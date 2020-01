Komst van vouwbare Motorola Razr naar Nederland lijkt kwestie van tijd

Motorola zou binnen afzienbare tijd de vouwbare smartphone, de nieuwe Motorola Razr, uit willen brengen in Nederland. Wat kunnen we ervan verwachten?

Motorola Razr richting Nederland

De Motorola Razr werd in november al aangekondigd en de verwachtingen zijn hoog. Niet alleen omdat het een opvouwbare smartphone is, juist ook omdat de naam Razr een stuk nostalgie meebrengt. De eerdere generatie Motorola Razr zullen velen nog herkennen.

Motorola liet niet weten of het toestel ook in Nederland uitgebracht zal worden. Echter vonden we het wel opvallend dat we de telefoon al tegenkwamen op de Nederlandse website van Motorola. Inmiddels wordt er steeds meer duidelijk. Een woordvoerder van Lenovo, het moederbedrijf van Motorola, laat aan Nu.nl weten dat de nieuwe Motorola Razr binnen enkele maanden ook beschikbaar moet zijn in Nederland.

De Motorola Razr is een stijlvolle smartphone met opengeklapt een 6,2 inch beeldscherm, vouwbaar in het midden. Aan de buitenkant is er een 2,7 inch beeldscherm waarop je bijvoorbeeld de notificaties terug kunt vinden. Daarbij wordt de telefoon geleverd met een Snapdragon 710 octa-core processor, 2510 mAh accu en een 16 megapixel camera.

Overigens is het nog niet bekend wat de telefoon in Nederland zal gaan kosten. In verschillende Europese landen krijgt het toestel een adviesprijs van 1599 euro. Hoewel we in Nederland nog even moeten wachten op de smartphone, komt de telefoon volgende maand uit in de Verenigde Staten en Zweden.

Een ander aandachtspunt is de aanwezigheid van eSIM. T-Mobile is de enige provider die dit aanbiedt, en in de Motorola Razr gaat geen fysieke simkaart. Dit zou kunnen betekenen dat het toestel alleen bij T-Mobile verkocht zal worden. Zodra er meer details bekend zijn, houden we je natuurlijk hiervan op de hoogte.