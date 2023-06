OnePlus 8-serie en 10 Pro krijgen OxygenOS 13.1; Motorola Edge 30 Ultra met patch

Updates staan klaar voor toestellen van OnePlus. Daarnaast heeft ook Motorola een nieuwe update beschikbaar gesteld voor de Motorola Edge 30 Ultra. Gebruikers van dat laatste model wachten nog altijd op de update naar Android 13.

OnePlus met updates

Vier toestellen van OnePlus worden bijgewerkt met een nieuwe update. OnePlus begon eerder al met de uitrol van OxygenOS 13.1, en deze update brengt verschillende verbeteringen. De update is vanaf nu beschikbaar voor de OnePlus 10 Pro, maar ook voor de verschillende modellen uit de 8-serie. Het zijn de OnePlus 8, 8 Pro en de OnePlus 8T. Allereerst is er beveiligingsupdate juni die meegeleverd wordt. Dit is de meest recente beveiligingsupdate van het toestel. Verder zien we verbeteringen voor de Zen Space-app en verbeteringen voor gamers.

Motorola heeft eindelijk een nieuwe update beschikbaar gesteld voor de Motorola Edge 30 Ultra. Deze smartphone draait, ondanks dat het een high-end model is, nog altijd op Android 13. De fabrikant houdt zijn lippen stijf op elkaar voor wanneer gebruikers de update naar de nieuwe versie kunnen verwachten. De beveiligingsupdate die nu uitgerold wordt voor het toestel is de security-patch van mei.

