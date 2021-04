Huawei kondigt nieuwe Band 6 aan voor de sportieve gebruiker

Huawei heeft een nieuwe wearable aangekondigd in de bekende Band-serie. Het gaat om de Huawei Band 6, welke ook naar Nederland komt voor een bedrag van 59,99 euro. Wat krijg je voor dat geld?

Huawei Band 6

De Huawei Band 6 is officieel aangekondigd door de Chinese fabrikant. Het is een nieuwe smartband voor de sportieve en modebewuste gebruiker, zo meldt Huawei. Het horloge laat je de SpO2-meting continue uitvoeren en heeft ook tal van verschillende tools voor het monitoren van je gezondheid. Hierbij kun je je hartslag meten, het bijhouden van slaap en stress en voor de vrouwelijke gebruiker, de menstruatiecyclus. Het horloge geeft ook meldingen wanneer er grote afwijkingen zijn gedetecteerd in de hartslag of het zuurstofgehalte in het bloed.

Dankzij meer dan 95 verschillende trainingsmodi word je door de Huawei Band 6 geholpen aan een sportieve en gezonde levensstijl. De verschillende trainingsmodi bestaan bijvoorbeeld uit binnen- en buiten hardlopen, fietsen, touwspringen, fitness, balsport, dansvormen en meer. Middels Huawei TruSport kunnen trainingsmogelijkheden geanalyseerd worden.

De Huawei Band 6 kan verder je notificaties tonen en je waarschuwen bij een inkomende oproep. Ook het bedienen van je muziek behoort tot de mogelijkheden bij de Band 6. Het horloge biedt een 1,47 inch AMOLED-scherm, een gewicht van slechts 18 gram en een siliconen rubberen band. Volgens Huawei moet de batterij van de Band 6 het 14 dagen uithouden, zelfs met continue meting van de hartslag en de slaap. Met vijf minuten laden moet de accu weer voldoende zijn voor twee dagen.

Je kunt de Huawei Band 6 vanaf nu pre-orderen in Nederland. Vanaf 22 april is hij landelijk verkrijgbaar. Het bestellen kan via de officiële Huawei Store. Het apparaat kan overweg met Android en iOS.