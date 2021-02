Oppo X 2021 met uitschuifbaar beeldscherm in uitgebreide fotoreeks

Verschillende internationale media hebben de mogelijkheid gehad om te spelen met de nieuwste smartphone van Oppo. Het gaat om de Oppo X 2021 welke voorzien is van een uitschuifbaar beeldscherm.

Oppo X 2021 in hands-on

In november vorig jaar zagen we de eerste berichten over een nieuwe smartphone van Oppo; eentje met een uitschuifbaar beeldscherm. Het toestel kreeg de naam Oppo X 2021. De smartphonefabrikant heeft nu verschillende internationale media de mogelijkheid gegeven om te spelen met het nieuwe toestel.

Foto Phonandroid

Het is het eerste toestel dat zo af is en voorzien is van een dergelijke constructie met oprolscherm. Verder werken ook TCL en LG met een vergelijkbaar ontwerp, maar die zijn minder ver dan het Chinese Oppo. De basis van de schermtechniek doet denken aan die van de vouwbare smartphone, waarbij ook het scherm flexibel is. Hiermee kun je het smartphonescherm van 6,7 inch laten transformeren tot tabletscherm van 7,4 inch.

Volgens de bronnen is de smartphone op dit moment voorzien van een niet-afgemaakte ColorOS versie met Android 11. Aan de linkerkant is het scherm gebogen en testers ervaren het toestel als relatief dik en zwaar. Het gaat om een prototype zonder volumetoets en zonder simkaartslot. Het is niet bekend of eSIM ondersteuning het enige is, of dat het definitieve model ook een simkaartslot krijgt. Daarbij mist een front-camera in het prototype. Door op een knop te drukken opent de tabletmodus.

Foto Phonandroid

Een voordeel van dit type scherm is dat, in tegenstelling tot vouwbare smartphones, er geen vouw waarneembaar is. Toch laat de tester van de Franse website Phonandroid weten dat het scherm kwetsbaarder voelt dan een scherm in een reguliere smartphone. Volgens hen is er zeker toekomst in de commerciële markt voor het toestel met oprolbaar scherm.

Oppo geeft aan dat het scherm 100.000 keer in- en uitgeschoven kan worden. Dit komt overeen met een levensduur van 2 tot 5,5 jaar, op basis van 50x uitschuiven per dag. Ook zouden er 122 patenten geregistreerd zijn voor de Oppo X 2021. Volgens het Zwitserse Watson zijn de kleine motoren die het rolmechanisme in beweging zetten nog wel een potentieel zwak punt. Daarbij zullen app- en game-ontwikkelaars hun apps klaar moeten maken voor deze schermen.

Foto Watson

Op dit moment is niet bekend wanneer we de Oppo X 2021 in de winkels kunnen verwachten en wat de prijs wellicht gaat worden van het toestel.