Oppo A5-serie uitgebreid met betaalbare A5m en A5x

Oppo heeft een nieuwe smartphone aangekondigd, met een bekende naam. We zagen eerder al Oppo A5-modellen, nu zijn de Oppo A5m en A5x gepresenteerd. De toestellen moeten opvallen door de duurzaamheid, een flinke batterij en een interessante prijs.

Oppo A5 is officieel

In het betaalbare segment is genoeg te kiezen. Onlangs publiceerden we een overzicht met ‘De beste smartphones tot 400 euro‘. Maar ook lager geprijsd vind je genoeg toestellen. Daar komt nu de Oppo A5 bij. Dit toestel komt op de markt voor een bedrag vanaf 159 euro. Echter; om het totaal onduidelijk te maken voor de consument, is er niet één model A5. Er wordt namelijk onderscheid gemaakt met een Oppo A5m en een Oppo A5x. Beiden met een ander ontwerp en andere specs.

Dankzij de IP65-certificering is het toestel bestand tegen water en stof, en ook belooft Oppo militaire kwaliteit met de schokbestendigheid. Ook moet bijvoorbeeld zand en vuil buiten het toestel blijven. De telefoons hebben een 6000 mAh batterij met 45W snelladen. Bij de A5m zien we 8GB RAM met 256GB opslagruimte, waar de A5x 4GB RAM en 128GB opslagruimte krijgt. Bij het eerste model is er een 50 megapixel hoofdcamera met 2MP dieptelens. De A5x heeft een 32 megapixel hoofdcamera en brengt nog een infraroodsensor.

Oppo levert de Oppo A5-modellen met Android 15 en het eigen ColorOS 15. Onder andere AI-functies als Gemini zijn op het toestel te vinden. Onder de motorkap is er een Snapdragon 6s Gen 1 chipset met ondersteuning voor het 4G-netwerk. Voor de Oppo A5x betaal je 159 euro, de Oppo A5m kost je 179 euro.

Je kunt voor de twee toestellen terecht bij Bol.com, Coolblue en Mobiel.