daarnaast is het scherm vol met technologieën gestopt. Er is HDR10+ ondersteuning, samen met een 120Hz verversingssnelheid. Dit zorgt ervoor dat het scherm beelden zeer vloeiend toont. Persoonlijk zie ik nauwelijks verschil tussen een verversingssnelheid van 90Hz en een snelheid van 120Hz, maar wellicht dat de écht fanatieke gamer dit wel meer op zal vallen.

Voor het beluisteren van muziek kun je een (eigen) headset aansluiten op de USB-C aansluiting. Wat natuurlijk steeds meer gebruikt wordt is de Bluetooth-headset en het mag voor zich spreken dat ook de OnePlus 8 Pro dit aankan. De geluidskwaliteit uit de speaker van de telefoon klinkt goed, kan hard en klinkt prima. Soms neigt de speaker naar de wat schelle, snerpende kant. Het is jammer dat de geluidskwaliteit niet zo warm klinkt als bij de Oppo Find X2 (review), al was dat ook wel uitzonderlijk goed.

Camera: foto en video

Bij de OnePlus 8 Pro komen we aan de achterkant een quad-camera. Deze bevat een 48 megapixel hoofdsensor met een lichtgevoeligheid van f/1.78. Verder zien we een 8 megapixel telefotolens met een diafragma van f/2.44. De groothoeklens telt eveneens 48 megapixel (f/2.2) en dan is er nog een bijzonder soort lens; de kleurenfilterlens. Volgens OnePlus kun je daarmee de mooiste monochrome beelden maken. Voor mij is deze lens overbodig, volgens de fabrikant was het een veelgevraagde functie van de community. Verschillende andere fabrikanten gebruiken een vierde lens voor het vastleggen van diepte of macro.

De macro-modus hoef je niet helemaal te missen. Wanneer je schakelt naar de groothoeklens kun je de macro-stand gebruiken en objecten van dichtbij fotograferen. De camera-app laat zich erg prettig en snel bedienen, niets op aan te merken. Wel moet je voor het (de-)activeren van HDR eerst nog het menu openen en is dit helaas geen sneltoets. Standaard worden foto’s in 12 megapixel gemaakt, maar in de camera-app kun je ook overschakelen naar 48 megapixel. De mogelijkheid tot het gebruiken van de zoomlens (telelens) vervalt dan.

Zoom

Over het zoomen gesproken, OnePlus heeft de camera van de OnePlus 8 Pro voorzien van 3x hybride zoom, dus geen optische zoom. Dat is jammer. Verschillende (high-end) smartphones hebben inmiddels bijvoorbeeld al 5x optische zoom aanwezig, en persoonlijk vind ik dat een erg prettige toevoeging. Met 3x hybrid moet je dan wat concessies doen, maar blijft het alsnog fijn dat je überhaupt in kunt zoomen.Een andere functie is Smart Pet Capture, waarmee software-algoritmen ervoor zorgen dat de beste instellingen gekozen worden voor een huisdierfoto.

Zonder te overdrijven hebben we enkele honderden foto’s gemaakt met de OnePlus 8 Pro. We kunnen dus een aardig goed beeld schetsen van de camerakwaliteit van het toestel. We zien dat OnePlus met de camera meters heeft gemaakt, of beter gezegd, kilometers. Beelden zijn van hoge kwaliteit, kennen veel details, kennen een goede balans in de belichting en zijn kleurrijk. De beelden zijn heel realistisch. Soms zien we wel dat de HDR vol enthousiasme aan het werk begint. Beelden worden soms dan wat onnatuurlijk belicht. Via de camera-instellingen kun je de HDR functie uitzetten. We zien verder dat de camera van de OnePlus 8 Pro gevoelig is voor lensflare. Op een zonovergoten dag zie je de cirkels in je beeld verschijnen, en dat is jammer.

De groothoeklens legt beelden ook goed vast, en dat is fijn, want hier willen sommige fabrikanten nog wel eens op bezuinigen. Natuurlijk hebben we ook de telelens gebruikt voor het zoomen. Hier zien we dat onder verschillende omstandigheden de details minder scherp vastgelegd worden en dat is zonde. Hopelijk kan OnePlus dit nog oplossen met een software-update. Hybrid zoom is immers ook grotendeels software. Interessant is dat foto’s bij tegenlicht voor een groot deel mislukt lijken op het scherm van de OnePlus, maar kijk je ze terug op de computer, dan zien ze er prima uit.

Nachtmodus

Ook de nachtmodus moet bij de OnePlus 8 Pro een verbetering zijn. De smartphone heeft hiervoor in de camera-app de ‘Nightscape’ functie. We kunnen concluderen dat deze zich niet altijd even goed kan meten met de concurrentie. Beelden worden soms van een dikke gele laag voorzien en zijn snel bewogen. Ander nadeel is dat we met regelmaat een toename waarnemen van de hoeveelheid ruis. Soms kan een net wat andere compositie een wereld van verschil maken, en worden beelden wel mooi vastgelegd in het donker. De telelens kun je beter niet in het donker of tijdens de schemer gebruiken. Beelden worden daar niet mooier van.

Nu hebben we een paar punten van kritiek op de camera, maar over het algemeen genomen heeft de camera van de OnePlus 8 Pro onze verwachtingen overtroffen. Het kan zeker overdag zich uitstekend meten met concurrerende modellen.

We hebben in de review een aantal foto’s gestopt die gemaakt zijn met de OnePlus 8 Pro. Wil je tientallen foto’s zien die we met het toestel gemaakt hebben, bekijk dan hier het OnePlus 8 Pro fotoalbum.

Videocamera

De videocamera laat je filmpjes maken in 4K (60fps/30fps) of met dezelfde framerate in Full-HD 1080p. Daarnaast kan de OnePlus ook CINE-video’s maken waarbij de 21:9 beeldverhouding wordt gebruikt. Een andere optie is het maken van slow-motion video’s met een framerate van 480fps (720p) of 240fps (1080p).

Met Audio 3D/Audio Zoom kan er gefocust worden op een bepaald onderwerp als er ingezoomd wordt. Zo wordt het geluid van dat desbetreffende onderwerp versterkt, zodat dat de beleving moet versterken. Deze functie is niet uit te schakelen. De werking hoor je het beste bij de eerste video, let daarbij op de takken en het verkeer over de brug Overigens is de beeldstabilisatie (helaas) alleen te gebruiken in 1080p of 4K filmen in 30fps, dus niet met 60 frames per seconde.

Hieronder hebben we twee video’s voor je geplaatst die gemaakt zijn met de OnePlus 8 Pro. We vinden de kwaliteit prima, al hakkelen ze soms wat.

Galerij

De galerij-app van OnePlus is overzichtelijk en minimalistisch. Het geeft je snel en goed overzicht in de gemaakte beelden. Je beelden zijn onderverdeeld in collecties en onder ‘verkennen’ kun je herinneringen per dag bekijken en worden foto’s van dingen (zoals een auto, bloem, dier, gebouw en dergelijke) verzameld.

Overige mogelijkheden

De OnePlus 8 Pro is een echte high-end smartphone. Om die reden heeft de smartphone natuurlijk van alles te bieden. In dit hoofdstuk van de OnePlus 8 Pro review lichten we een aantal belangrijke aspecten van het toestel uit.

Vingerafdrukscanner

De vingerafdrukscanner van de OnePlus 8 Pro is geïntegreerd in het beeldscherm. Je kunt meerdere vingers toevoegen en opslaan. Zoals beschreven in de OnePlus 8 Pro preview vonden we hem in het begin niet zo nauwkeurig. Gelukkig heeft het geholpen dezelfde vinger nogmaals te registreren. De vingerafdrukscanner doet netjes zijn werk.

Gezichtsherkenning

Ook de gezichtsherkenning van de OnePlus 8 Pro doet zijn werk prima. Voor Face Unlock wordt de front-camera gebruikt. In het donker doet de gezichtsherkenning het niet, met weinig licht en een zonnebril ontgrendelt de telefoon zich zonder problemen.

Alert-slider

Waar verschillende fabrikanten minder knoppen willen op hun toestellen, blijft OnePlus vasthouden aan de Alert Slider. En gelukkig! Want we zijn hier fan van. Met een simpele beweging zet je de telefoon in stil, trillen of geluid. Ideaal!

Scherm

Alles bij de OnePlus 8 Pro draait om het scherm. Dat zien we dan ook terug aan de verschillende scherminstellingen die OnePlus aanbiedt op de smartphone. Met comfortabele toon wordt de schermkleur automatisch aangepast op basis van het omgevingslicht. Bij het bekijken van video’s kun je ‘Levendig kleureffect pro’ activeren voor nog dynamischere kleuren. Verder zijn er de nachtmodus, de leesmodus en voor de schermkalibratie kun je kiezen uit levendig, natuurlijk en geavanceerd.

Noodhulp

Een functie die we ook tegenkomen op de OnePlus 8 Pro is ‘Noodhulp’. In geval van nood kan direct alarm geslagen worden. Je kunt verschillende instellingen aanpassen. Je kunt een ‘Snelle SOS’ starten door drie of vijf keer op de power-button te drukken. Vervolgens kan, indien ingesteld, direct een contactpersoon ingelicht worden of direct het lokale alarmnummer gebeld worden. Je kunt ook aangeven dat na een noodmelding je locatie gedeeld wordt met contactpersonen.

Prestaties: accu, snelheid en geheugen

Voor de OnePlus 8 Pro review hebben we het meest uitgebreide model, met 12GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte. Dit geheugen kan niet uitgebreid worden. Het ‘goedkopere’ model heeft 128GB aan opslagruimte, en ook bij deze kan dat niet uitgebreid worden, al zal het voor de meeste gebruikers (veel) meer dan voldoende zijn. Zoals bij elk toestel gaat er wat opslagruimte verloren aan het besturingssysteem. Het systeem vraagt 20GB aan opslagruimte bij de OnePlus 8 Pro.

Onder de motorkap van de OnePlus 8 Pro is een krachtige Snapdragon 865 processor geplaatst. Zoals we inmiddels van deze processor wel gewend zijn, is dat eigenlijk geen enkele taak zwaar is voor deze chipset. Taken worden razendsnel uitgevoerd en dat merk je ook in de praktijk. Er zit geen vertraging tussen acties en we hebben tijdens de reviewperiode geen haperingen, lags of gekke bugs ontdekt.

Accu

Dan de accuduur, met een 4510 mAh accu is de accucapaciteit in vergelijking met zijn voorganger flink gegroeid. Dat moest ook wel, want met een groter, feller en 120Hz scherm vraagt dat simpelweg meer van de batterij. Tussen enkel WiFi en enkel het mobiele netwerk zit aardig wat verschil aan uithoudingsvermogen. Met redelijk intensief haal je het einde van de dag, maar heel veel meer zit er niet in.

De screen-on-time varieert rond de 4 uur (bij voornamelijk 4G) tot een ruime 5 uur bij voornamelijk WiFi. Een nette schermtijd, al hopen we dat OnePlus met een software-update er nog wat meer uit kan persen :). Het verschil tussen automatisch de schermresolutie kiezen en standaard Full-HD+ als resolutie, heeft een te verwaarlozen verschil in accuduur. Wel wordt er meer stroom verbruikt als je hem standaard op QHD+ resolutie laat staan.

Draadloos laden

Voor het eerst kun je bij OnePlus een smartphone draadloos opladen. Hiervoor heeft de fabrikant de Warp Charge 30 Wireless Charger uitgebracht, een accessoire die een adviesprijs heeft van een kleine 70 euro. Deze draadloze lader laadt de telefoon op met een kracht van 30 watt. In de module zit een ventilatortje die de smartphone koel houdt tijdens het laden.

Een speciale nachtstand zorgt ervoor dat je rustig ‘s nachts draadloos kunt laden. Het laden verloopt dan trager en de ventilator wordt uitgeschakeld. Je kunt ook bekabeld laden, ook met een 30T Warp Charge lader, deze wordt wel meegeleverd. Wil je niet de draadloze lader van OnePlus gebruiken, dan kun je een andere Qi wireless charger gebruiken, al is de laadsnelheid hier veel lager mee (10W).

Het opladen gaat minder vlot dan bij de Oppo Find X2-serie, hoewel ook dat wel uitzonderlijk was met een oplaadtijd van 38-50 minuten. Bij de OnePlus 8 Pro liggen de draadloze en de bekabelde laadtijden dicht bij elkaar, al is bekabeld laden een paar minuten sneller. Draadloos laden van 13 naar 98 procent duurt een uur, bij bekabeld laden waren we in precies een uur tijd van 12 naar 100 procent.

Overigens vinden we het jammer dat het snoer aan de draadloze lader zelf vastzit. Dit betekent dat je het met deze snoerlengte, die doorgaans voldoende is, moet doen. Het betekent ook dat wanneer de kabel kapot is, je het hele apparaat moet vervangen. Naar mijn mening was het beter geweest als ze er gewoon een universele USB-aansluiting op hadden geplaatst.

Smart Optimized Charging

Met Smart Optimized Charging wordt het opladen aangepast aan je dagpatroon. Door het laatste beetje stroom in de accu te stoppen, net voordat je hem van de lader haalt, heeft de accu minder te laden. We zagen een vergelijkbare technologie al bij eerdere toestellen van Sony. Hiervoor kijkt de ‘geoptimaliseerd opladen’-functie naar je oplaadpatroon. Hij kijkt ook naar de wektijd, zodat je niet ‘s ochtends opstaat met een niet volledig opgeladen accu.

Updatebeleid

Een ander belangrijk punt is het updatebeleid. OnePlus laat tegenover DroidApp weten dat zij twee jaar lang Android-updates garanderen en drie jaar lang beveiligingsupdates. Ze proberen iedere maand een update uit te brengen, zo wordt gesteld. Echter weten we uit het verleden dat dit niet gebeurt. Een beveiligingsupdate verschijnt iedere twee maanden, waarbij doorgaans de patch een maand achterloopt.

Nu ook de prijzen van OnePlus-toestellen flink stijgen en vrijwel gelijk zijn aan die van de concurrentie, mag je toch verwachten dat OnePlus het updatebeleid ook aanscherpt. Dat gebeurt met de 8-serie blijkbaar nog niet. Als voorbeeld nemen we de Samsung Galaxy S7. Van deze vier jaar oude smartphone werden de updates pas deze maand (april 2020) beëindigd. Waarbij in het begin iedere maand een beveiligingsupdate verscheen. Voor een bedrag van 1000 euro hopen we op vakere beveiligingsupdates.

Verder staat het updatebeleid er wel om bekend dat er met bijna iedere update wel nieuwe functies en verbeteringen uitgerold worden. Daarbij heeft de OnePlus 3-serie zelfs drie Android-updates ontvangen, dus er is zeker hoop.

Beoordeling

OnePlus brengt met de OnePlus 8 Pro een waanzinnig goede smartphone uit, zo blijkt wel. Waar het eerder nog geen heil zag in een IP-certificering en in draadloos laden, wil OnePlus nu toch niet achterblijven zo lijkt het. En wat betreft draadloos laden pakt de fabrikant het direct serieus aan, met een waardig alternatief voor bekabeld laden. Daarbij zien we een schitterend scherm dat vrijwel nergens tekortschiet, al had de minimale helderheid iets minder fel gemogen. Ook de camera heeft veel aandacht gehad, en is dit een van de pluspunten van de 8 Pro.

Voor al dit moois moet je echter wel flink de portemonnee trekken. De tijd van prijsvechter OnePlus is voorbij. Je betaalt voor de OnePlus 8 Pro een bedrag van 899 euro voor de 8GB RAM-versie met 128GB geheugen. Kies je voor de 12GB/256GB, waarbij je dus niet alleen keuze hebt uit de zwarte kleur, dan staat een bedrag van 999 euro op het prijskaartje. Voordeel is, de OnePlus 8 Pro is een zeer compleet toestel. De concurrentie zit er net iets boven.

Over de concurrentie gesproken, die is moordend. Natuurlijk is daar de Samsung Galaxy S20+ en S20 Ultra. Deze beschikken dan wel over de sterk aanwezige One UI-schil over Android, maar bieden wel meer updates. Oppo is er ook, met de Find X2 Pro. Een schitterend toestel met eveneens een prachtig scherm en goede camera. Huawei heeft de Huawei P40 Pro, al is het gemis van Google-apps een zeer groot nadeel, zo kon je lezen in de Huawei P40 Pro review.

Onder de streep kunnen we concluderen dat de OnePlus 8 Pro vrijwel geen steken laat vallen, en dat je een heel goed toestel in huis haalt dat klaar is voor de toekomst. Kun je het bedrag missen, dan kan je eigenlijk niet om de OnePlus 8 Pro heen.

De OnePlus 8 Pro kun je direct kopen bij OnePlus, Coolblue, T-Mobile, Tele2 en Belsimpel. Tijdelijk krijg je de wireless charger erbij cadeau!

OnePlus 8 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 899,00 euro