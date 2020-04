OnePlus neemt met 8-serie afscheid van eigen ‘OnePlus Shelf’

OnePlus-liefhebbers hebben de Shelf vast al eens ontdekt. Een startscherm vol snelkoppelingen, widgets en opties. De Shelf is echter sinds de 8-serie verleden tijd. Hij is vervangen door Google Discover.

OnePlus Shelf is einde verhaal

Het is over en uit voor de speciale Shelf-pagina die we op verschillende OnePlus-toestellen terugzagen. Dit was een aanpasbaar scherm met toegang tot snelkoppelingen, verschillende soorten widgets en verschillende extra opties. In de afgelopen maanden werden er nog volop nieuwe functies toegevoegd, zoals de parkeerlocatie. Verder heb je ook toegang tot klantenkaarten en andere handige extra’s zoals een stappenteller.

Gisteren was de aankondiging van de OnePlus 8-serie en daar is iets opvallends. Het viel ons al op in de OnePlus 8 Pro preview, maar Shelf is niet meer. OnePlus heeft het meest linkerscherm in de launcher apart gehouden voor Google Discover. Hier vind je het laatste nieuws dat volgens Google het beste past bij de gebruiker. Het is niet bekend of OnePlus de Shelf ook voor oudere toestellen vervangt. Eventueel kun je Discover wel uitschakelen, maar verschijnt er dan een leeg scherm.

