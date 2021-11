OnePlus 10 Pro: eerste specificaties komen binnendruppelen

Er is nieuws over de nieuwe high-end smartphone van OnePlus. De OnePlus 10 Pro zal volgend jaar aangekondigd worden. Nadat we eerder al beelden zagen, horen we nu enkele specificaties van de smartphone.

Specs van OnePlus 10 Pro

De nieuwe OnePlus 10 Pro kunnen we mogelijk al in januari/februari verwachten. Maar voor het zover is moeten we het doen met de berichten die tot nu toe binnen zijn gekomen over de smartphone. En dat zijn inmiddels al meerdere berichten. Eerder verschenen er al renders van de OnePlus 10 Pro, nu laat leaker OnLeaks opnieuw van zich horen. Deze keer geen nieuwe beelden, maar wel specificaties waardoor we een steeds beter beeld krijgen van het nieuwe vlaggenschip van de fabrikant.

Eerder werd al duidelijk dat de telefoon uitgerust zou worden met de ondersteuning tot het razendsnel opladen. Dit zou met een kracht van 125W moeten kunnen. De OnePlus 10 Pro komt met een 6,7 inch AMOLED-scherm met een QHD+ resolutie, welke een 120Hz verversingssnelheid levert. Daarbij wordt gesproken over een 5000 mAh accu en een Snapdragon 8 Gen 1 chipset, welke binnenkort verwacht zou worden. Deze moet bijgestaan worden door 8GB/12GB aan werkgeheugen. De opslagruimte komt uit op 128GB of 256GB. Over de camera’s; dit zullen er drie zijn met een 48 megapixel hoofdlens, 50 megapixel groothoeklens en een 8 megapixel telefotolens welke 3,3x zoom moet bieden. Voor de camera wordt gewerkt met Hasselblad. Aan de voorzijde moet een 32 megapixel komen. Ook deze OnePlus zal weer IP68 gecertificeerd zijn en dus stof- en waterdicht zijn.