Nieuwe Oppo Find X3 Pro teaservideo laat achterkant zien

Oppo komt morgen met de aankondiging van haar nieuwe high-end smartphone; de Oppo Find X3 Pro. De smartphone is nu te zien in een nieuwe teaservideo waarbij we verschillende aspecten van het toestel te zien krijgen.

Oppo Find X3 Pro in teaservideo

Morgen, vrijdag 11 maart, moet het gaan gebeuren; de aankondiging van de nieuwe Oppo Find X3 Pro. In aanloop naar de aankondiging zien we het toestel alvast verschijnen in een teaser. Hierbij wordt dieper ingegaan op het design van de smartphone. We zagen eerder al de camerabobbel aan de achterkant.

Duidelijk wordt in de video dat de achterkant uit één glasplaat bestaat. Vervolgens worden de vormen aangenomen middels een mal. Volgens Oppo is de realisatie van het design een langdurig proces van 40 uur en modelleert het glas meer dan 2000 controlepunten. Ook zijn er speciale processen waardoor ‘porseleinglazuur’ ontstaat.

Alle details van de nieuwe smartphone zullen we vrijdag te weten komen. DroidApp houd je hiervan uitgebreid op de hoogte.