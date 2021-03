Officieel: OPPO Find X3-serie wordt 11 maart aangekondigd

OPPO heeft groot nieuws gepland staan voor 11 maart. Op die dag zullen we de nieuwe OPPO Find X3-serie gaan zien, zo heeft de fabrikant bij deze bevestigd. Al langer gaan er berichten rond, en nu geeft OPPO zelf ook alvast wat details.

OPPO Find X3-serie op 11 maart

Op 11 maart heeft OPPO een nieuwe persconferentie gepland staan. Dit heeft het bedrijf zojuist laten weten. De fabrikant spreekt over de Find X3 Series, waaruit we kunnen opmaken dat het hier gaat om meerdere toestellen. Eerder gingen er al geruchten rond over de Find X3 Pro, de Lite en de Neo. Er wordt niet heel diep op ingegaan, maar zeker is wel dat we een Find X3 Pro gaan zien.

De OPPO Find X3 Pro zal voorzien zijn van een 10-bit Full-Path Colour Management System. Dit systeem moet betrouwbaarheid garanderen op ieder vlak, als het om de kleurweergave gaat. Het toestel krijgt hierbij een 1-miljard kleurendisplay voor de beste beeldkwaliteit. OPPO heeft het over de slogan ‘Awaken Colour’, waarbij we in de teaser ook een opvallend design zijn. Deze doet heel sterk denken aan de geleidelijk dikker wordende camera-module die je hieronder ook ziet in de eerder opgedoken renders. Verder wordt bevestigd dat de Find X3 Pro een Snapdragon 888 krijgt.

De aankondiging van OPPO staat gepland voor donderdag 11 maart, om 12:30 uur Nederlandse tijd. DroidApp zal je natuurlijk uitgebreid op de hoogte houden van al het moois.