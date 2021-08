OnePlus Nord 2 review: zijn high-end smartphones niet meer nodig?

Vorig jaar verraste OnePlus met de OnePlus Nord, nu is het tijd voor een opvolger; de OnePlus Nord 2. Met de Nord-serie wil het bedrijf het beste bieden, voor een scherpe prijs. Gaat dit lukken bij de Nord 2? Dat onderzoeken we in de review.

OnePlus Nord 2 review

Vorig jaar was daar het moment van een nieuwe serie van OnePlus. Inmiddels zijn we aangekomen bij het vierde model uit de Nord-serie; de OnePlus Nord 2. In juni werd al de nog goedkopere OnePlus Nord CE uitgebracht, waarvan we de uitgebreide OnePlus Nord CE 5G review hebben gepubliceerd. Nu is het tijd voor de directe opvolger van de eerste generatie Nord. Die kwam bij ons erg positief uit de test. Weet de Nord 2 dit succes te herhalen?

Verkooppakket

Het reguliere verkooppakket van de Nord 2 bestaat uit de razendsnelle 65W lader, een simnaald, wat papierwerk en het toestel zelf. Ook wordt een siliconen cover meegeleverd. Desgewenst kun je zelf ook nog wat covers aanschaffen, waaronder bij OnePlus zelf. Daar zit onder andere een hele toffe speciale Nord-cover bij, welke helaas niet meegeleverd wordt. Standaard in ieder geval al een uitgebreid genoeg pakket.

Design en interface

OnePlus heeft de Nord 2 vormgegeven als een echte OnePlus-smartphone. Dit betekent een kenmerkend design, en daar is niks mis mee. Er is een 6,43 inch AMOLED-scherm met een Full-HD+ resolutie en een verversingssnelheid van 120Hz. Dit betekent een prima scherm voor een uitgebreide mid-ranger. In de linkerbovenhoek van de smartphone is een front-camera te vinden. De handige alert-slider die we kennen van OnePlus-toestellen is ook bij de Nord 2 aanwezig. Links is de volumetoets geplaatst. Onderaan de telefoon zien we een USB-C aansluiting en een speaker.

Aan de achterzijde van de OnePlus Nord 2 zien we een triple-camera; twee grote lenzen en een kleinere lens. In deze camera-module zien we ook de LED-flitser terugkomen. De smartphone ligt prettig in de hand, maar kan voor sommigen wat aan de grotere kant zijn; iets waar je tegenwoordig sowieso niet meer onderuit komt. Ik moet zeggen dat zo’n formaat nog altijd wel went. OnePlus heeft de Nord 2 voorzien van twee speakers voor een nog betere geluidskwaliteit. Zowel op het punt van de camera als de geluidskwaliteit komen we verder in de review nog op terug.

Interface

De OnePlus-toestellen zijn voorzien van de OxygenOS-skin. Deze skin is bij de OnePlus Nord 2 in verschillende opzichten net wat verbeterd en verfijnd, dankzij de aanwezigheid van OxygenOS 11.3. Dit zien we terug in meer opties van het Always On Display, de gestures, de Zen modus en een lichte aanpassing van de camera-app. De interface is helemaal één met het apparaat. Alles werkt smooth en prettig en ook nog eens razendsnel.

Dankzij de aanwezigheid van OxygenOS kun je tal van dingen personaliseren in de software op je Nord 2. Dit betekent bijvoorbeeld de accentkleuren die op verschillende plekken terugkomen, de vormen van pictogrammen en het lettertype. Ook heb je uitgebreide opties tot je beschikking om het homescreen met de instellingen aan te passen naar eigen wens, zoals de rastergrootte.

Communicatie: bellen, chatten en internetten

Je kunt de OnePlus Nord 2 uiteraard goed gebruiken om mee te bellen. Het bellen gaat met behulp van de bekende Google Telefoon-app. Het sturen van berichten gaat eveneens via de standaard app die Google er voor heeft uitgebracht. De belkwaliteit van de smartphone is prima; hier hebben we niks op aan te merken. Ook het volume kan hard genoeg in rumoerige omgevingen.

Op het gebied van connectiviteit is de OnePlus riant uitgerust. Je kunt ermee aan de slag op het WiFi-netwerk (zowel 2.4 als 5 GHz), maar ook via het 5G-netwerk. Natuurlijk is er ondersteuning voor Bluetooth en dual-sim ondersteuning. Wil je gebruik maken van NFC, dan behoort dit ook tot de mogelijkheden. Handig voor mobiel betalen. Wel merkten we meermaals dat het scherm voor het invoeren van een pincode bij mobiel betalen niet verscheen. Of dit probleem aan de ING-app lag of aan het toestel is niet bekend. Ons lijkt het met een update van app of toestel gemakkelijk op te lossen zijn.

Multimedia: muziek en film

De OnePlus Nord 2 heeft in tegenstelling tot zijn voorganger de beschikking over dual stereo-speakers. Dit moet de geluidskwaliteit ten goede komen. Voor de muziekliefhebbers hebben we hierin goed nieuws. De audiokwaliteit van de speakers die in de Nord 2 zitten is bovengemiddeld goed. Soms klinken ze tegen het schelligere aan, maar over het algemeen weet de Nord 2 met haar speakers prima te scoren. Daarbij kan het volume hard genoeg om iedereen mee te laten genieten.

Het 6,43 inch beeldscherm is eveneens van hoge kwaliteit voor zijn prijs. Ondanks dat we dit jaar weinig zomerse dagen hebben gezien, kun je ook op een zonovergoten dag het scherm prima aflezen. In minder verlichte omgevingen is de helderheid voldoende te dimmen, zodat deze ook onder die omstandigheden prettig af te lezen is.

Camera: foto en video

Dat de OnePlus Nord 2 een mid-end smartphone is, betekent niet dat je dan op veel gebieden concessies moet doen. Dat zien we ook terug bij de camera. Deze triple-camera heeft een 50 megapixel hoofdsensor, en dat is dezelfde lens als uit de high-end OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro. Alleen de Hasselblad-technieken zijn niet meegenomen. Dat hoeft niet erg te zijn; want de lens is al van hoge kwaliteit. Verder is de module gevuld met een 8 megapixel groothoeklens en een 2 megapixel monochroomlens.

In vergelijking met eerder uitgebrachte OnePlus-toestellen is de camera-app iets veranderd, maar ziet er verder begrijpelijk uit en reageert razendsnel. Instellingen zijn snel aangepast aan de situatie. Middels de AI-knop kunnen de instellingen aangepast worden aan de omgeving. Ik ervaar soms dat de kleuren dan wat doorslaan, dus bij mij stond deze functie voornamelijk uitgeschakeld.

Hoe presteert de camera verder van de OnePlus Nord 2? We zijn oprecht onder de indruk van de fotokwaliteit. Vaak kan de smartphone zich ook hier prima meten met enkele toestellen uit de duurdere klasse. Kleuren worden realistisch vastgelegd, foto’s bevatten veel details. Daarbij kan de camera vrij goed overweg met wisselende contrasten en dat siert het toestel. Ondanks het gemis van een telelens kun je wel inzoomen. De kwaliteit gaat daarmee iets achteruit, maar plaatjes zijn nog zeker bruikbaar bij de Nord 2.

In de avonduren schiet de Nord 2 ook nog zeker acceptabele foto’s, waarbij de nachtmodus (Nightscape) ook goed kan helpen bij het maken van betere foto’s. Op bewolkte, regenachtige dagen, valt op dat de kleuren nog goed tot hun recht komen. Veel smartphones hebben in zulke situatie de neiging om alles onder te belichten en er een nog sombere setting van te maken. Wel valt op dat de HDR-functionaliteit af en toe doorslaat en niet realistische beelden maakt. Bij de groothoeklens zou de scherpe en de details nog wat beter mogen. Hopelijk kan dat met een software-update nog verbeterd worden.

Hieronder zie je twee foto’s die we met de OnePlus Nord 2 hebben gemaakt. Wil je meer foto’s zien, dan kun je terecht in het digitale fotoalbum dat we voor je hebben gemaakt.

Videocamera

De videocamera van de OnePlus Nord 2 doet ook goed zijn werk. De instellingen voor de videokwaliteit zitten vreemd genoeg verstopt in een uitschuifmenu. Daar waar ik ze juist bij het tandwiel had verwacht. Was dus flink zoeken en vrij onlogisch. Je kunt met de OnePlus Nord in 4K filmen (30fps) of in Full-HD (60fps/30fps). Hieronder vind je een video die we met het toestel hebben gemaakt.



Overige mogelijkheden

De OnePlus Nord 2 is ondanks zijn relatief bescheiden prijs een prima uitgeruste smartphone. In dit hoofdstuk van de OnePlus Nord 2 review pakken we enkele elementen eruit, om je beter kennis te laten maken met het toestel.

Vingerafdrukscanner

De vingerafdrukscanner zit bij de OnePlus Nord 2 in het scherm verwerkt, dus je hoeft hiervoor niet aan de zijkant te zoeken. De vingerafdrukscanner kan zich prima meten met de high-end modellen; vingers worden snel herkend, waardoor je snel weer aan de slag kunt op je telefoon. Je kunt bij de instellingen van de telefoon meerdere vingers toevoegen. Desgewenst kun je ook gezichtsherkenning gebruiken.

Updatebeleid

Bij de aankondiging van de OnePlus Nord 2 was de fabrikant direct al duidelijk over welke updates we kunnen verwachten voor het toestel. Dat is wel zo prettig, zodat je weet waar je aan toe bent. De fabrikant zal het toestel drie jaar lang beveiligingsupdates geven. Deze zullen circa 1x per twee maanden uitgerold worden. Gebruikers van de OnePlus Nord 2 zullen ook twee Android-updates langs zien komen; Android 12 en Android 13.

Prestaties: accu, snelheid en geheugen

Aan boord van de smartphone is een MediaTek Dimensity 1200 AI chipset, en het is hiermee voor het eerst dat een OnePlus-smartphone voorzien is van een MediaTek-chipset. Vroeger was dit echt wel iets om je als fabrikant voor te schamen, inmiddels heeft MediaTek zich al meermaals bewezen. Dat doet het ook bij de Nord 2. In de afgelopen weken hebben we geen enkele hapering of lag opgemerkt en alles werkt op volle snelheid. Je kunt bij de OnePlus Nord 2 kiezen voor 8GB werkgeheugen of 12GB. Bij de eerste variant heb je 128GB interne opslagruimte tot je beschikking; bij het 12GB model is dit 256GB.

De accucapaciteit van het toestel komt uit op 4500 mAh. Razendsnel opladen is niet langer meer alleen voor de dure toestellen. Deze OnePlus Nord 2 kun je namelijk razendsnel opladen dankzij Warp Charge met een snelheid van 65W. Dat is gigantisch snel. Maar hoe zit het met het uithoudingsvermogen van het toestel? Met gemiddeld tot intensief gebruik, halen we met gemak het einde van de dag. We hebben dan ook nog zo’n dertig procent sap over. De screen-on-time komt uit op 4-5 uur en dat is een keurige score bij intensief gebruik. Beduidend beter ook dan de accuprestaties van de OnePlus 9 Pro.

Beoordeling

We hebben meerdere weken met de OnePlus Nord 2 gelopen. Alleen dan kan je een goed oordeel vellen over een smartphone. Met de eerste generatie OnePlus Nord bewees de fabrikant al de kracht van de Nord-serie, bij de Nord 2 wordt dit nogmaals bewezen. De OnePlus Nord 2 is een waanzinnig goede smartphone, die zich op alle gebieden van zijn beste kant laat zien. Zelfs ondergetekende, die altijd kiest voor een high-end smartphone, zou zo over kunnen stappen op de Nord 2.

De OnePlus Nord 2 lijkt alleen maar voordelen te kennen. Het lijstje met minpunten is verrassend kort. En zelfs die minpunten zouden opgelost kunnen worden met een software-update. Over de updates gesproken, het updatebeleid voor de Nord 2 is ook prima in orde. De OnePlus Nord 2 is gewoon een hele goede smartphone, en dat voor 400 euro. Wat mij betreft een uitstekend alternatief voor een dure high-end smartphone.

Ben je net zo enthousiast als ons over de OnePlus Nord 2? Je kunt het toestel kopen bij: OnePlus, Coolblue, T-Mobile en Mobiel.

OnePlus Nord 2 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 399,00 euro