Motorola Razr: nieuwe video’s lichten functies uit en waarschuwen je

Motorola heeft nieuwe video’s online gezet waarbij de Motorola Razr centraal staat. De eerste vouwbare smartphone van de fabrikant komt ietwat opmerkelijk in het nieuws nu met het scherm.

Motorola Razr scherm

Het scherm van de Motorola Razr is anders dan bij de oude vertrouwde Razr van vele jaren geleden. De fabrikant laat het scherm verticaal doorlopen en is vouwbaar. Dit zorgt voor een extra premium uitstraling en is daarmee een echte eye-catcher. In de afgelopen tijd is er veel gezegd, geschreven en getoond van de Motorola Razr, daar komt nu een video bij.



In deze video zegt de fabrikant iets vrij opmerkelijks. Als eerst wordt gezegd het scherm uit te buurt te houden van scherpe voorwerpen en vloeistoffen, wat op zich logisch is. Daarbij wordt gezegd dat het scherm hobbels en bubbels kan vertonen, maar dat dit geen kwaad kan. Dit hoort omdat het toestel beschikt over een buigbaar scherm. Er wordt expliciet vermeld dat screenprotectors niet gebruikt mogen worden, deze kunnen het scherm juist beschadigen.

Motorola geeft de Razr in nog een aantal video’s wat aandacht. Zo vind je hieronder enkele promotiefilmpjes van bijvoorbeeld de camera en de ‘Moto Experiences’. Het is nog altijd niet bekend of de smartphone naar Nederland komt, maar vorige week verscheen het bericht dat dit mogelijk wel het geval is.