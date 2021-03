Oppo’s nieuwe Find X3-serie is aangekondigd: alles wat je moet weten

Oppo heeft haar nieuwste smartphonereeks aangekondigd. Niet tijdens een feestelijk event, maar tijdens een online introductie. We maken kennis met de Oppo Find X3 Pro, Find X3 Neo en X3 Lite.

Oppo Find X3-serie aangekondigd

De nieuwe Oppo Find X3-serie is aangekondigd. Waar we niet de Find X3 zelf zien, zien we wel drie andere modellen; de Find X3 Pro, Neo en Lite. De smartphonereeks is nu officieel nadat het eerder al meermaals uitgelekt was. Daarnaast was Oppo zelf ook al enthousiast bezig met het delen van een teasers en gisteren zagen we al de video met het design van de Pro.

Oppo Find X3 Pro

We beginnen gelijk met de Oppo Find X3 Pro. Bij het zien van de smartphone zien we gelijk dat het hier om een high-end model gaat. Een strak design met een opvallende cameramodule. Deze wordt geleidelijk aan dikker en het scherm loopt door aan de zijkanten. Er is een 6,7 inch AMOLED-scherm met 1440p resolutie en een verversingssnelheid van 120Hz. Het scherm kan één miljard kleuren tonen.

Aan boord van de Oppo Find X3 Pro vind je een Snapdragon 888 processor en is er maximaal 12GB aan werkgeheugen en 256GB opslagruimte. De vingerafdrukscanner is geplaatst in het scherm en uiteraard is er ondersteuning voor het 5G-netwerk. Oppo voorziet de Find X3 Pro van een IP68-certificering waardoor het stof- en waterdicht is. Daarbij moeten vingerafdrukken niet langer op de achterkant van de smartphone blijven zitten, zo belooft Oppo.

Op het gebied van fotografie pakt Oppo flink uit. Er is een quad-camera, welke uitsteekt aan de achterkant, maar zonder dat dit zorgt voor scherpe randen. De camera biedt 10-bit beeld- en videobewerking, verschillende mogelijkheden voor nabewerking en tal van (handmatige) instelmogelijkheden. De hoge kwaliteit 50MP hoofdlens, zien we ook terug als de 50MP groothoeklens, zodat je ook mooie hoge kwaliteit groothoekfoto’s krijgt. Verder is er een 13MP telefoto en 3MP microlens.

De Oppo Find X3 Pro biedt een 4500 mAh accu welke met een kracht van 65 watt snel weer opgeladen kan worden. Daarbij biedt de fabrikant de mogelijkheid om het toestel met 30W draadloos te laden en ook is er reverse charging.

Oppo heeft bij de realisatie van de Find X3 Pro samengewerkt met de Duitse componist en filmmuziekproducent Hans Zimmer. Hij heeft exclusieve beltonen en notificatiegeluiden ontwikkeld voor dit toestel. Daarbij zien we Android 11 terug met de ColorOS 11.2 skin, die ook voor mensen met kleurenblindheid een geschikte weergave moet bieden.

Oppo Find X3 Neo

Een ander model in de X3-serie is de Oppo Find X3 Neo. Dit toestel biedt een 6,5 inch OLED-scherm en heeft ondersteuning voor 5G. Het toestel heeft de top-processor van vorig jaar; de Snapdragon 865 en wordt bijgestaan door maar liefst 12GB aan werkgeheugen en 256GB interne opslagruimte. Daarbij heeft het toestel Android 11, ColorOS 11.1 en is er een 32 megapixel selfie-cam.

De Oppo Find X3 Neo geeft gebruikers uitgebreide fotografiemogelijkheden. Hiervoor is de smartphone voorzien van een quad-camera met 50MP hoofdlens, 16MP groothoeklens, 13MP telefotolens en 2MP macrolens. De 4500 mAh accu kan met 65 watt snel worden opgeladen.

Oppo Find X3 Lite

Dan hebben we ook nog de Oppo Find X3 Lite. Dit toestel heeft ook 5G-support en biedt een 6,4 inch OLED-scherm. Daarbij biedt de smartphone een quad-camera met 64MP + 8MP groothoek + 2MP macro en 2MP monochroomsensor. De Oppo Find X3 Lite wordt aangestuurd door een Snapdragon 765G chipset, samen met 128GB aan geheugen en 8GB werkgeheugen. De 4300 mAh accu kan met een kracht van maximaal 65W snel opgeladen worden.

Verkrijgbaarheid

De smartphones komen alle drie vanaf 22 maart beschikbaar. De beschikbaarheid hebben we hieronder voor je op een rij gezet.