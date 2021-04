Oppo Watch review: helemaal bij de tijd met stijlvolle smartwatch

De smartwatchmarkt wordt lang niet meer door elke fabrikant bediend. Zeker op het gebied van Wear OS-smartwatches, is het aanbod relatief karig, in vergelijking met de beginjaren van Android Wear. Maar hier is de Oppo Watch, een stijlvol horloge met veel mogelijkheden. We testen hem in de Oppo Watch review.

Oppo Watch review

Het aanbod van smartwatches was even een tijd een stuk minder, maar inmiddels is dat wel anders. In elk segment en voor elke prijs heb je een horloge waarmee je je notificaties kunt bekijken, je activiteiten op het gebied van sporten kunt bijhouden, of nog veel meer mee kunt doen. In de afgelopen weken hebben we de smartwatch van Oppo uitgebreid aan de tand gevoeld. In deze review gaan we aan de slag met de uitgebreide Oppo Watch smartwatch, voorzien van Wear OS en een stijlvol ontwerp.

Verkooppakket

Anders dan andere producten wordt de Oppo Watch in een langwerpige doos geleverd. Samen met wat papierwerk, een nieuw ringetje voor het horlogebandje (om het bandje achter te klemmen) en een oplaadstation waar je het horloge op kunt leggen. De kabel zit er aan vast, een blok om hem daadwerkelijk op te laden moet je zelf regelen, al heb je die vast al van je smartphone.

Ontwerp en design

Duidelijk is dat Oppo voor de realisatie van haar smartwatch met een schuin oog heeft gekeken naar de concurrentie. Is dat erg? Helemaal niet. Het horloge ziet er erg stijlvol uit en is keurig afgewerkt. Het beeldscherm is vierkant en loopt aan de linker- en rechterkant door over de zijkant.

Ons reviewexemplaar is de 46 mm-versie, er is ook een kleiner exemplaar met een doorsnede van 41 millimeter. Echter zijn er tussen deze twee ook nog enkele andere verschillen. Zo is er een verschil van 9,2 gram, is het scherm minder scherp bij de 41mm-versie en zit er een kleinere accu in het kleinere model. Het is een vrij groot horloge, zonder dat dit vervelend of in de weg zit. De onderkant van de Oppo Watch toont de verschillende sensoren die het aan boord heeft, waaronder voor het meten van de hartslag.

Aan het horloge zelf zit de horlogeband vast, welke volgens Oppo makkelijk is te vervangen. En dat klopt. Aan de onderkant zit een knopje om het horlogebandje los te maken. Ideaal. De sluiting van de band is anders dan die bij andere horloges en was de eerste dagen erg wennen. Het voelt wat onhandiger aan omdat je hem op een palletje moet drukken. Dit went gelukkig wel, maar je moet er wel wat handigheid voor hebben.

Aan de zijkant van de kast zitten twee toetsen, waarvan de onderste gekenmerkt wordt met een groene streep. Wanneer je de bovenste toets indrukt, krijg je het menu te zien met verschillende opties, zoals de geïnstalleerde apps. De onderste toets geeft je direct toegang tot de trainingen, waarbij je aan de slag kunt met het fitnessprogramma of het tracken van activiteiten. We komen hier later in de Oppo Watch review op terug.

Het scherm is een 1,91 inch AMOLED-scherm met een pixeldichtheid van 326ppi. Op zonnige dagen is het scherm nog goed afleesbaar. Het scherm oogt erg scherp en kleurrijk. Daarbij reageert het goed op aanrakingen en voelt het premium aan. Niet geheel onbelangrijk; de Oppo Watch lijkt niet gevoelig te zijn voor krassen.

Interface en applicaties

Met verschillende veegbewegingen kun je bepaalde acties uitvoeren op de Oppo Watch. Links vinden we het scherm met de Google Assistent. Vanuit hier kun je niet alleen een zoekopdracht starten, maar ook verschillende kaarten bekijken, bijvoorbeeld met reisgegevens van een aankomende reis. Het rechterscherm geeft de voortgang weer van je bewegingen, het laatste nieuws, realtime hartslagmetingen en het weer. Een veeg naar beneden opent de snelle instellingen, een veeg naar boven je notificaties.

In het menu van de Oppo Watch komen we al meerdere applicaties tegen die op het horloge zijn geïnstalleerd. Denk aan verschillende gezondheids-toepassingen, ademhalingsoefeningen, de dialer, contacten-app, Google Translate, wekker, timer, stopwatch, recorder, en ga zo maar door. Dankzij de aanwezigheid van Wear OS, dat voorheen bekend stond onder de naam Android Wear, kun je voor applicaties ook terecht in de Google Play Store. Hier vind je de meest uiteenlopende apps. Zo is er bijvoorbeeld Strava, Telegram, Spotify, Shazam en Google Maps, speciaal voor de smartwatch.

Het is ook mogelijk om te bellen met de Oppo Watch. De smartwatch is hiervoor voorzien van een luidspreker. Persoonlijk vond ik dat geen meerwaarde bieden. Bijvoorbeeld in een wat minder stille omgeving kan het volume net niet hard genoeg om lekker een gesprek te voeren. De Oppo Watch biedt NFC-ondersteuning, maar het is niet mogelijk om ermee te betalen; althans, niet met de bekende Nederlandse banken. Met sommige buitenlandse banken kan dat wel, middels Google Pay, maar dat wordt in ons land niet ondersteund vooralsnog. Eerder heeft ING Bank de ondersteuning voor Wear OS al de nek omgedraaid en datzelfde geldt voor ABN Amro.

Gezondheids-apps

De Oppo Watch is voorzien van verschillende mogelijkheden om je activiteiten bij te houden. Zo kun je uit de Google Play Store app op je smartwatch bijvoorbeeld Strava downloaden en hiermee aan de slag gaan. Een andere optie is om het bekende Google Fit te gebruiken, dat je uiteraard standaard op de smartwatch terug kunt vinden.

Dubbelop of niet; Oppo heeft ook een eigen gezondheidsplatform op het horloge geplaatst. Met HeyTap kun je bijvoorbeeld je wandeling of fietstocht bijhouden. Deze app installeer je ook op je smartphone. Dit wordt mooi opgeslagen in overzichtelijke grafieken en een kaartje met waar je geweest bent. Dit kaartje zie je, samen met de gegevens ook direct na je fietstocht of wandeling. Er is geen automatische tracking van je activiteit, maar deze start je handmatig. Dat gaat op de Oppo Watch overigens razendsnel. Om de dienst te gebruiken, moet je wel jezelf weer registreren bij de dienst.

Het bepalen van je locatie via GPS gaat eveneens erg snel bij de Oppo Watch. Tijdens je fietstocht krijg je in een overzicht de statistieken die er toe doen. Aan het eind van je rit krijg je natuurlijk de samenvatting en zie je op een kaart ook de afgelegde route. Ditzelfde geldt overigens ook bij een hardloopsessie.

Je kunt de Oppo Watch ook prima gebruiken voor het monitoren van je slaap. Ik vind hem zelf niet vervelend zitten tijdens het slapen, ook al ben ik iemand die niet graag met een horloge om slaapt. Na het slapen zie je een overzicht met de slaapfasen (lichte en diepe slaap) en ook de hartslag.

Eén van de mogelijkheden van een smartwatch is natuurlijk het bijhouden van je stappen. Er zit nogal een verschil in smartwatch tussen het bijhouden van deze stappen. Wat mij bij de Oppo Watch opviel, was dat ik enkele tientallen stappen had gelopen tijdens een autorit. Misschien detecteert hij het tikken op het stuur op de maat van de muziek? Overigens zag ik ditzelfde feit ook al bij andere smartwatches, dus daarin is de Oppo Watch niet de enige.

Vanuit het menu, door te drukken op de knop met de groene streep, krijg je toegang tot de trainingen. Daar kun je een fitnessprogramma of vetverbrandingsprogramma starten (binnen en buiten), buiten wandelen of fietsen of zwemmen. De gemeten data kan direct in HeyTap worden opgeslagen en dus desgewenst met Google Fit gesynchroniseerd worden. In het menu van de Oppo Watch kun je ook kiezen voor een training van 5 minuten. Hier kun je vervolgens weer kiezen uit wakker worden, in beweging komen, volledige lichaamstraining, vetverbrander en rekoefeningen in de avond. De sessies krijg je in kleur en met uitleg te zien op het scherm van het horloge. Ideaal voor als je er niet teveel tijd voor hebt, maar wel in beweging wilt zijn. Ook het uitvoeren van ademhalingsoefeningen behoort tot de mogelijkheden van de Watch.

Wat met de Oppo Watch opvallend genoeg niet mogelijk is, is het meten van je stressniveau of het bloedzuurstofniveau. Dit zien we juist bij veel andere smartwatches wel weer terug. Zit je te lang stil, dan krijg je wel een melding met de vraag of je wilt gaan bewegen.

Wear OS by Google

Zoals we vertelden draait de Oppo Watch op Wear OS. De smartwatch is daardoor van alle gemakken voorzien. Oppo heeft haar eigen ColorOS-sausje overheen gelegd. Ik moet zeggen dat ik deze skin erg kan waarderen. Het werkt razendsnel en is begrijpelijk. In het menu worden de icoontjes getoond, die zich eigenlijk vanzelf wijzen. Dankzij Wear OS kun je uit de Google Play Store applicaties downloaden. Daar heb je veel keuze aan applicaties. Door het gebruik van een app-lade scrol je gemakkelijk en snel door de geïnstalleerde apps heen. Normaal is dit een lange lijst met applicaties die je door moet bladeren.

Voordeel is dat verschillende gegevens zoals je activiteiten en je slaap met Google Fit gesynchroniseerd kunnen worden, maar dit lijkt niet altijd helemaal lekker te gaan. Bij het slapen klopt de geslapen tijd niet in Google Fit, terwijl die wel in de eigen HeyTap van Oppo goed vermeld staat. Het lijkt erop dat een slaap dubbel wordt genoteerd, maar ook met andere tijden.

Notificaties

Alle notificaties die op je smartphone binnenkomen, kunnen ook doorgezet worden naar de smartwatch. Echter kun je bij de instellingen in de Wear OS app aangeven dat meldingen van bepaalde apps niet op de smartwatch getoond worden. Zo kun je uitschakelen dat je iemand een woord heeft neergelegd bij Wordfeud, maar wil je wel graag de notificaties van je taken-app ontvangen.

Afhankelijk van de app waar je de notificatie van krijgt, kun je verschillende acties uitvoeren. Zo is het mogelijk om de app te openen op je telefoon, of bijvoorbeeld bij een chatbericht het bericht te beantwoorden. Hiervoor kun je het kleine toetsenbord gebruiken, of de spraakinvoer. Ook leestekens zoals een vraagteken of punt kun je gewoon hardop uitspreken. Bij het gebruik van het toetsenbord kun je gebruik maken van de tekstvoorspelling en dat is erg handig, gezien het kleine formaat van het keyboard. Bij verschillende applicaties kun je ook kiezen uit enkele standaard antwoorden, of kun je een emoji sturen door deze te tekenen.

Wijzerplaten

Het voordeel van een smartwatch is dat je een wijzerplaat kunt kiezen die het beste bij jou past. Voor een geschikte Watch Face kun je terecht in de Google Wear OS app. Op moment van schrijven is er keuze uit 41 verschillende stijlen, waarbij je ook nog kunt kiezen uit bijvoorbeeld een foto uit je galerij als achtergrond voor je smartwatch. Je kunt natuurlijk ook van wijzerplaat wisselen via het horloge zelf. We hebben een tijd rondgelopen met de watch face die ook gelijk inzicht geeft in je activiteiten. Wat ons daarbij is opgevallen is dat we na een workout, volgens de workout veel meer calorieën hebben verbrandt, dan dat de watch face aangeeft.

Accuduur

Een kritiekpunt van smartwatches is dat de accu het niet altijd lekker lang uithoudt. Bij een Wear OS smartwatch gaat die vlieger al helemaal vaak op. Hoe zit het bij de Oppo Watch? Deze 46mm-versie van de Oppo Watch is voorzien van een 430 mAh accu. We hebben hem onder verschillende omstandigheden getest. In alle gevallen stond de doorlopende hartslagmeter aan, lag hij ‘s nachts op het nachtkastje en noteerden we twee dagen aan tijd die we ermee konden doorbrengen. Hier zat ook nog een workout bij van circa drie uur. Het is verder erg afhankelijk van wat je ermee doet. Gebruik je ook sleeptracking, houdt dan rekening met een batterijduur van circa 1,5 dag.

Het opladen van de Oppo Watch is een pretje. Dankzij VOOC Flash Charging kun je met 15 minuten laden de smartwatch opladen tot 46 procent. Met 75 minuten laden zit de smartwatch weer vol. Dat klinkt traag, maar voor een smartwatch is dat snel.

Technische specificaties Oppo Watch 46mm

Display: 1,91 inch AMOLED-scherm / resolutie 476 x 402 pixels

Afmetingen: 46 x 39 x 11,35 millimeter (12,96 mm inclusief hartslagsensor)

Gewicht: 39,3 gram, zonder bandje

430 mAh accu

Qualcomm Snapdragon Wear 3100 processor

1GB werkgeheugen

8GB opslagruimte

WiFi 2.4GHz, Bluetooth 4.2, BLE, NFC

5 ATM / 50 meter waterdicht

Beoordeling

De Oppo Watch is een erg stijlvol horloge waarmee je zeker gezien mag worden. Daarbij is de smartwatch van de fabrikant van vrijwel alle gemakken voorzien. Oppo heeft gewerkt aan een eigen skin over Wear OS en dat pakt erg positief uit. Het laat zich erg prettig bedienen, werkt intuïtief en ook nog eens snel. Het beeldscherm is prettig afleesbaar, het bandje verveelt niet aan het eind van de dag en Wear OS heeft de Play Store waaruit je tal van applicaties kunt downloaden. De accuduur is vrij aardig, al ligt dat vooral erg aan het gebruik. Wel zijn er veel meer smartwatches waarmee je langer kunt doen qua accuduur. Maar die bieden doorgaans dan weer net wat minder mogelijkheden.

Voor een prijs van zo’n 320 euro kun je de Oppo Watch kopen. Dat is een vrij flink bedrag, maar voor een smartwatch zit je al snel op dat geld. We weten wel zeker dat je hier lang plezier aan zult beleven. De smartwatch is verkrijgbaar bij Bol.com, Coolblue, MediaMarkt, Amazon en Belsimpel.