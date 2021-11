OnePlus 10 Pro: nieuwe geruchten spreken over onwijs snel opladen: 125W

Opladen moet nog sneller kunnen, dat lijken ze bij OnePlus gedacht te hebben. Althans, als we afgaan op de geruchten die nu rondgaan over de nieuwe OnePlus 10 Pro. Het nieuwste toestel van de fabrikant moet gaan beschikken over ontzettend snel opladen.

‘OnePlus 10 Pro kan 125W laden’

Vorige week verschenen de eerste beelden van de OnePlus 10 Pro en deze week verschenen duidelijke renders. Nu is het tijd voor een volgend gerucht. De nieuwste informatie die binnen komt druppelen over de smartphone, gaat over het opladen van het nieuwe toestel. OnePlus voorziet haar toestellen graag van een mogelijkheid tot snel opladen en ook bij de 10-serie moeten we dat terug gaan zien. We schreven maandag al dat Oppo haar nieuwe Oppo Find X4 Pro zou willen voorzien van 125W snel opladen, de OnePlus 10 Pro lijkt dit ook te gaan krijgen. Oppo en OnePlus behoren tot hetzelfde moederbedrijf.

Naar verwachting krijgt de OnePlus 10 Pro een 5000 mAh accu met dus de 125W oplaadmogelijkheid. Het huidige model, de OnePlus 9 Pro biedt al 65 watt opladen. Een lege accu opladen nam hiermee slechts 29 minuten in beslag. Met een nog hogere oplaadsnelheid moet dit allemaal nog sneller gaan. Er wordt verder gesproken over een Snapdragon 898 chipset van Qualcomm en een 6,7 inch 120Hz scherm. We zullen de nieuwe smartphone pas volgend jaar gaan zien.