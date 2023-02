OnePlus 11 review: goedkoper vlaggenschip met geweldige accu

OnePlus heeft onlangs haar nieuwe high-end smartphone toestel aangekondigd voor het jaar 2023. We maken kennis met de OnePlus 11. In de afgelopen weken hebben we dit stijlvolle toestel kunnen testen. Onze bevindingen lees je terug in de OnePlus 11 review.

OnePlus 11 review

OnePlus lijkt een nieuwe weg te zijn ingeslagen qua hoeveelheid uit te brengen modellen. Waar we bij de 9-serie en eerdere generaties nog een ‘standaard’ model tegenkomen, is dat sinds de OnePlus 10 nog één toestel. Gevolgd door later nog een T-model. In onze OnePlus 10 Pro review en OnePlus 10T review was er het nodige te melden over de smartphones, waaronder ook verbeterpunten. Heeft de fabrikant deze punten aangegrepen om de OnePlus 11 nog beter te maken? Je leest het in onze uitgebreide OnePlus 11 review.

Verkooppakket

Zoals we van OnePlus gewend zijn, wordt alles wat je nodig hebt meegeleverd bij het toestel. Koop je de OnePlus 11, dan hoef je niet alsnog los een oplader te kopen; de 100W snellader wordt namelijk gewoon meegeleverd in de doos. Verder heeft OnePlus de telefoon vanuit de fabriek alvast voorzien van een (plastic) screenprotector, is er een USB A-to-C datakabel en een siliconen hoesje ter bescherming van de zij- en achterkant.

Design en interface

Qua design is de OnePlus 11 vrijwel direct herkenbaar als een OnePlus. Zowel van de voor- als aan de achterkant lijkt hij als twee druppels water op de OnePlus 10T en de OnePlus 10 Pro. Toch zijn er wel een aantal verschillen. Waaronder de cameramodule, die nu niet vierkant, maar rond van vorm is. Wij hebben de groengekleurde OnePlus 11, die er onder bepaalde lichtomstandigheden wat grijsachtig uitziet. Wanneer het licht goed staat, is de groene kleur echt een mooie kleur om naar te kijken. Er is ook een zwarte kleur van de OnePlus 11, die een nét wat grovere structuur heeft.

Een speciale coating zorgt ervoor dat je vingerafdrukken niet ziet, iets wat inderdaad klopt. Wel is de smartphone echt spiegelglad; neem zeker een hoesje, want voor je het weet vliegt de telefoon uit je handen of glijdt hij van de bank, en dat is natuurlijk zonde.

De linkerkant van de smartphone biedt de volumetoetsen, rechts is ruimte voor de power-button. Waar we hem bij de OnePlus 10T moesten missen, is de OnePlus 11 weer voorzien van een alert-slider. Hiermee zet je het toestel snel weer op geluid, trillen of stil. Een erg handige toevoeging.

Aan de voorzijde is de smartphone van OnePlus uitgerust met een 6,7 inch QHD+ beeldscherm met een dynamische verversingssnelheid van 1-120Hz. Hier hebben we geen klagen over. Op een zonnige dag is het scherm goed afleesbaar, in de avonduren kan het scherm aardig goed gedimd worden. Wel zo prettig.

Interface

Over Android 13 ligt de OxygenOS skin van het bedrijf. Nog steeds is deze speelser dan eerdere OxygenOS-versies en dat moet je wel liggen. Toch vind ik het zeker geen slechte skin, ondanks dat ik de voorgaande versies strakker vond. Jammer vind ik wel dat een optie lijkt te ontbreken dat geïnstalleerde apps niet allemaal op het startscherm verschijnen. Doorgaans kun je dit uitschakelen. Het zorgt na installatie van de OnePlus 11 dus gelijk al voor wat extra werk. Er zijn wel nog genoeg andere zaken aan te passen, zoals het toevoegen van widgets, aanpassen van lettertype, het always-on-display of de gridgrootte.

Communicatie: bellen, internetten en netwerken

Voor het bellen en sms’en heeft OnePlus de standaard apps van Google meegekregen. Deze laten zich bedienen zoals je mag verwachten, dus zonder dat ze ingewikkeld zijn. De belkwaliteit is prima. Gesprekken klinken helder en het volume kan hard genoeg om de ander goed te horen. Voor het internetten kun je je favoriete browser downloaden uit de Google Play Store, of aan de slag met Chrome, welke je standaard op de telefoon terug kunt vinden.

Voorzien van Bluetooth 5.3, NFC, WiFi (inclusief WiFi 7), 5G en natuurlijk locatiebepaling via onder andere GPS, is de OnePlus 11 van alle gemakken voorzien. Wat ons opviel is dat soms de WiFi-verbinding er even een paar tellen uit wordt gehaald, en daarna direct weer terugschakelt. We hebben dit niet met andere apparaten ondervonden, maar dit zou met een software-update wel verholpen moeten zijn, nemen wij aan.

Multimedia: muziek en film

Op het gebied van multimedia is de smartphone van OnePlus natuurlijk ook van alle gemakken voorzien. Allereerst is er het 6,7 inch beeldscherm; een QHD+ AMOLED-paneel met een verversingssnelheid van 120Hz. Hier zit alles dus wel in wat je nodig hebt. De smartphone stelt op het gebied van multimedia dan ook niet teleur. Kleuren komen goed tot hun recht en op zonnige dagen kan de helderheid flink opgeschroefd worden, zodat je geen moeite hoeft te doen om het scherm af te lezen.

Luisterend naar het geluid dat uit de OnePlus 11 komt, kunnen we concluderen dat de geluidskwaliteit prima is. Er is een goede balans in hoge en lage tonen en het is prettig om ernaar te luisteren. Het volume kan hard genoeg, en heb je geen zin in ‘herrie’, dan kan het volume voldoende omlaag gezet worden.

Camera: foto en video

Het lijkt erop dat OnePlus ieder jaar steeds meer aandacht aan de camera lijkt te schenken. Sinds de OnePlus 9-serie heeft het hiervoor het bekende cameramerk Hasselblad in de armen gesloten. We moeten heel eerlijk zeggen; het is leuk al die verbeteringen op cameravlak, toch vinden we dat de camera van de OnePlus (zeker onder bepaalde omstandigheden) achterblijft ten opzichte van de concurrentie. Toch belooft het merk ook bij de OnePlus 11 weer de nodige verbeteringen.

De cameramodule valt enorm op, en of dit nou mooi of lelijk is, dat is vooral persoonlijke smaak. In de grote cirkel zitten drie lenzen; een 50 megapixel hoofdlens, 48 megapixel groothoeklens en een telelens met een resolutie van 32 megapixel. Hoewel we het hier hebben over een telelens, focust OnePlus met name op de portretmodus van deze lens. Deze zou de kwaliteit van een DSLR (spiegel- systeemcamera) moeten evenaren, ook in omgevingen met minder licht. In feite is deze lens dus minder goed bruikbaar als telelens. Met de lens kun je ook (maar) 2x inzoomen, terwijl OnePlus op de 10 Pro nog de mogelijkheid bood om 3,3x optisch in te zoomen, wat in de praktijk toch wel net wat handiger kan zijn. Het scheelt namelijk nogal.

De camera zou volgens OnePlus op verschillende vlakken verbeterd moeten zijn ten opzichte van de voorgangers, zo laat de fabrikant weten aan DroidApp. Het merk belooft een nieuwe generatie kleurkalibratie, rijkere kleuren en minder bending, en een betere OnePlus-instelling. Dit moet op zijn beurt weer resulteren in mooie foto’s die minder snel een gele of blauwe waas laten zien.

Nog even over de portretmodus. Hij schiet nette foto’s, ook in omgevingen met minder licht, maar wanneer we dit vergelijken met een professionele (systeem/spiegelreflex)camera dan zien we toch wel wat verschillen. Zo zien we meer details daar en is de belichting net wat minder gelig. Maar slecht doet de OnePlus het zeker niet.

Vergelijking met Galaxy S22+

Hoe is de kwaliteit verder van de OnePlus 11 camera? We hebben foto’s gemaakt onder verschillende omstandigheden. Duidelijk is dat de Hasselblad-camera van het toestel goed in staat is om scherpe foto’s te maken. Op bewolkte dagen vind ik de foto’s echter wel snel aan de grauwe kant. We hebben het toestel ook onderworpen aan een vergelijking met de Galaxy S22+ die hoge ogen gooit met de camera. Niet altijd scoort de Samsung beter, het is namelijk vaak nogal eens persoonlijk welke je mooier vindt. Denk bijvoorbeeld aan de eerste foto van het straatje met in de verte de rode verlichting en de kerk. Ook bij het wijnschap is de keuze erg persoonlijk, al zien we dat de OnePlus bovenin het schap meer licht laat zien.

Overdag scoort de camera netjes en kun je met de OnePlus 11 echt wel mooie foto’s maken. Verwacht echter vrij neutrale foto’s. Als je graag het spectaculaire effect over je foto’s wilt, dan ben je bij Samsung aan het betere adres. In de avonduren kan de OnePlus 11 goede foto’s afleveren. Inzoomen kun je dan wel beter achterwege laten; de kwaliteit loopt dan terug. Overigens is de telefoon in de nachtmodus wel erg gevoelig voor lensflare, waarbij deze effecten soms storend in je beeld verschijnen. De groothoeklens doet ook goede zaken met scherpe beelden, al zien we wel verschillen in de kleurverzadiging, waarbij de groothoeklens wat doffer kan overkomen.

Alle foto’s zien die we met de OnePlus 11 hebben gemaakt? Je kunt hier ons mooie digitale fotoalbum bekijken.

Videocamera

De videocamera van de telefoon kan in een maximale resolutie van 8K filmen. Echter kun je er natuurlijk ook voor kiezen om te schieten in Full-HD of 4K. De video die we met de OnePlus 11 hebben gemaakt, kun je hieronder bekijken. De videokwaliteit is goed te noemen.



Overige mogelijkheden

OnePlus heeft de telefoon van nog meer mogelijkheden voorzien. Die lichten we uit in dit gedeelte van de OnePlus 11 review.

Bloatware

Bloatware; het is nog altijd een dingetje op een smartphone die honderden euro’s kost. Ook bij de OnePlus 11 is dit het geval. De fabrikant brengt de telefoon vanuit de doos al direct met meerdere applicaties, waar je zelf niet om gevraagd hebt. TikTok, Instagram, Facebook en een paar systeem-apps zoals voor de OnePlus Community. Het is jammer dat OnePlus dit direct al op het toestel plaatst, maar gelukkig kun je de meeste toepassingen van je toestel verwijderen.

Vingerafdrukscanner

Het blijft een sterk punt bij OnePlus; de vingerafdrukscanner. Dat is ook bij de OnePlus 11 het geval. Een lichte aanraking is voldoende om het toestel te ontgrendelen. Dat is lang niet bij iedere smartphone zomaar het geval. Handig is dat je veel verschillende vingers kunt toevoegen, zodat je altijd kunt ontgrendelen met de vinger die je wilt.

Prestaties: accu, snelheid en geheugen

De OnePlus 11 wordt aangedreven door de high-end Snapdragon 8 Gen 2 chipset. Verwacht geen trage telefoon; de OnePlus 11 voert alle taken razendsnel uit zoals je mag verwachten. Niks geen gekke dingen verder; gewoon zoals het hoort. Je hebt de keuze uit twee geheugenvarianten; de versie met 8GB RAM met 128GB of de versie met 16GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte. Het geheugen is niet uit te breiden.

Accuduur

De 5000 mAh batterij van de OnePlus 11 weet daadwerkelijk erg indrukwekkende resultaten achter te laten. Op bijvoorbeeld een dag met intensief gebruik heb ik bij het naar bed gaan nog 36 procent over. De schermtijd bedraagt op dat moment al vier uur. Een hele fijne score! Gebruik je hem net iets minder vaak, dan hebben we aan het eind van de dag nog zo’n 55 procent over met 2,5 uur schermtijd. Dat zien we graag! Een topscore. Duidelijk dat OnePlus hier flink wat verbeteringen in door heeft gevoerd met de 11.

Over het opladen hoef je je evenmin zorgen te maken. De smartphone wordt geleverd met een 100W lader. Hiermee zit je toestel in no-time vol, wat circa een half uurtje duurt. Volgens OnePlus zorgen nieuwe technologieën ervoor dat de batterij lange tijd zijn kracht behoudt. Opvallend is dat de fabrikant niet langer meer de mogelijkheid aanbiedt om het toestel draadloos op te laden.

Updatebeleid

Niet alleen op het gebied van de batterij heeft de smartphone verbeteringen doorgevoerd gekregen. Met het uitgebreide updatebeleid van Samsung kon OnePlus niet achterblijven. Dat zien we dan ook terug bij de OnePlus 11. De smartphone kan vier Android-updates verwachten en voor een periode van vijf jaar aan beveiligingsupdates. Deze security-patches worden eenmaal per twee maanden uitgerold, waar Samsung deze maandelijks beschikbaar stelt. Ondanks dat laatste punt is dit een keurig updatebeleid. Nu vooral hopen op bugvrije updates; daar is nog wel een puntje van aandacht weggelegd voor de fabrikant.

Beoordeling

Herinner je je de titel van de OnePlus 10T review nog? De titel van die review was “interessant geprijsde high-end mist spanning”. Doorgaans verzinnen we de titel bij een review pas aan het eind, omdat deze mooi de lading dekt. Ik kan concluderen dat eigenlijk dezelfde titel van de 10T ook geldt voor de OnePlus 11. Maar ondanks dat de telefoon misschien de spanning mist, zijn er wel de nodige verbeteringen doorgevoerd.

Maakt dat het toestel slecht? Nee, zeker niet. De OnePlus 11 is namelijk op veel gebieden echt wel goed geslaagd, en daarbij duidelijk goedkoper dan bijvoorbeeld een toestel uit de S-serie van Samsung. Maar Samsung pakt sommige zaken beter aan; waarbij ik met name doel op de camerakwaliteit. Je kunt als fabrikant leuk pronken met de naam Hasselblad, nog altijd valt de camerakwaliteit van de OnePlus-modellen vrij in het niet als we deze vergelijken met die van Samsung. Ik doel hierbij vooral op fotograferen op een bewolkte dag.

De telefoon weet echter een prima indruk achter te laten. De OnePlus 11 is lekker snel, heeft voor algemeen gebruik een degelijke camera en vooral met de accuduur gooit ‘de 11’ hoge ogen. OnePlus levert het toestel ook nog eens met een keurig updatebeleid, waarmee je de komende jaren prima vooruit kunt komen. Tel daar de lagere prijs bij op (die is namelijk minder dan de 10-serie) en je hebt een fijne high-end smartphone.

