Oppo Find X3 Pro review: met unieke features door naar de finale

Deze maand konden we kennismaken met de nieuwe Oppo Find X3-serie. De nieuwe Oppo Find X3 Pro testen we nu in een uitgebreide review, waarbij we je helemaal bijpraten over alle mogelijkheden van het toestel. Denk bijvoorbeeld aan de bijzondere microscoopcamera.

Oppo Find X3 Pro review

In de afgelopen jaren heeft telecomfabrikant Oppo flink aan de weg getimmerd. Niet alleen in het segment van de high-end toestellen, maar juist ook in de goedkopere ranges. Nadat we vorig jaar de Find X2-serie te zien kregen, is het nu tijd voor een opvolger. Dit zagen we eerder deze maand terug in de Oppo Find X3-serie, waar ook de Oppo Find X3 Pro deel van uitmaakt. We hebben de afgelopen tijd uitgebreid met de smartphone gespeeld en alle belangrijke dingen getest, en onze ervaringen delen we in deze uitgebreide Oppo Find X3 Pro review.

Verkooppakket

De eerste kennismaking met de Oppo Find X3 Pro begint bij het verkooppakket. In de zilvergekleurde doos is het toestel te vinden, en hier vind je alles wat je nodig hebt. Dit betekent wat papierwerk, een simnaald, de 65W snellader met kabel en een headset. Kers op de taart is de donkergekleurde siliconen case die meegeleverd wordt. Als we het toestel van dichtbij bekijken, blijkt dat Oppo op het scherm alvast een screenprotector heeft geplakt. Een prima pakket!

Design en interface

De Oppo Find X3 Pro is een slagje kleiner dan de Find X2 Pro en daarmee ook weer wat lichter. Betekent echter niet dat het een klein toestel is, in tegendeel. In de Oppo Find X2 Pro review was ik helemaal weg van de lederen behuizing. Die moeten we helaas missen bij de Find X3-serie, maar dat betekent niet dat we teleurgesteld zijn in het ontwerp van de smartphone.

Bij de Oppo zien we aan de voorzijde een 6,7 inch AMOLED-scherm met 120Hz verversingssnelheid en een flinke resolutie van 3216 x 1440 pixels. Het display loopt een klein beetje door aan de zijkant. Volgens de fabrikant moet het scherm in staat zijn om één miljard kleuren te vertonen. Dat hebben we niet geteld, maar zeker is wel dat het beelden kleurrijk laat zien. Een ander voordeel is dat het scherm qua helderheid laag genoeg kan voor in de avonduren en fel genoeg voor op zonnige dagen. Geen enkel probleem voor de Find X3 Pro.

Aan de achterzijde is gekozen voor een stijlvol ontwerp met een cameramodule die geleidelijk aan dikker wordt. Dit vind ik persoonlijk prettig, omdat je je vinger er tegenaan kunt leggen als je het toestel in de hand hebt. Dit zorgt voor net wat meer grip. We zien in de module twee grote lenzen, een kleinere lens en een microscoop lens. Hier komen we uiteraard verderop in de Find X3 Pro review op terug. Gebruik je de Find X3 Pro zonder hoesje, dan valt op dat de glazen achterkant niet gevoelig is voor vingerafdrukken. De afdrukken verdwijnen als sneeuw voor de zon.

De linkerkant biedt de volumetoetsen, die dus uit twee toetsen bestaan. Dit is prettig zodat je sneller voelt waar je moet drukken. Rechts van de Find X3 Pro de power-button geplaatst, terwijl we aan de onderkant de speaker, USB-C speaker en het simslot vinden. De vingerafdrukscanner bevindt zich in het scherm.

Interface

Oppo levert haar toestellen met Android, met daar overheen de ColorOS skin. Persoonlijk vind ik dit één van de fijnere lagen over Android (samen met OxygenOS), maar dat is echt een kwestie van smaak. Je kunt tal van instellingen aanpassen. Hiervoor kun je terecht bij de homescreen-instellingen of bij de instellingen van de telefoon zelf. Denk aan de rastergrootte, het soort icoontjes, vingerafdrukstijlen, kleuren, lettergrootte, vorm van snelle instellingen en randverlichting.

Bij het eerste gebruik word je verrast door een kleurenspektakel van live wallpapers. Er zit één wallpaper bij die geïnspireerd lijkt te zijn op het Noorderlicht. Het ziet er allemaal heel speels uit, zonder dat het kinderachtig is. Kom je van een andere skin dan ColorOS skin, dan kan het even wennen zijn. Naar mijn mening voelt het volwassener aan dan One UI van Samsung of MIUI van Xiaomi.

Door naar links te vegen heb je toegang tot je Google Discover feed. Een veeg naar boven opent desgewenst het menu met geïnstalleerde apps. Veeg je naar beneden, dan kun je, indien ingesteld, direct op zoek naar een applicatie die op de telefoon geïnstalleerd is.

Communicatie en multimedia

We hebben verschillende telefoontjes gepleegd met de Find X3 Pro, en zoals je van een high-end smartphone mag verwachten stelt de belkwaliteit ons niet teleur. De gesprekskwaliteit is prima en de persoon aan de andere kant van de lijn is goed te verstaan. Daarbij maak je voor telefoongesprekken gebruik van de eigen dialer van Google, terwijl je voor de (old-skool) SMS-berichten de Google Berichten-app kunt gebruiken.

Internetten doe je in principe met Google Chrome, al kun je daarbij natuurlijk uit de Google Play Store tal van alternatieven downloaden. Het typen gebeurt standaard met Gboard van Google, dus ook hierin heeft Oppo geen inmenging geleverd. Het werkt allemaal soepel en snel zoals je mag verwachten.

Op het gebied van connectiviteit hoef je bij de Oppo Find X3 Pro ook niets te missen. De smartphonefabrikant levert het toestel met 5G-ondersteuning, WiFi (en WiFi 6), NFC, Bluetooth 5.2, locatiebepaling en dual-sim ondersteuning.

Multimedia

Op het gebied van multimedia heeft de Oppo Find X3 Pro allereerst een geweldig scherm. Dat schreven we eerder al in de review, en daar is niets aan gelogen. Kleuren komen perfect tot hun recht op het scherm en ook kent het scherm een rijke weergave van details en goede weergave van contrast.

De geluidskwaliteit bespraken we al in de Find X3 Pro preview. Daar kom ik wel deels op terug. Ik gaf aan dat het volume niet zo hard kon als de rest, dat valt in de praktijk toch wel mee. Het volume kan zeker hard genoeg. De speaker klinkt wel iets minder vol dan bijvoorbeeld bij de Galaxy S21+, maar het luistert zonder problemen heerlijk weg. Op multimediagebied ga je veel plezier beleven aan de Oppo. Een 3,5 millimeter aansluiting voor een headset ontbreekt. Hiervoor moet je dus gebruikmaken van de USB-C poort of een headset via Bluetooth verbinden.

Camera

De cameramodule is een opvallende bij de Oppo Find X3 Pro. Allereerst omdat er tweemaal een 50 megapixel lens aanwezig is. De ene is de hoofdlens, de andere maakt het mogelijk om in hoge resolutie groothoekfoto’s vast te leggen. Daarbij zien we nog een 13 megapixel telefotolens, en ‘last but not least’ de microscoopcamera. De microlens telt 3 megapixel en heeft een lichtgevende ring om de sensor. Deze licht op wanneer specifiek die camera gebruikt wordt. Het heeft een diafragma van f/3.0 en werkt met 60x vergroting. Volgens Oppo geeft het details weer die met het blote oog niet waarneembaar zijn.

Dat klopt ook wel, al is de werking van deze lens wel een heel precies werkje. Het is niet te vergelijken met een macrolens. De Oppo leg je bij het gebruik van de microlens plat op een voorwerp, waarna het werk kan beginnen. Leg hem bijvoorbeeld op een ander toestel om de pixels te zien of de bijzondere details van je vloerkleed, onderzetter of iets anders. Ik vind het een tof geheel, maar ik denk dat het vooral een gimmick is, dan deze echt van pas komt bij het doorsnee gebruik.

Camera-app

Als we kijken naar de camera-app, wijst zich deze vanzelf. Alles gebeurt op volle snelheid en eigenlijk behoeft de camera-toepassing geen verdere uitleg. Maar hoe zit het met de fotokwaliteit van de Oppo Find X3 Pro? Voor de review hebben we natuurlijk onder verschillende omstandigheden de camera van het toestel getest.

We zijn erg te spreken over de fotokwaliteit van de smartphone. Onder eigenlijk alle omstandigheden weet de Oppo Find X3 Pro erg mooie foto’s te schieten. Dat de groothoeklens eenzelfde 50MP lens heeft, bewijst zich ook in de praktijk. Soms zie je bij smartphones grote(re) verschillen tussen hoofdlens en foto’s in de groothoek, daar kunnen we de Find X3 Pro niet op betrappen. De kleurrijke platen van de Find X3 zijn natuurgetrouw en zitten vol details.

Dat verandert wel als we de zoom-functie gebruikt. Door de toepassing van hybrid zoom zien we dat de scherpte gemist wordt en dat objecten vager worden. Logischerwijs is dit bij 5x zoom duidelijker te zien dan bij 2x zoom. We hadden hier iets meer van verwacht. Huawei bijvoorbeeld, past een andere manier van zoom toe, waardoor plaatjes met zoom er beter uitzien. Daarbij zijn we wat kritischer over het vastleggen van scherptediepte. Bijvoorbeeld bij de kaarsen is er een harde lijn te zien, bijvoorbeeld boven de witte kaars. Ditzelfde zien we ook bij verschillende andere foto’s terug. Die lelijke overgang zagen we ook al terug in de Oppo Find X2 review. Jammer dat Oppo dit nog niet heeft aangepakt. Hieronder vind je twee samples die we met de Oppo Find X3 Pro hebben gemaakt. De rest van de foto’s hebben we voor je verzameld in het digitale fotoalbum.

Videocamera

De videocamera van de Oppo laat je in verschillende resoluties en framerates filmen. Zo kun je in 4K met 60fps filmen, maar ook in resoluties als 1080p en 720p. Uiteindelijk draait het natuurlijk vooral ook om de kwaliteit van de video. De smartphone schiet prima video’s met voldoende details. Wel merk je duidelijkere kleurverschillen als er geschakeld wordt tussen de verschillende lenzen. Soms vinden we de beelden net wat te licht, in vergelijking met de werkelijkheid. Dit zien we bijvoorbeeld terug bij de lucht in de onderstaande video.



Prestaties en overige mogelijkheden

De Oppo Find X3 Pro is een echte high-end smartphone en dus zit er van alles op en aan. Een aantal dingen die het benoemen waard zijn, nemen we met je door in dit hoofdstuk van de Oppo Find X3 Pro review.

Vingerafdrukscanner

De vingerafdrukscanner van de Find X3 Pro is in het scherm geplaatst. Dit betekent dat je maar even je vinger op het scherm hoeft te leggen, waarna de telefoon direct ontgrendeld. We hebben in de afgelopen tijd geen problemen hiermee ondervonden. De vingerafdrukscanner van de Oppo is erg nauwkeurig en razendsnel. Eventueel kun je ook gezichtsherkenning gebruiken om de telefoon te ontgrendelen, maar dit is doorgaans minder veilig.

Bloatware

Doorgaans alle fabrikanten voorzien hun smartphone van voorgeïnstalleerde applicaties, zogenaamde bloatware. Ook Oppo doet dit, al valt de hoeveelheid apps erg mee gelukkig. Het gaat met name om een aantal apps van Oppo zelf, zoals een relax-app, kompas, muziek-app en nog wat tools. Niks ergs aan. Daar kunnen veel fabrikanten een voorbeeld aan nemen.

Eén van de voorgeïnstalleerde apps is dus de relax-app, die O Relax wordt genoemd. Op eerdere toestellen van Oppo zagen we ook al een vergelijkbare app. Met de handige toepassing kun je rustgevende omgevingsgeluiden opzetten. Hier kunnen verschillende instellingen aangepast worden en eventueel nog verder gepersonaliseerd worden. Zo kun je verschillende geluiden met elkaar mixen en kun je een timer instellen zodat je ermee in slaap kunt vallen.

Updatebeleid

Wat betreft het updaten van smartphones zit er nog steeds veel verschil tussen fabrikanten. Samsung heeft bijvoorbeeld onlangs het nieuws gedeeld dat toestellen vier jaar lang van beveiligingsupdates worden voorzien. Zover willen andere fabrikanten vaak nog niet gaan. Oppo heeft aan DroidApp laten weten dat het toestel in ieder geval twee Android-updates kan verwachten; de update dus naar Android 12 en Android 13. Daarbij zullen voor tenminste een periode van twee jaar beveiligingsupdates verschijnen. Hiermee steekt Oppo er niet met kop en schouders bovenuit, maar ben je in ieder geval zeker van wat je te wachten staat. Dat is ook niet bij iedere fabrikant vanzelfsprekend.

Accuduur

In de afgelopen weken hebben we de Oppo Find X3 Pro uitgebreid aan de tand gevoeld. Het uithoudingsvermogen vind ik persoonlijk, samen met de camera, het meest belangrijke testonderdeel in een review. Aan boord van de Oppo Find X3 Pro is een 4500 mAh accu te vinden, welke ondersteuning biedt voor 65W snelladen (met de bijgeleverde charger) en 30W draadloos laden. De voorganger bood geen draadloos laden. Volgens Oppo is de telefoon bekabeld in 10 minuten met 40 procent opgeladen.

Ook met intensief gebruik haal je het eind van de dag. Bij echt intensief gebruik noteerden we aan het eind van de dag een schermtijd van 3,5-4 uur, en hadden we doorgaans nog 25 procent over. Niet bijzonder, maar wel netjes. Bij gemiddeld gebruik kwamen we uit op een screen-on-time van circa 5, 5-5 uur. Dat is overduidelijk een stuk beter dan bij de Find X2 Pro. Daarbij, de accu is weer lekker snel opgeladen met die 65W oplader.

Beoordeling

De testperiode van de Oppo Find X3 Pro ligt inmiddels achter ons. We moeten zeggen, we hebben een positief gevoel overgehouden aan dit toestel. De telefoon mist dan naar mijn mening zijn lederen achterkant zoals bij de X2 Pro, het toestel is op verschillende gebieden wel een stuk beter. Onder andere op de accuduur. De Find X3 Pro heeft een camera die onder vrijwel alle omstandigheden mooie foto’s weet te maken, al lijkt dat op het scherm van de telefoon zelf soms niet helemaal het geval. Voor de rest heeft de Oppo een schitterend scherm, is hij razendsnel en vind ik zelf ColorOS erg lekker werken. Het magere updatebeleid is voor deze prijs echt wat karig, daar mogen fabrikanten echt wel wat meer werk in stoppen. Dat heeft Samsung beduidend beter uitgedacht.

Je kunt voor de Oppo Find X3 Pro terecht bij Coolblue, T-Mobile, Mobiel, Belsimpel, MediaMarkt.

Oppo Find X3 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1149,00 euro