OnePlus verbetert updatebeleid met komst OnePlus 10 Pro

Gisteren werd de nieuwe OnePlus 10 Pro aangekondigd. De fabrikant heeft hierbij duidelijk gemaakt welke updates de telefoon kan verwachten. Het is een stap omhoog, in vergelijking met eerdere modellen.

Beter updatebeleid bij OnePlus

Met de aankondiging van de OnePlus 10 Pro is duidelijk geworden dat het updatebeleid van de fabrikant meer aandacht heeft gekregen. Gelukkig zien steeds meer fabrikanten in dat een goed updatebeleid noodzakelijk is. Toeval of niet; Sony is lang niet zo succesvol; over het updatebeleid is Sony altijd erg vaag. LG gooide eerder de handdoek in de ring omdat het niet veel successen wist te boeken met de smartphones. Ook daar was het updatebeleid verre van goed.

OnePlus heeft nu voor de OnePlus 10 Pro bekend gemaakt dat er drie Android OS-updates verschijnen. Aangezien de telefoon met Android 12 wordt geleverd, betekent dit dat de telefoon een update krijgt naar Android 13, Android 14 en Android 15. Dit is één update meer dan bij de OnePlus 9 Pro bijvoorbeeld, maar één Android-update minder dan dat Samsung belooft voor haar high-end smartphones. De Koreaanse fabrikant belooft vijf Android OS-updates.

OnePlus gaat ook een jaar langer door met beveiligingsupdates. Bij de OnePlus 10 Pro is dit voor een periode van vier jaar. Dit is een jaar langer dan bij de 9-serie. Nog steeds zullen updates eenmaal per twee maanden uitgerold worden, en dat is minder dan bij bijvoorbeeld Samsung. Samsung geeft toestellen vijf jaar beveiligingsupdates. Voor een relatief kleine fabrikant als OnePlus is dit al een flinke stap vooruit.