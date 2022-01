OnePlus 10 Pro gepresenteerd: dit zijn de specificaties – met Oppo-functie

Fabrikant OnePlus heeft de specificaties gedeeld van haar nieuwste paradepaardje, OnePlus 10 Pro. Daarmee is het toestel zo goed als volledig aangekondigd. Wat heeft de telefoon allemaal te bieden?

Specs van OnePlus 10 Pro

OnePlus doet nogal geheimzinnig over de aankondiging van de OnePlus 10 Pro, terwijl het zelf al steeds van alles prijsgeeft. Nog altijd hebben we officieel geen idee hoe de telefoon er van de voorkant uitziet. Gisteren verschenen de officiële foto’s, waarbij we het design van de OnePlus 10 Pro te zien kregen. Nu deelt de fabrikant de specificaties van de nieuwe smartphone; al wordt andere informatie nog steeds achtergehouden. Denk bijvoorbeeld aan de prijs. Hoewel we daar nu niet veel aan hebben. Het toestel is nu alleen voor China aangekondigd, en zal pas later naar Europa komen; we verwachten in maart.

De eerder verschenen render van de OnePlus 10 Pro

De specificaties zullen overeenkomen met elkaar, en dus kunnen we die met je delen. OnePlus voorziet de OnePlus 10 Pro van een 6,7 inch LTPO Fluid AMOLED-scherm met een QHD+ resolutie en een verversingssnelheid van 120Hz. De smartphone krijgt daarbij ook een 32 megapixel front-camera, waarmee de fabrikant afstapt van de veelgebruikte 16 megapixel lens hiervoor. Aan de achterzijde is er een triple-camera met een 48 megapixel hoofdlens, een 50 megapixel groothoeklens en een 8 megapixel telelens. Hiervoor wordt samengewerkt met Hasselblad voor de beste fotokwaliteit.

Opvallend is dat OnePlus voor het opladen spreekt over SuperVOOC, en niet meer over Warp Charge. De nieuwe naam kennen we al van Oppo. Beide fabrikanten horen bij hetzelfde moederbedrijf. De 5000 mAh accu van de OnePlus 10 Pro kan met 80W snel opgeladen worden. Tevens kan de smartphone met een kracht van 50W draadloos opgeladen worden. OnePlus levert de telefoon met stereo-speakers en de nieuwe Snapdragon 8 Gen 1 processor. Vanuit de doos draait het toestel op Android 12 met de OxygenOS 12 skin, welke verschillende features van Oppo’s ColorOS heeft meegekregen. Tot slot is er meer bekend over het formaat van de OnePlus 10 Pro. De afmetingen komen uit op 163,0 x 73,9 x 8,55 millimeter.

Zodra er meer bekend is over de Europese release, houden we je natuurlijk op de hoogte.