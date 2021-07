OnePlus Nord 2 is aangekondigd: succesvolle middenklasser krijgt opvolger

Een jaar nadat de OnePlus Nord uitgebracht werd, is het nu tijd voor de echte opvolger van de Nord 1. Vandaag maken we kennis met de OnePlus Nord 2. De fabrikant wil zich hierbij weer focussen op het doel dat het zichzelf in het begin heeft gesteld.

OnePlus Nord 2 officieel

OnePlus heeft een nieuwe smartphone aangekondigd in de Nord-serie. Het aantal toestellen in deze modelreeks staat met de presentatie van de OnePlus Nord 2 inmiddels op vijf. Onlangs werd de OnePlus Nord CE 5G al aangekondigd, die we al uitgebreid hebben besproken in de OnePlus Nord CE 5G review. Daarbij kun jij het toestel winnen met onze 7,5 jaar DroidApp-actie.

De OnePlus Nord 2 is de eerste smartphone van de fabrikant met een MediaTek-chipset. Inmiddels kunnen de processoren van deze fabrikant zich meten met de chips van Qualcomm. In de Nord 2 vinden we de MediaTek Dimensity 1200 AI chipset, welke slimme functies levert. Dit moet merkbaar zijn bij het scherm, maar ook bij de camera die slimmer is geworden. Dankzij de AI-toevoeging kan de front-camera ook tot vijf gezichten herkennen.

Scherm en camera

Aan boord van de OnePlus Nord 2 zien we een 6,43 inch Fluid AMOLED-scherm met een Full-HD+ resolutie en 120Hz verversingssnelheid. De AI-toevoeging moet zorgen voor betere resoluties en mooiere kleuren bij populaire apps, zo stelt de fabrikant. Op het gebied van fotografie biedt de telefoon een 50 megapixel hoofdlens, welke we eerder al zagen bij de OnePlus 9-serie. Verder is er een 8 megapixel hoofdlens en een monolens aanwezig. De Nightscape modus moet verder verbeterd zijn en dankzij de aanwezigheid van optische beeldstabilisatie (OIS) maak je scherpe foto’s met de Nord 2.

Ook op andere gebieden heeft de fabrikant de nodige verbeteringen klaarstaan bij de OnePlus Nord 2. Zo is de smartphone voorzien van dual-stereo speakers voor de beste geluidskwaliteit en kun je de een 3,5 millimeter aansluiting gebruiken voor een headset. De bekende alert-slider is ook weer terug te vinden bij de OnePlus Nord 2. Trillingen komen ook beter door dankzij de Haptic Vibration Motor 2.0. Verder is er een 4500 mAh accu die razendsnel opgeladen kan worden; namelijk met 65W.

Software

Op het gebied van software is de OnePlus Nord 2 voorzien van Android 11 met OxygenOS 11.3. Dit is de nieuwste skin van de softwarelaag. Er zijn kleine verbeteringen hierbij doorgevoerd, wat resulteert in een vernieuwd Shelf-startscherm welke logischer is ingedeeld. Ook is de camera-app licht aangepast. Verder is de Zen Mode verbeterd, net als de donkere modus en de bediening met één hand. Je vindt ook meer opties bij het Always On Display, gestures en games. OnePlus laat ons weten dat de smartphone drie jaar lang bijgewerkt wordt met beveiligingsupdates, welke circa 1x per twee maanden uitgerold worden. Daarnaast kun je de Android 12 en Android 13 update verwachten voor de OnePlus Nord 2.

Vanaf volgende week, 28 juli, is de OnePlus Nord 2 verkrijgbaar in Nederland. Je kunt kiezen uit de kleuren Blue Haze, welke glanzend is en de matte kleur Gray Sierra. De rode kleur komt niet naar Europa. De configuratie 8GB/128GB komt uit op dezelfde prijs van de Nord 1; 399 euro. Voor 499 euro krijg je de versie met 12GB/256GB. Je kunt hiervoor terecht bij OnePlus, Coolblue, T-Mobile en Mobiel.