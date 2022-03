​OnePlus 10 Pro aankondiging van vandaag te volgen via livestream

Vandaag is de dag waarop OnePlus haar nieuwe high-end smartphone aankondigt voor Europa. Jij kunt er (virtueel) bij zijn, via de livestream van de OnePlus 10 Pro.

OnePlus 10 Pro livestream

In China hebben ze al lang en breed kennis kunnen maken met de nieuwe OnePlus 10 Pro. Vandaag krijgen we alle details te horen over deze nieuwe smartphone voor de Europese markt. In de afgelopen weken is al veel nieuws over de OnePlus 10 Pro naar buiten gekomen. Zo zou het toestel net zoveel kosten als zijn voorganger, 899 euro, en dat is een relatief interessante prijs voor een toestel in dit segment.

De eye-catcher van de OnePlus 10 Pro is de camera. Hiervoor is weer samengewerkt met Hasselblad en als we OnePlus mogen geloven, is er volop ingezet op de camera zodat je de mooiste foto’s kunt maken. De aankondiging van OnePlus is vandaag, 31 maart, en start om 16:00 uur Nederlandse tijd. Uiteraard houd DroidApp je uitgebreid op de hoogte van al het nieuws!