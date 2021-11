OnePlus 10 Pro met enorme cameramodule lekt uit in duidelijke renders: komt eerder dan verwacht

De geruchtenmolen over de OnePlus 10 Pro komt steeds meer op gang. De smartphone is nu te zien in uitgelekte renders, waardoor we een goed beeld krijgen van de nieuwe richting die OnePlus in wil slaan. Hoe gaat de OnePlus 10 Pro eruit zien?

OnePlus 10 Pro in beeld

Vorige week kregen we de eerste renders te zien van de OnePlus 10 Pro. Het beeld bleef toen beperkt tot de achterkant waar we een glimp van kregen te zien. Nu is het de beurt aan een volgende lading foto’s, welke we te zien krijgen met dank aan leaker OnLeaks. De smartphoneleaker heeft beelden gemaakt op basis van de tot nu toe bekende informatie. Duidelijk is dat OnePlus aan de voorzijde vasthoudt aan het bekende design van voorgaande modellen, waarbij in de linkerbovenhoek van het scherm ruimte is voor een front-camera. Bij de OnePlus 10 Pro zal het scherm doorlopen aan de zijkant. Ook de bekende alert-slider vinden we weer terug bij het nieuwe vlaggenschip.

De grootste veranderingen bevinden zich aan de achterkant van de OnePlus 10 Pro. We zien een gigantische cameramodule, met daarin een triple-camera. Ook bij dit model wordt weer samengewerkt met camerafabrikant Hasselblad. Deze samenwerking begon met de OnePlus 9 Pro, maar was daarbij vooral gericht op de software. Mogelijk is dat bij de 10-serie ook meer met hardware. De bron meldt dat de smartphone een Snapdragon 898 chipset meekrijgt, samen met een 6,7 inch 120Hz OLED-scherm.

Als de berichten kloppen, kunnen we de aankondiging al in januari of februari verwachten. Dit is opvallend eerder dan voorheen, toen het merk in maart haar nieuwe smartphone toonde. Waarschijnlijk wil het merk in de nek van Samsung hijgen, dat rond diezelfde tijd de Galaxy S22 aan zal kondigen.

