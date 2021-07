DroidApp Woordzoeker 2021: win een OnePlus Nord CE 5G of Oppo Band

We vieren de hele maand juli en augustus ons 7,5 jarig jubileum. We hadden beloofd dat we met nog meer winacties komen. Doe mee met de DroidApp woordzoeker en maak kans op een fantastische smartphone of fitnesstracker.

DroidApp Woordzoeker

Vorig weekend kwam onze geweldige DroidApp Fotowedstrijd 2021 online. Met zowel het insturen van je mooiste foto, als op het stemmen maak je kans op geweldige prijzen. Denk bijvoorbeeld een een gloednieuwe smartphone, een degelijke rugtas of een draagbare harde schijf voor al je bestanden. Vandaag hebben we een nieuwe winactie voor je. Dit alles om te vieren dat we deze zomer 7,5 jaar bestaan en we jou als lezer graag willen bedanken.

Deze zomer kun je meedoen met de DroidApp woordzoeker. We hebben verschillende woorden in de puzzel verstopt, welke allemaal te maken hebben met Android en je smartphone. Heb je alle woorden gevonden, dan kun je met de overgebleven letters een zin vormen. Deze zin stuur je door via het deelnameformulier.

Allemaal leuk en aardig natuurlijk, maar voor niets gaat de zon op. Wat kun je winnen met het insturen van de goede oplossing?

Prijzen

We verloten twee geweldige prijzen onder de goede inzendingen. De 1e prijs is de geweldige OnePlus Nord CE 5G. Deze hebben we eerder uitgebreid behandeld in de OnePlus Nord CE 5G review en kwam erg goed uit de bus. Ons reviewmodel mogen we verloten aan de winnaar. Het toestel is voorzien van een 6,43 inch AMOLED-display , 12GB werkgeheugen, snelle Snapdragon 750G chipset en een triple-camera. Bij het toestel geven we samen met OnePlus ook nog drie luxe hoesjes, zodat je het toestel direct kunt beschermen.

De tweede prijs is de Oppo Band. Met deze fitnesstracker kun je al je bewegingen en activiteiten bijhouden. Je kunt je hartslag en slaap meten en je SpO2 bloedzuurstof bewaken. Verder geeft het 1,1 inch scherm van het horloge ook je notificaties door, zodat je niets hoeft te missen.

Als je meedoet aan de winactie voor de woordzoeker, ben je bekend met de voorwaarden en ga je ermee akkoord. We hebben deze voor je in begrijpelijke taal voor je uitgelegd in de pdf. Je mag zowel meedoen aan de fotowedstrijd als aan de woordzoeker. Val je bij alle twee in de prijzen, dan heb je recht op maximaal 1 prijs.

De woordzoeker vind je hieronder. Wil je hem uitprinten zodat je hem bijvoorbeeld op vakantie kunt doen? Dan kun je hier de Woordzoeker downloaden als PDF. Vergeet niet je uitslag in te sturen voor 27 augustus 2021! Heb je geen printer bij de hand? Tip: maak een screenshot en maak hem met een fotobewerkings-app.

Goed om te weten is dat als je meerdere keren een antwoord instuurt, je gediskwalificeerd wordt. Je maakt dan geen kans meer op prijzen.