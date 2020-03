TCL toont drie prototypes van smartphones met vouwbaar en oprolbaar scherm

De technieken in de smartphonewereld leken even wat minder snel te gaan, maar dit jaar lijkt de vouwbare smartphone in de spotlights te staan. TCL laat drie verschillende prototypes zien van een vouwbare smartphone, maar ook van een toestel met oprolbaar scherm.

TCL met prototypes

TCL had de nieuwe smartphone-prototypes eigenlijk op het Mobile World Congress willen laten zien, maar die beurs werd dit jaar afgelast. Inmiddels heeft de fabrikant de nieuwe technieken wel laten zien en zien we verschillende concepten van de vouwbare smartphone.

In totaal zijn er drie prototypes getoond. De eerste is een vouwbare telefoon die je openvouwt als een boek, zoals we dat bijvoorbeeld zagen bij de Galaxy Fold van Samsung. Het tweede prototype is een opvallende. Deze kun je twee keer uitvouwen, waardoor hij in de broekzak eigenlijk drie keer zo dik is. Uitgevouwen zorgt dit voor een nog groter scherm. De collega’s van Androidcentral hebben de verschillende prototypes mooi op de gevoelige plaat weten te leggen.

Het derde model is net zo interessant. Hierbij zien we een oprolbaar beeldscherm wat uit de behuizing komt. Het scherm schuift over de zijkant heen en moet de vouw die je normaal in flexibele schermen ziet maskeren. De werking hiervan vind je in onderstaande video.

Voorlopig gaat het om concept-modellen van TCL. Onbekend is of en zo ja welke techniek wanneer wordt toegepast.