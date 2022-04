OnePlus 10 Pro review: is deze volwassen telefoon de beste high-end?

OnePlus is een relatief jonge speler, maar gedraagt zich als een volwassen fabrikant dat de feedback van gebruikers gebruikt om verder te verbeteren. We zijn nu aangekomen bij de OnePlus 10 Pro, die we in de afgelopen weken alvast mochten testen. Is de missie geslaagd? Je leest het in onze OnePlus 10 Pro review.

OnePlus 10 Pro review

In het begin was er per serie slechts één toestel bij de aankondiging van OnePlus. Bij de 7-serie was dit naast het ‘normale’ model, ook nog een Pro-model. Bij de 10-serie heeft de Chinese fabrikant blijkbaar een hele andere strategie. Het toestel werd in januari al aangekondigd voor China, afgelopen week pas voor Europa, en er is geen ‘standaard’ model, alleen de OnePlus 10 Pro.

Voor de Europese aankondiging van de OnePlus 10 Pro hebben we de telefoon al enkele weken mogen testen. Hierdoor kunnen we goed onze indruk van de nieuwste OnePlus met je delen in onze OnePlus 10 Pro review.

Verkooppakket

Waar steeds meer fabrikanten beknibbelen op extra accessoires en dingen die ze meeleveren, doet OnePlus gelukkig nog steeds ‘gewoon normaal’. Het verkooppakket van de OnePlus 10 Pro bestaat uit het toestel zelf, een simnaald en aardig wat papierwerk. Daarnaast vinden we ook gelijk een siliconen cover in het pakket van de telefoon, en last but not least, een oplader. Niet zomaar een trage oplader, maar direct de krachtige 80W SuperVOOC lader, samen met de rode datakabel.

Design en interface

Het ontwerp van de OnePlus 10 Pro heeft veel weg van andere (high-end) OnePlus-modellen. Dit betekent doorlopende schermranden en in de linkerbovenhoek de front-camera, waar we later in de OnePlus 10 Pro review op terug zullen komen. De telefoon is aan de linkerkant voorzien van de volumetoets, terwijl we rechts de befaamde alert-slider zien. Ik blijf het een prettige eigenschap vinden; je kunt zo razendsnel je telefoon op stil, trillen of juist geluid aanzetten, zonder dat je het scherm hoeft in te schakelen.

Aan de onderzijde van het vlaggenschip is het een drukke bedoeling. Het simkaartslot is hier te vinden, net als de USB-C aansluiting en de speaker. Bovenop is het leeg. Het toestel ligt erg prettig in de hand. Het formaat is voor iemand met grotere handen, goed te ‘managen’.

De achterkant is anders dan we vaak zien bij smartphonefabrikanten. We zien een flinke cameramodule met een nette afwerking. Op de afronding zien we het Hasselblad pronken, waarmee de fabrikant samenwerkt voor de camera. De cameramodule zelf heeft drie grote sensoren en een ringvormige flitser. Ik vind het erg netjes ogen.

Interface

Als je van een eerdere OnePlus-smartphone komt, lijkt er op het eerste gezicht niet gek veel veranderd aan de interface. Het is allemaal al snel vertrouwd en je hebt nog steeds de verschillende personalisatiemogelijkheden. Denk hierbij aan het aanpassen van de kleuren, de vormen en de groottes van bijvoorbeeld snelkoppelingen en snelle instellingen. OnePlus levert de OnePlus 10 Pro met Android 12, samen met de OxygenOS skin.

Wat mij erg duidelijk opviel is dat er steeds meer functies en dingetjes zijn overgenomen uit ColorOS van Oppo. Zo verschijnt bijvoorbeeld bij het instellen van de vingerafdrukscanner, exact dezelfde melding met de tip om gezichtsherkenning toe te voegen, als bij de Oppo Find X5. Sterker nog; het ColorOS 12 logo zien we gewoon terug in de interface van de telefoon. Volwassen vind ik het niet aanvoelen. Het voelt alsof er hier en daar wat van ColorOS is geplukt en dat samengevoegd is in OxygenOS. Het is wat meer kitscherig en groter dan de eerdere versies van OxygenOS, ik vind dat jammer. Het homescreen oogt ermee anders qua stijl dan bijvoorbeeld het menu met instellingen. Het vorige OxygenOS was duidelijk strakker. OnePlus belooft de feedback uit de community te gebruiken voor het verbeteren van OxygenOS 13, maar daar zullen we dus nog wel een jaar op moeten wachten.

Het menu laat zich verticaal bedienen en eventueel kun je kiezen om de OnePlus Shelf te gebruiken. Wanneer je deze aan de rechterkant bovenin naar beneden veegt, krijg je toegang tot enkele handige snelkoppelingen en bijvoorbeeld je parkeerlocatie of stappenteller.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen; de OnePlus 10 Pro is zeker niet vrij van bugs. Om maar wat te noemen; bij het gebruik van de donkere modus valt in de notificatie van Gmail het onderwerp weg. Daarnaast merken we af en toe wat lichte haperingen. Wat ons soms is voorgekomen is dat een foto opgeslagen lijkt te zijn, hij ook in de galerij-app getoond wordt, maar je er vervolgens niets mee kunt. Niet delen, niet bijsnijden of wat dan ook. In principe zou dit allemaal met een software-update opgelost moeten zijn.

Communicatie: bellen, chatten en netwerken

Zoals je van een high-end telefoon mag verwachten is de OnePlus 10 Pro voorzien van alle gemakken. Dit geldt dus ook voor het bellen en sms’en met het toestel, dat je doet via de Berichten- en Telefoon-app van Google zelf. De smartphone is van alle gemakken voorzien. Zo is er 5G, WiFi (6) en natuurlijk Bluetooth, GPS en NFC. We hebben al deze zaken uitvoerig getest, en geen gekke dingen gevonden. De telefoon doet wat het moet doen en ook het navigeren of mobiel betalen (via NFC) werkt zoals het hoort.

Multimedia: muziek en film

Op het gebied van multimedia is de OnePlus 10 Pro ook van alle gemakken voorzien die je mag verwachten. Allereerst het scherm, dat is een kleurrijk scherm met een hoge helderheid en lijkt iets minder fel dan bij de Find X5 in de minimale helderheid, dat is positief. De beelden zien er op het scherm gewoon prima uit met rijke kleuren.

OnePlus heeft de OnePlus 10 Pro voorzien van stereo-speakers die een uitstekende geluidskwaliteit laten horen. Het volume kan hard genoeg en is rijk aan hoge en lage tonen. Hier kom je met de telefoon van OnePlus dus niets tekort.

Camera: foto en video

Misschien wel het belangrijkste onderdeel van de OnePlus 10 Pro. De fabrikant heeft de focus duidelijk gelegd op de camera, en werkt hiervoor weer samen met Hasselblad. Wij zijn van mening dat de samenwerking met een cameramerk echt niet altijd betekent dat er de beste plaatjes uit komen rollen. Zo gaven we in onze OnePlus 9 Pro review aan dat er vrijwel nauwelijks verschil waarneembaar was tussen de OnePlus 8 Pro en de 9 Pro.

De OnePlus 10 Pro biedt een, naar mijn mening, mooie cameramodule. Er is een 48 megapixel hoofdcamera, een 50 megapixel groothoeklens en een 8 megapixel telelens. We hebben de voorganger van de 10 erbij gepakt en ook deze keer weer gekeken hoe het verschil is met de voorganger; de 9 Pro. We zien tussen de OnePlus 10 Pro en 9 Pro nu veel grotere verschillen. De foto’s van de OnePlus 10 Pro ogen veel minder donker, zijn meer verzadigd en ogen veel trouwer aan de werkelijkheid. Hier lijkt de invloed van Hasselblad wel degelijk zijn vruchten af te werpen.

Hoe zit het verder met de fotokwaliteit van de OnePlus 10 Pro? We hebben de camera in verschillende omstandigheden getest en komen tot de conclusie dat de OnePlus 10 Pro erg goede foto’s schiet. OnePlus heeft hier duidelijk sprongen vooruit gemaakt. Het zijn scherpe beelden met voldoende kleur en details. De balans tussen donkere en lichte plekken wordt goed in beeld gebracht. In de donkere omgevingen zijn er ook prima foto’s met weinig ruis, al is het focussen op de artiest bij een concert bijvoorbeeld een stuk lastiger voor het toestel, daar heeft ‘ie het duidelijk moeilijk mee. Bij macro-foto’s vind ik persoonlijk dat er te weinig van het onderwerp scherp wordt gesteld. Dit had meer mogen zijn.

Met de telelens kan 3,3x ingezoomd worden, zonder dat dit moet zorgen voor kwaliteitsverlies. We maken doorgaans mooie foto’s, al willen onder sommige omstandigheden de details wat wegvallen en zien de beelden er wat korreliger uit of lijken ze wat slechter belicht. zoals we zien met de ganzen. De groothoeklens levert vrij goed werk af, al merken we soms dat deze net niet helemaal goed belicht zijn en soms wat grauw zijn.

Hieronder hebben we enkele foto’s geplaatst die met de OnePlus 10 Pro gemaakt zijn. Meer foto’s vind je zoals je van ons gewend bent in het digitale fotoalbum dat je lekker door kunt bladeren door bijna 50 foto’s.

Selfie- en videocamera

Van 16 megapixel op zijn voorganger, naar 32 megapixel voor de front-camera van de telefoon. De OnePlus 10 Pro heeft de selfie-camera in de linkerhoek van het toestel. Persoonlijk vind ik de foto’s wat flets, in de zin van wat te donker en niet heel rijk aan kleuren. Er is op dit moment gestart met het uitrollen van een software-update die dit verbetert, dus we verwachten hier wel verbeteringen voor.

De videocamera hebben we onder verschillende omstandigheden getest. Beelden zijn scherp, detailrijk en nemen het geluid goed op. Wanneer er ingezoomd wordt, is het soms wat gestunt om weer terug te komen bij 1,0x zoom, ofwel het gebruik van de hoofdlens. Bij concerten worden ook nette beelden afgeleverd, al is het soms even puzzelen met het focussen op de artiest die op het podium staat. Tijdens het filmen kan een object gevolgd worden en kun je schakelen tussen de lenzen. We hebben drie video-samples voor je hieronder neergezet.



Overige mogelijkheden

OnePlus heeft de telefoon van nog meer gemakken voorzien. Enkele daarvan nemen we door in dit hoofdstuk van de OnePlus 10 Pro review.

Bloatware

Telefoons worden vanuit de fabriek vaak voorzien van bloatware, ofwel voorgeïnstalleerde software. Dat zien we ook terug bij de OnePlus 10 Pro. Zo zien we direct al de eigen Community-app, is er Google Pay, een (handige) Notitie-app, OnePlus Store app en nog wat systeemtoepassingen. De apps zijn gewoon te verwijderen, dus valt de hoeveelheid bloatware in vergelijking met enkele andere fabrikanten best mee.

Vingerafdrukscanner

Zoals je van een high-end smartphone mag verwachten is de vingerafdrukscanner verwerkt in het beeldscherm. Deze levert goede resultaten, daar kunnen we vrij kort over zijn. Je kunt meerdere vingers instellen en bij de instellingen zelf de animatie voor de vingerafdrukscanner aanpassen naar eigen wens.

Shelf

Een feature die OnePlus heeft toegevoegd is de Shelf. Dit venster kun je openen door in de rechterbovenhoek het scherm naar beneden te vegen. De kaarten die hier getoond worden, zijn aan te passen en bevatten bijvoorbeeld een stappenteller, snelkoppelingen naar applicaties, notities, het dataverbruik en sinds kort een Spotify-widget die de trends van dit moment laat zien. De Shelf is eventueel uit te schakelen.

Prestaties: accu, snelheid en geheugen

OnePlus levert de OnePlus 10 Pro met de Snapdragon 8 Gen 1 chipset, de nieuwste high-end processor van Qualcomm. Deze levert prima werk af. Samen met 8GB/12GB aan werkgeheugen houdt hij de taken prima bij. Wel valt op dat de software soms nog wat gekke bugs heeft, al heb ik die niet als heel storend ondervonden. Dit zal ongetwijfeld met een software-update worden gladgestreken. Zoals aangegeven is er deze week gestart met een update; en we merken al dat deze een positieve invloed heeft gehad.

Batterij

Eén van de belangrijkste aspecten van een telefoon vind ik de batterijduur. Je hebt er immers niks aan als een telefoon niet het einde van de dag haalt. OnePlus heeft de capaciteit van de accu in de OnePlus 10 Pro vergroot naar 5000 mAh. Het opladen gaat wederom een stuk sneller. Dit gaat bekabeld met de 80W lader, die gewoon meegeleverd wordt. Je kunt ook draadloos laden, en dat kan met de 50W lader die je los kunt kopen. Eventueel kan het ook overweg met tragere Qi-laders, alleen duurt het dan dus langer.

Met de 80W lader neemt het opladen van leeg naar vol slechts 32 minuten in beslag. Het verschil met de 65W lader van de OnePlus 9 Pro, die een 4500 mAh batterij heeft, is echter maar klein. Dat toestel laadde volledig op in een tijd van 29 minuten.

Qua opladen zit het dus wel helemaal goed bij de OnePlus 10 Pro, dat kan ik niet bepaald zeggen over de accuduur van de smartphone. Net als bij de voorganger, de OnePlus 9 Pro, is deze vrij matig. Bij intensief gebruik met 120Hz verversingssnelheid en Full-HD resolutie (dus geen QHD) aan haalden we een screen-on-time van circa 3,5 tot 4 uur. Echter hadden we er ook dagen bij dat hij met een schermtijd van drie uur al leeg was, zelfs als we niet gek veel bijzonders hadden gedaan. Mogelijk heeft de laatste update dit verbeterd.

We hebben ook enkele dagen de verversingssnelheid op 60Hz gezet, wat iets minder batterij zou moeten vragen. We noteerden dan een schermtijd van tussen de 4-5 uur. Dat is een nette score, maar het is eigenlijk merkwaardig dat je een high-end smartphone op bijvoorbeeld deze manier moet beperken in zijn mogelijkheden om een beetje nette accuduur te realiseren. We hopen dat OnePlus hier echt serieus werk van maakt om de accuduur te verbeteren.

Updatebeleid

OnePlus heeft stappen gezet met het updatebeleid van de OnePlus 10 Pro. Een jaar langer beveiligingsupdates en één Android OS-update meer in totaal. Dit betekent dat de smartphone in totaal drie Android OS-updates krijgt en vier jaar lang beveiligingsupdates. In vergelijking met Samsung is dit één Android OS-update minder, net als een jaar minder lang security-patches; maar voor een relatief kleine speler als OnePlus is dit een mooie belofte.

Overigens is het goed te weten dat OnePlus de beveiligingsupdates doorgaans eenmaal per twee maanden uitrolt, al zagen we bij de 9-serie regelmatig dat dit ook eens per drie maanden het geval was.

Beoordeling

Al ver voor de aankondiging van de OnePlus 10 Pro hebben we de smartphone uitgebreid mogen proberen. De smartphone is van alle gemakken voorzien en kent een verdergaande samenwerking met Hasselblad. Of dit specifiek ligt aan de samenwerking of niet; de camera van de telefoon is beduidend beter dan zijn voorganger met meer realistische beelden en goede kwaliteit foto’s en video’s. Daarbij is het toestel snel, heeft het een netjes updatebeleid en heb je gewoon een heel compleet toestel dat goedkoper is dan concurrenten.

De accuduur van de OnePlus 10 Pro is niet het beste van het beste bij intensief gebruik. We hopen dat de fabrikant meer aandacht hier schenkt en dit nog wat verder verfijnd met een update. Tot die tijd helpt het zeker om hem op 60Hz verversingssnelheid te zetten. Daarbij ervaar ik de voorgaande versies van OxygenOS als meer volwassen en meer één geheel dan deze huidige versie OxygenOS. In een eerder interview met Pete Lau, de CEO van OnePlus, gaf het wel al aan dat het de input van de community heeft verzameld om OxygenOS 13 nog beter te maken.

Al met al kan ik stellen dat de OnePlus 10 Pro echt een goede smartphone is, met een mooi ontwerp, goede camera en nette prestaties. De sprong van de OnePlus 9 Pro naar de OnePlus 10 Pro is klein, maar kom je van een eerder uitgebracht toestel, dan kan het de overstap zeker waard zijn. Om de vraag in de titel te beantwoorden: de OnePlus 10 Pro doet heel veel goed, al zijn er echt nog wel verbeterpunten. De telefoon

De OnePlus 10 Pro is verkrijgbaar bij OnePlus, Mobiel, Amazon en Coolblue.

OnePlus 10 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 899,00 euro