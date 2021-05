Oppo Band vanaf vandaag verkrijgbaar voor 69 euro

Oppo heeft een nieuwe fitnesstracker uitgebracht. Het is de Oppo Band welke vanaf nu beschikbaar zijn in Nederland. Eerder verscheen de Oppo Watch al in ons land.

Oppo Band in Nederland

Een eigen fitnesstracker van Oppo is nu ook verkrijgbaar in Nederland. Het apparaat heet ‘Oppo Band’ en is voorzien van een 1,1 inch AMOLED-scherm. Met het apparaat kun je 12 verschillende workout-modi kiezen en zijn er diverse slimme functies die een gezonde levensstijl moeten ondersteunen.

Je kunt je slaap monitoren, net als je hartslag en continue Sp02 meting voor het meten van de bloedzuurstof. Uiteraard krijg je ook notificaties binnen van je smartphone en kun je ook muziek afspelen op je toestel, hem terugvinden en oproepen ontvangen.

De Oppo Band wordt verkocht door Oppo en via Amazon.