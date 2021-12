‘OnePlus 10 Pro lancering is op 4 januari en komt met 80W opladen’

Er is weer nieuws over de OnePlus 10-serie, en wel over de OnePlus 10 Pro. De nieuwe smartphone moet volgende week al aangekondigd worden. Daarbij krijgen we meer informatie over het opladen van het toestel; dat moet namelijk nog sneller gaan verlopen.

OnePlus 10 Pro

Op 4 januari zal OnePlus in thuisland China de nieuwe OnePlus 10 Pro aankondigen. Gelijk na de aankondiging zal daarna de pre-order geopend worden, zodat daar de telefoon direct besteld kan worden. Nog altijd is het nu onduidelijk of er ook een ‘standaard’ toestel aan zit te komen, met de naam OnePlus 10. De geruchten die de afgelopen tijd steeds binnen kwamen gingen ook allemaal over de OnePlus 10 Pro. Duidelijk is wel dat het merk ook weer samen zal werken met Hasselblad voor de camera. Ook zal OnePlus de telefoon voorzien van de nieuwe Snapdragon 8 Gen 1 chipset.

Nieuwe informatie heeft het over het opladen van de OnePlus 10 Pro. Het opladen ging bij de huidige OnePlus 9 Pro met een kracht van 65 watt. Bij het nieuwe model moet dat nog een stuk sneller zijn, en komt de laadsnelheid uit op 80W. Daarbij moet het ook weer mogelijk worden om het toestel draadloos op te laden, en dat zou weer gaan met een kracht van 50 watt.

Wanneer we de telefoon(s) in Nederland gaan zien, is nu nog niet bekend. Doorgaans gebeurt dat in het voorjaar. Als we hierover meer informatie hebben, houden we je hierover natuurlijk op de hoogte.