Oppo Pad SE aangekondigd: betaalbare tablet voor het hele gezin

Oppo heeft de nieuwe Oppo Pad SE aangekondigd. De nieuwe tablet is voorzien van een vriendelijk prijskaartje, en biedt opties voor het hele gezin. Zo is er bijvoorbeeld een speciale kind-modus. Daarbij beschikt de tablet over een 11,0 inch scherm.

Oppo Pad SE aangekondigd

Oppo heeft de Oppo Pad SE geïntroduceerd, een nieuwe tablet die zich richt op gezinnen, en voor mensen die vaak onderweg zijn. De tablet beschikt namelijk standaard over 4G-ondersteuning. De Oppo Pad SE is voorzien van een 11,0 inch Eye-Care LCD-scherm met een helderheid van 500 nits. Het scherm is voorzien van een matte, anti-reflecterende nanocoating die 97% van het licht reduceert. Dit zorgt voor een rustiger beeld dat volgens Oppo aanvoelt als papier, wat het geschikt maakt voor langdurig lezen en schrijven.

De tablet beschikt over een 9340mAh-batterij, welke opgeladen kan worden met 33W. Voor extra efficiëntie is een energiebesparingsmodus ingebouwd en schakelt het apparaat zichzelf automatisch uit na zeven dagen inactiviteit. Volgens Oppo blijft de tablet na 800 dagen ongebruikt nog steeds operationeel en presteert deze minstens 36 maanden soepel bij regulier gebruik.

De tablet is ontworpen met het oog op gezinnen. Zo is er een speciale kind-modus waarin ouders per kind kunnen instellen welke apps toegankelijk zijn en hoe lang het scherm gebruikt mag worden. Naast entertainment en kindvriendelijkheid legt de Oppo Pad SE ook de nadruk op productiviteit. Het apparaat ondersteunt Google Gemini, waarmee gebruikers AI-ondersteunde taken kunnen uitvoeren zoals gesprekken voeren, teksten genereren en live vertalingen toepassen. Oppo’s eigen AI-notitieassistent en slimme documentfuncties vullen deze mogelijkheden aan voor gebruikers die onderweg georganiseerd willen blijven.

Op het gebied van connectiviteit biedt de Oppo Pad SE integratie met andere apparaten via O+ Connect. Hiermee deel je snel bestanden tussen je tablet en smartphone. Dankzij Communication Sharing maakt de tablet automatisch gebruik van het mobiele netwerk en de GPS van een nabijgelegen telefoon. Ook is er ondersteuning voor Screen Mirroring, zodat je meldingen van je telefoon op het tabletscherm ontvangt en bestanden via drag-and-drop kunt verplaatsen.

De Oppo Pad SE is per direct beschikbaar in de kleur Twilight Blue voor een adviesprijs van €269. Je kunt de tablet aanschaffen bij Coolblue.